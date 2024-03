España va bien, pero los precios distorsionan la vista

¡Buenos días!

¿Cómo lleváis la semana? Espero que tengáis las ideas más claras que el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar. El directivo de banca no ha dudado en calificar como “inusual” que España lidere el crecimiento de la zona euro. De hecho, llegó a decir que “la sensación es de cierta perplejidad, de que las cosas no pueden ir tan bien como aparentan”. Siempre hay gente a la que parece molestarle que las cosas vayan bien, aunque a la banca le vaya mejor que nunca.

Pero la realidad es que la situación económica está mucho mejor de lo esperado. En febrero, el crecimiento del empleo aceleró con una media de 103.621 ocupados más, el mayor aumento en este mes desde 2007. Además, los primeros datos de la actividad apuntan a que nuestro país volverá a liderar el crecimiento económico (del PIB) entre las grandes economías europeas este año. La deuda pública respecto al PIB se redujo hasta el 107,7% en 2023 mientras que las empresas que exportan regularmente crecen a un récord de 44.000, consolidando el sector exterior, y la inversión en negocios innovadores, relacionados con la informática, la ciencia o los servicios técnicos y de información, protagoniza un importante crecimiento en nuestro país.

Todo parece que marcha razonablemente bien hasta que nos encontramos con la paradoja de los precios. La Encuesta de Condiciones de Vida de 2023 confirmó que la respuesta social al impacto de la pandemia y la invasión rusa de Ucrania ha llevado la desigualdad a mínimos. Sin embargo, la percepción generalizada es que el aumento de los precios ha deteriorado el poder adquisitivo llevando a la renta media real al estancamiento. Es un grave problema para la constreñida política económica del Gobierno progresista, atenazado por las exigencias de sus posibles apoyos parlamentarios, en un entorno de ajustes por las reglas fiscales que marca Bruselas.

La realidad es que los precios están bajando: la inflación cayó 6 décimas en febrero al 2,8% por el abaratamiento de la luz, sin embargo hay dos productos que siguen diluyendo la imagen de la buena marcha de la economía: los alimentos y la vivienda. ¿Habría que intervenir unos mercados tan esenciales para los ciudadanos si los precios no vuelven a la normalidad? La respuesta es sí. En el terreno de la vivienda se están dando pasos pero en la alimentación, con las protestas de los agricultores, parece que nadie se atreve a tocar a este mercado.

Qué está pasando...

El Gráfico







En este gráfico se ve claramente. El coste medio del aceite de oliva era casi un 50% superior en enero de 2024 que hace un año. Los precios han llegado a un nivel que las exportaciones de aceite de oliva español están empezando a sufrir. Es algo que también les está ocurriendo a grandes de la industria de la alimentación como Pepsi, Unilever y Nestlé. Dos años después del inicio de la invasión de Ucrania y el salto de inflación parece que el bolsillo de los consumidores no da más de sí con lo que las ventas empiezan a resentirse. Aunque los precios de los alimentos empiecen a bajar algo, han subido tanto que la diferencia no se va a notar con claridad en los hogares. El Banco de España ha señalado en un informe que los precios de los alimentos son los que han subido con más frecuencia desde 2021.

Por otro lado, la vivienda sigue siendo un grave problema en España. Las subidas de los precios hacen que poner un piso en alquiler sea más rentable para los caseros que tener letras del Tesoro o participaciones en fondos de inversión. Pese a los límites a las actualizaciones anuales de los contratos recogido en la nueva Ley de Vivienda no hay forma de domesticar los precios de los alquileres. Ni siquiera el recientemente aprobado Índice de Precios de Referencia de los alquileres es una solución viable. Solo una comunidad autónoma lo va a poner en marcha (Cataluña) y ni los propios socios de Gobierno se ponen de acuerdo. En el último encuentro chocaron por posibles modificaciones sobre la configuración de los baremos a aplicar en las zonas tensionadas como reclama Sumar. Aquí tienes más detalles del conflicto en el Gobierno de coalición por los alquileres.

