Quién ganó el debate

El debate a seis de Telemadrid sí fue un debate. Se habló de la gestión de la pandemia, de impuestos, de paro. Hubo interrupciones y se traspasó la frontera de los insultos.

Dice Ignacio Escolar en su análisis que “Ayuso desplegó las mismas mentiras y datos falsos que repite en cada mitin”. El PP y Vox dejaron caer varios bulos sobre la pandemia y sobre inmigración. Escolar destaca también que por primera vez la izquierda no jugó a quitarse votos sino a sumarlos. “Cada uno a su manera y entre los suyos, creo que lograron el objetivo que buscaban: movilizar al voto de izquierda de Madrid”.

Hagamos un repaso de candidatos:

Ayuso (PP) jugó un papel extraño, intentó reprimir su lado más faltón (no lo consiguió) pero no supo dar el perfil de gestora. Falló en el debate técnico, acorralada por los datos oficiales de la pandemia. Tuvo la habilidad de 'esconderse' para que Vox y Ciudadanos se pelearan por ella y entraran a los trapos de la izquierda. Sobrevivió y con eso le valía.

Ángel Gabilondo (PSOE) fue irregular pero contundente en lo social. Marcó distancias explícitamente con Pedro Sánchez (“Yo no soy Sánchez, soy Gabilondo”), seguro que con su permiso, para rascar votos en Ciudadanos. Pero destacó su mano tendida a Podemos: “Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones”.

Mónica García (Más Madrid) lleva años manejando los asuntos que se tocaron en el debate y se notó, buscando siempre la discusión programática con Ayuso. Aprovechó bien el debate para darse más a conocer y para remarcar su identidad de médica y madre. No cuadró el minuto final.

Pablo Iglesias (Unidas Podemos) echó mano de su perfil más sereno, el de los debates electorales, intentando no caer en las provocaciones de Vox y eligiendo bien cuándo entraba en el cuerpo a cuerpo. Arriesgó con preguntas para pillar a Ayuso y le faltó la emoción de otras noches. La recuperó en el minuto final.

Edmundo Bal (Cs) se manejó con soltura pero sin peso, intentando diferenciarse de Vox y contener la fuga de votos al PSOE. Lo que le pase a Ciudadanos no será culpa de Edmundo Bal.

Rocío Monasterio (Vox) parece una comercial de empresas de alarmas de seguridad, de esas que primero te meten el miedo en el cuerpo y luego te captan como cliente. Fue xenófoba, sensacionalista y utilizó insultos de todo tipo.

¿Quién ganó el debate? Un sondeo rápido de SigmaDos entre los espectadores dio por ganadora a Isabel Díaz Ayuso, seguida de Mónica García.

¿Y tú? ¿Quién crees que ha ganado?

Las UCI de la cuarta ola

Las UCI están saturadas, siguen saturadas, muy por encima del nivel marcado como “riesgo extremo” para el colapso sanitario. Hemos analizado los datos sobre los pacientes que ahora mismo ocupan las camas de cuidados intensivos y el perfil que nos sale es una persona joven, sana y con cuadros muy graves de Covid-19.

En ese mismo artículo hay otro detalle interesante. Al ingresar personas más jóvenes, se produce un efecto que tiene un trasfondo positivo pero que complica la gestión de los recursos sanitarios: las personas jóvenes están más tiempo en la UCI porque tienen más posibilidades de sobrevivir, en contraste con personas mayores que en ocasiones fallecían en un período más breve de tiempo.

Más cerca de los abrazos. La UE recomienda relajar las restricciones a las personas vacunadas: mayor libertad para viajar y menos mascarillas, se acabó la distancia social.

Más cerca del dinero. El Tribunal Constitucional alemán ha levantado el bloqueo y despeja el camino a los fondos de recuperación en toda la UE. Menos mal.

La incidencia baja levemente y Sanidad notifica 10.232 contagios y 148 muertos desde el miércoles.

Vaya bluf

Parecía que iba a ser la noticia deportiva del año y ha acabado siendo un fuego artificial. El Real Madrid se está quedando solo en la defensa de la Superliga. Los ingleses se salieron, los clubes italianos se han salido, el Atlético de Madrid también y paradójicamente el Barça es el único a esta hora que mantiene su compromiso junto a Florentino Pérez.

En este reportaje te contamos cómo Inglaterra, donde se inventó el fútbol, ha liderado la presión que ha acabado por frustrar los planes de los empresarios modernos de este espectáculo, que creyeron que ser dueños de los principales clubes de fútbol es lo mismo que ser dueños del fútbol.

En este otro análisis intentamos explicar por qué ha fracasado la Superliga en solo 48 horas. Para mí, sobre todo es llamativo lo mal que le ha salido la operación a los grandes jefes de los clubes más potentes y profesionalizados del mundo. No me cabe en la cabeza que todos esos empresarios de primer nivel no hayan hecho una campaña de relaciones públicas y con los medios de comunicación para suavizar el bofetón de críticas que se han llevado.

Que no se te pase

Tras la condena. Con el asesinato (ahora ya no hay que poner presunto) de George Floyd, asfixiado por un policía, se ha reabierto el debate sobre el modelo policial en EEUU. ¿Tiene visos de cambiar?

Brindis con un porro. Activistas en Nueva York celebran la legalización de la marihuana regalando porros a los vacunados. Es legal, porque el estado lagalizó el consumo recreativo de cannabis para mayores de 21 años.

Orcas. Unas pocas decenas de orcas del Estrecho y delfines de Corinto sobreviven "en peligro crítico" por la acción del hombre.

Juan Diego Botto. El actor ha compartido un fantástico hilo en Twitter desmontando un bulo sobre él que no para de circular, según el que ha cobrado 700.000 euros de subvención por una película. Hemos ampliado con otros detalles.

Y este domingo son los Oscar. Si te has visto algunas de las películas nominadas, te animamos a participar en nuestra porra para adivinar los ganadores y darle más gracia a la noche.

Cosas que no sabía

No sabía que el miedo a las agujas se llama ‘belonefobia’. Con la pandemia, los informativos y programas de televisión se han llenado de gente inyectándose vacunas. Las redacciones han llegado a recibir quejas de gente que realmente lo pasa mal con estas imágenes. TV3 ha dado orden de reducir los planos más explícitos.

No sabía que en China, que es un país con 5.200 kilómetros de ‘ancho’ donde caben 5 husos horarios, existe un solo horario oficial, el de Pekín. A las 7h de Pekín son las 7h en todo el país, aunque eso signifique que en el extremo occidental del país no amanezca hasta las 10 de la mañana o haya un sol intenso a las 10 de la ‘noche’. Eso ha dado lugar a reivindicaciones nacionalistas. Leído en El Orden Mundial.

No conocía el origen histórico de los tatuajes marineros, la puerta de entrada a Occidente de la ancestral práctica de pintarse la piel. Los tatuajes empezaron a dejarse ver a bordo de los barcos en los siglos XVII y XVIII, coincidiendo con el auge de la actividad mercantil británica en el Pacífico. Allí los mercantes entraban en contacto con poblaciones locales con gran tradición. El uso era supersticioso pero también como símbolo de pertenencia a las largas travesías que hermanaban a hombres rudos que se tatuaban entre sí. Lo he leído en este blog.

Ayer os dije que si teníais algo que decirme sobre el boletín o alguna sugerencia, podíais escribirme. Pensaba que llegarían unos cuantos correos. Llegaron casi 500 en apenas unas horas. Estoy intentando contestar a todos pero no me da la vida. Hoy sigo. Gracias, de verdad.

