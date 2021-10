🎙 PODCAST: Trazas de esclavitud en un sobre de bacon

Sobre de bacon en lonchas: 1,95€. Paquete de 120gr en taquitos para acompañar cualquier plato: 2,20€. 100gr de jamón york cortado finito para el sandwich del niño: 1,35€. Está en la rutina diaria de la compra de casi todas las familias, no sólo en España. Son productos derivados del cerdo, tan asequibles a cualquier bolsillo, que triunfan en supermercados de toda Europa.

Las que matan al cerdo de la carne y hacen el corte exacto son las manos de personas como Mohamed, Sharif, Montse o Amadou. Son trabajadores de la industria porcina que trabajan en mataderos y lo hacen en condiciones casi de esclavitud, aunque sus empresas reciben grandes subvenciones de la Unión Europea. Ha hablado con ellos el periodista de elDiario.es Pol Pareja, que ha participado en una investigación internacional de Lighthouse Reports junto a The Guardian y La Marea.

¬ŅEsto qu√© es?

elDiario.es ha estrenado este podcast diario para explicarte la actualidad. Conducido por Juanlu Sánchez y con ayuda de los periodistas de la redacción de elDiario.es y otros invitados, nos detendremos de lunes a viernes en un asunto: puede ser una noticia compleja, un debate de fondo o una historia sencilla que merezca la pena. Una píldora de sonido para acompañarte en el desayuno, de camino al trabajo, en la pausa de la comida o antes de dormir.

