El comentario machista de Rafael Hernando: dice que las dirigentes de Podemos tienen “una obsesión con la insatisfacción sexual preocupante”

El senador del PP Rafael Hernando ha dirigido un comentario machista hacia las dirigentes de Podemos, a las que llama “pobres chicas” con “una obsesión con la insatisfacción sexual que resulta preocupante” a raíz de unas declaraciones de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, sobre un estudio de prácticas sexuales de las mujeres jóvenes en España.

“Entiendo que algunas se sientan mejor con el vibrador y el satisfyer que con sus parejas, pero deben entender que eso no les pasa a todas las españolas. Problema de Pablo Iglesias”, ha escrito Hernando con un pantallazo de un tuit de Irene Montero en el que la ministra de Igualdad apoyaba a Ángela Rodríguez tras decir que en España “hay un problema para hablar de sexo”.

Estás pobres chicas de Podemos tienen una obsesión con la insatisfacción sexual q resulta preocupante. Entiendo q algunas se sientan mejor con el vibrador y el satisfayer q con sus parejas , pero deben entender q eso no les pasa a todas las españolas



Problema de @PabloIglesias pic.twitter.com/N5ePKYei56 — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) 4 de marzo de 2023

Las declaraciones originales de Ángela Rodríguez a las que responde el tuit machista de Hernando hacen referencia a un estudio del Instituto de la Mujer sobre la sexualidad de las mujeres jóvenes en España, que recoge que la práctica más habitual entre las entrevistadas es la penetración vaginal (74,6%), por encima de la autoestimulación (66,5%). Rodríguez señaló en un acto que este dato sugería que todavía existen tabúes o estereotipos que operan de manera diferencial entre ambos géneros sobre el autoplacer.

“Mi sensación es que en el fondo cuando se equipara educación sexual y adoctrinamiento lo que se hace es reconocer que existe un adoctrinamiento en la otra parte. Todo el rato transmitir una idea de que solo hay un cuerpo de mujer disponible, una forma de ser mujer disponible y tienes que aprenderla desde niña, que es: no intentes conocer tu cuerpo, no nos interesa tanto que se sepa que puedes tener placer de esta forma y estas otras no van a ser tan placenteras aunque sean las habituales. Por eso para mí es tan escandaloso ese 75% de niñas y chicas jóvenes que dicen que prefieren la penetración antes que la autoestimulación. Eso habla de una percepción de la sexualidad que se traslada a todos los estereotipos que las mujeres terminamos sufriendo a lo largo de nuestra vida”, manifestó la secretaria de Estado de Igualdad.

Después de que esa última frase generase revuelo, Rodríguez volvió a explicar sus palabras. La secretaria de Estado dijo que “sorprende” que hablar sobre los datos de un estudio del Instituto de las Mujeres “provoque semejante revuelo” y afirmó que eso “demuestra una vez más que en este país tenemos un problema para hablar de sexo”. “Es importante que haya estudios que hablen de cuáles son las prácticas sexuales de este país, porque nos va a revelar que sigue habiendo prácticas no consentidas, que hay prácticas que hablan de los estereotipos que sufren las mujeres y los hombres también. Hacer esto forma parte de las políticas de igualdad. La libertad sexual necesita unas garantías para poder ser ejecutada y cuando las mujeres tenemos menos garantías que los hombres para vivir nuestra libertad, hasta tal punto de que se convierte en un titular que una secretaria de Estado diga penetración, tenemos un problema hablando de sexo y sexualidad en España”, señaló.

"Sorprende que en este país relatar los datos de un estudio acerca de prácticas sexuales, provoque semejante revuelo. Lo que demuestra una vez más que en este país tenemos un problema para hablar de sexo".



🎥 @Pam_Angela_ pic.twitter.com/6HRqxRQJyM — Podemos (@PODEMOS) 3 de marzo de 2023

La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha convertido en el centro de la diana habitual de los insultos machistas. Durante estos años los ha recibido por parte de PP, Vox y Ciudadanos en boca de dirigentes como Pablo Casado, Cuca Gamarra, Macarena Olona o Carla Toscano. Tampoco es el primer comentario machista que le dirige Rafael Hernando, exportavoz del PP.