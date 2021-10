Dime dónde vives y te diré cómo te ha sentado la crisis. Durante la recuperación económica, entre 2013 y 2019, los barrios más ricos se enriquecieron el triple que los más pobres en las grandes ciudades españolas.

La clave está en el origen de los ingresos. En el barrio Salamanca de Madrid la renta bruta es de 130.000 euros por persona al año. Solo un tercio de estos ingresos provienen de los sueldos. El resto: capital financiero, alquileres, beneficios de empresas…

Aquí más datos y gráficos como este:







Trazas de esclavitud

No hay mucha renta por patrimonio en los barrios donde viven los trabajadores de las industrias cárnicas en España. El jamón york y las lonchas de bacon que compramos en el supermercado salen de la destreza con el cuchillo de personas que viven en semi esclavitud. En el podcast de hoy, hemos hablado con ellos.

Y también en el resto de plataformas: Spotify, Apple, Google Podcast, Amazon Music, iVoox y Feed RSS

El PSOE se supera

Pedro Sánchez ha tomado decisiones en los últimos meses que podrían haber encendido de nuevo la llama de la división y la polémica interna en su partido. Nombremos tres: el indulto a los presos independentistas, el fin de Susana Díaz y, lo más sensible, la decapitación de dos grandes baluartes del partido en su Gobierno, Carmen Calvo y José Luis Ábalos. En condiciones críticas, un Congreso celebrado tras estos terremotos habría sido un dolor de cabeza para el líder. No lo ha sido. Pedro Sánchez ha demostrado por tanto que tiene al PSOE unido alrededor de él y solo de él, en un congreso celebrado este fin de semana en Valencia. Hay salto generacional, con una Ejecutiva 10 años más joven de media que haga frente al futuro y a la pelea con una posible confluencia postPodemos alrededor de Yolanda Díaz. Puedes leer esta crónica o esta, que te lo cuentan bien.

Tensi√≥n. El PSOE se propone reivindicar con m√°s fuerza la ‚Äúsocialdemocracia‚ÄĚ,¬†ahora que vuelve a estar de moda en Europa, y quiere mantener viva la tensi√≥n feminista dentro del partido.¬†En ese sentido, se ha propuesto por ejemplo¬†reabrir el debate sobre la abolici√≥n de la prostituci√≥n¬†en los pr√≥ximos a√Īos.

Ni√Īos y ni√Īas

La segregación de sexos en las aulas (es decir, tener clases solo para niños y clases solo para niñas) es una cosa retrógrada y minoritaria. Hay padres que, no quiero saber por qué, quieren que la educación de sus hijas e hijos sea así, discriminatoria. La última ley del Gobierno determina que esos colegios no pueden recibir subvenciones públicas a través de la fórmula de los centros concertados. La Ley Celaá exige que al menos que no segreguen por sexo.

El artículo dice una cosa muy sencilla: “Los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas (…), y no separarán al alumnado por su género”. Vox ha recurrido esa frase de la ley ante el Tribunal Constitucional. Hoy te contamos en elDiario.es que los jueces tienen ahora mismo un borrador interno que apuesta por darle la razón a Vox. Según el magistrado ponente, el Estado debe consentir con dinero público el capricho machista de las familias. Porque la libertad.

Cuando llegan los hijos. La maternidad agudiza la precariedad y la pérdida de ingresos de las mujeres. Esto lo sabíamos. Me llama la atención otro dato: tener hijos refuerza las carreras de los hombres. Son conclusiones de cálculos oficiales incluidos en los Presupuestos de 2022. Todos los datos aquí.

Que no se te pase

Antitabaco. A lo mejor me estoy haciendo mayor, o es porque soy padre, pero me levanto a aplaudir como el Gobierno dé el paso de prohibir el tabaco en las terrazas de los bares. Por lo que dicen los expertos con los que consulta el Ministerio, parece que hay serias posibilidades.

Condenado, indultado y galardonado. El Ministerio del Interior ha concedido una medalla a un jefe superior de Policía en Cantabria que fue condenado en 1994 por torturas. Fue indultado por Aznar en 1998. La medalla implica un incremento en la pensión para su jubilación, que empieza ahora.

Sobre la lava. Si te interesa la ordenación urbana y las repoblaciones de territorios volcánicos, este reportaje es para ti. La reconstrucción en una isla de Cabo Verde sirve como ejempo a La Palma.

Cosas que no sabía

No sab√≠a¬†lo que era¬†la tefra, el t√©rmino con el que se conoce al material rocoso fundido que cae ya en estado s√≥lido al suelo durante las erupciones de los volcanes. Es lo mismo que el piroclasto. Hace unos a√Īos, en Islandia, no me cab√≠a en la cabeza que aquellas rocas redondas que ve√≠a en mitad de una carretera cualquiera fueran ‚Äúbombas volc√°nicas‚ÄĚ, rocas del tama√Īo de una rueda de coche lanzadas al aire por alguna erupci√≥n de hace d√©cadas que cayeron all√≠, a decenas de kil√≥metros de distancia.

No conoc√≠a¬†la historia de Maribel, una profesora de Santa Pola que don√≥ al Ayuntamiento un palacio de casi diez millones de euros con una condici√≥n: que se transformara en un centro de formaci√≥n y fomento de talento joven. El Real Madrid quiso comprarle la finca. Ella dijo que no.¬†Una historia incre√≠ble escrita¬†por Peio H. Ria√Īo.

No sabía que Carmen Mola existía, y resulta que no existía. El Premio Planeta de novela le ha concedido su millón de euros una escritora de éxito que ha resultado ser un pseudónimo que escondía a tres hombres, guionistas de televisión. Los hombres detrás de Carmen Mola han dado decenas de entrevistas jugando con su identidad secreta. Ahora les cae una cascada de críticas por aprovecharse de la imagen disruptiva que creaba una escritora desconocida haciendo best-sellers de suspense despiadado.

¡Gracias por estar ahí!

Un abrazo,

Juanlu.