El Dato

24.000 millones de euros

En multas es el montante total que ha impuesto la Comisión Europea a las grandes tecnológicas estadounidenses (Google, Amazon, Meta, Apple, etc.) en los últimos años. Estas sanciones están pendientes de veredictos de los jueces de Luxemburgo, ya que han sido recurridas. La mayoría de las penalizaciones responde a prácticas de abuso de poder dominante en los mercados y competencia desleal o vulnerar la privacidad, aunque también hay por las ventajas fiscales que estas compañías reciben en Irlanda. De poco les ha servido tener el principal lobby en la UE, con un gasto de 97 millones de euros, para influir en la regulación del sector tecnológico. Aquí tienes más información sobre la multimillonaria pugna entre la UE y las ‘big tech’.

Cada vez que habla sube el pan

España tiene la mejor vida nocturna del mundo, con las calles llenas de vida y libertad. Y eso también da empleo. Nos quieren puritanos, materialistas, socialistas, sin alma, sin luz y sin restaurantes porque les da la gana Isabel Díaz Ayuso — Presidenta de la Comunidad de Madrid

La estrategia de oposición de Isabel Díaz Ayuso es llevar cualquier propuesta al terreno del ridículo o la anécdota. Es la política fácil. No hay profundidad. Ahora ha saltado reivindicando la noche madrileña como cuando salió a defender los atascos. Todo viene por las palabras de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al plantear el debate sobre si los horarios nocturnos de la hostelería en España son adecuados y compatibles con los derechos laborales de sus trabajadores. En elDiario.es hemos hecho un amplio reportaje preguntando a los protagonistas del sector: a empresarios hosteleros y a camareros. Hay dos visiones muy diferentes de un mismo problema. La propuesta de restringir el horario nocturno de la hostelería provoca perplejidad y rechazo entre los hosteleros, aunque los trabajadores también denuncian las condiciones laborales: “No conozco a nadie al que le paguen el plus de nocturnidad legalmente”. No es cuestión de puritanismo o de aburrimiento, solo hay que respetar el derecho laboral y pagar a los empleados sueldos que recojan unas condiciones dignas. Aquí puedes leer este amplio reportaje sobre el debate de los horarios nocturnos de la hostelería y la inestable situación laboral de sus trabajadores.

Entrepreneur

En tiempos de investigación por el 'caso Koldo', que ya se ha cobrado otra víctima, está bien recordar otros casos de ventas de mascarillas con suculentas comisiones. Priviet Sportive, la empresa de Daniel Alcázar que pagó una comisión en 2020 a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por intermediar en la adquisición de mascarillas para la Comunidad de Madrid, se compró un chalet de lujo con piscina en Pozuelo de Alarcón a finales de 2022, La compra se realizó tras archivar la Fiscalía Anticorrupción su investigación sobre este caso. El portal Idealista atribuye una valoración de mercado de este inmueble de unos 1,8 millones de euros. Poner un inmueble a nombre de una sociedad tiene amplias ventajas fiscales, como la posibilidad de deducirse la compra en el Impuesto de Sociedades, entre otras. En este enlace tienes mucha más información sobre la compra de un chalé de lujo por la empresa de la comisión al hermano de Isabel Díaz Ayuso.

Bien público

Alternativas económicas en coproducción con elDiario.es y Looky Produccions arranca una serie de videoentrevistas bajo el nombre de Economía fuera del carril, para dar visibilidad a escuelas económicas ajenas a la ortodoxia que nos intentan colocar cada día y a todas horas en la mayoría de los medios de comunicación. La primera entrevista es con Miren Etxezarreta, catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Se trata de una de las referencias en España de la economía crítica de tradición marxista. Etxezarreta tiene claro que “quiénes son los amos de la propiedad es lo que determina quiénes son pobres y quiénes son ricos. Así ha sido siempre en la historia, pero en el capitalismo más claramente”. El problema es que la catedrática emérita de Economía no ve alternativas a este sistema y su crisis puede suponer el sufrimiento de mucha gente: “El capitalismo va dando bandazos y tropezones, pero resurge. Ya me gustaría que estuviera en crisis, aunque también me asusta porque ya sabemos que, en tal caso, siempre sufren los mismos. Vamos a pensar que el capitalismo efectivamente está en crisis. ¿Y entonces, qué? No tenemos una alternativa a punto”. Aquí puedes leer la entrevista que le ha hecho Pere Rusiñol a Miren Etxezarreta.

