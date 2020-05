Rutinas de confinamiento de una atleta profesional

La atleta de Columbia Clàudia Tremps nos habla de sus rutinas de confinamiento y cómo está viviendo un atleta como ella estos días. Sus respuestas nos inspiran a ser activos y seguir soñando con nuestra próxima escapada.

Háblanos un poco de ti, para quienes no te conozcan aún...

Tengo 24 años, y soy corredora de ultra fondo de montaña y estudiante de arquitectura. Actualmente vivo entre Ogassa y Barcelona, donde estudio.

Empecé a correr a los 17 años, actividad que combinaba con la competición en equitación. A los 20 dejé la competición con los caballos y me centré de lleno en el trail running.

Un año después corrí mi primera ultra, la Celestrail by AUTV, y el mismo año también participé mi primera ultra de más de 100 kilómetros, la Grande Travesses de Sud de France, la cual además gané. A lo largo de estos años he participado en distintas carreras, tanto a nivel nacional como internacional.

Como dato curioso, comentar que fui la primera española en categoría Sub23 en correr la TDS y ganarla en mi categoría. En 2018 corrí la Oman by UTMB 140km, donde quedé cuarta femenina general y primera de mi categoría.

Y ya más recientemente, este último verano gané la Celestrail, que para mí era una de las cosas pendientes. Además quedé quinta en Penyagolosa 2019, séptima en la UP 2019 y quinta en la Transgrancanaria (128 kilómetros) este año 2020.

Entonces, además de correr, ¿cuáles son tus grandes pasiones?

Mi gran pasión es esquiar en invierno. Hago mucho esquí de montaña que, de hecho, lo utilizo como entreno de volumen en la época de pre-temporada. En verano lo sustituyo por la bici de carretera.

También me encanta sentarme en el jardín, o en medio de algún prado, a leer un poco, respirar y disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza. Cuando tengo tiempo me gusta elaborar casi todo lo que como, como el pan, los yogures, coger las verduras del huerto de casa...

Y otra de mis grandes pasiones es montar a caballo, aunque hace dos años que no lo hago por falta de tiempo.

Para llegar hasta aquí, ¿has tenido un modelo o alguien en quién te hayas fijado?

La verdad es que no, ya que como he dicho antes el trail running no era mi deporte cuando era pequeña, y en el mundo del caballo las cosas son distintas, tienes a los caballos como referentes.

Desde que estoy en el mundo del trail running he conocido más gente, he leído más sobre ello. Me quedo con cosas de cada libro, de cada corredor, pero no con uno en concreto, ya que todos te pueden aportar cosas positivas.

¿Qué sueños tienes actualmente?

Mi gran sueño es algún día ganar el UTMB (Ultra Trail del Mont Blanc). Es aspirar muy alto, pero de los sueños se vive, y si trabajas duro y no te rindes, sino que aprendes de las derrotas, eso te hace más fuerte y te permitirá llegar donde quieres. Lo más importante es no rendirse nunca y confiar en uno mismo.

Aunque ahora parece que volveremos a retomar la normalidad poco a poco, ¿cómo has vivido estos duros días de confinamiento?

Estos días están siendo duros para todos, ya sea a nivel emocional, psicológico o de organización. Yo, personalmente, desde el primer día de confinamiento solo había salido un día para hacer la compra.

La verdad es que tengo una suerte enorme de tener un jardín grande donde hago los entrenos al aire libre. Hay días que paso 100 veces por el mismo sitio, pero aun así, pienso que tengo que estar muy contenta de tener este espacio.

¿Qué haces para mantenerte ocupada? ¿Has descubierto alguna ocupación o tarea nueva que te sirva para distraerte en estos días de encierro?

Soy estudiante de arquitectura y la verdad es que no me da el tiempo. Desde que me levanto hasta que me voy a dormir estoy delante del ordenador salvo las horas que me programo y reservo para entrenar.

Sí que es cierto que el segundo día de confinamiento aproveché para plantar cositas en el huerto, y algún día he elaborado pan, cosa que no había hecho nunca.

También es verdad que nunca encontraba tiempo para hacer estiramientos y ahora me reservo 20’ cada día.





¿Cómo entrena una corredora de montaña en casa?

Como he dicho, tengo la suerte de poder salir al jardín, y como a día de hoy no sabemos qué pasará con el calendario, sigo entrenando y acumulando horas.

Lo combino con horas encima de la bici estática, la elíptica y las escaleras. También me organizo y dos horas a la semana hago 1 hora de TRX. Aparte, intento cada día hacer 20’ de CORE.

Este tiempo que empleo de más en los entrenos es el que antes del confinamiento gastaba en los desplazamientos.

Pese al jardín, estos días, al tener menos movilidad y aumentar el sedentarismo... ¿Llevas algún tipo de dieta?

La verdad es que no porque mis horas de entreno como he comentado no han bajado pese a que estoy más tiempo sentada. He calculado que cada día ando 80 minutos menos de lo que andaba, pero al seguir con las horas de entrenamiento no podemos cambiar la alimentación porque si no, no rendiremos.



¿Qué prendas utilizas para entrenar?

Todas las prendas que utilizo son de Columbia, guantes, mallas largas, pantalón corto Titan Ultra II, zapatillas Montrail F.K.T (para la elíptica, hacer TRX y CORE), camiseta Trinity Trail.

Vivo en la montaña y estos días está haciendo frío, así que, aunque esté en el jardín de casa, toca abrigarse.

¿Tu primer plan al aire libre en cuanto acabe el confinamiento?

El primer plan, si aún hay nieve, es ir a hacer la circular de Carros de Foc, una ruta de montaña de 57 kilómetros y 9.200 metros de desnivel acumulado que une nueve refugios del Parc Nacional d’Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, situado en las comarcas del Pallars Sobirà, Vall d’Aran, Alta Ribagorça y el Pallars Jussà.

Me gustaría volver a hacer esta ruta, pero esta vez con esquí de montaña en dos días y con los amigos que han estado todo el invierno entrenando conmigo.

¿Tienes ya en mente tu próxima competición en cuanto acabe el confinamiento?

Como mencionaba antes aún no sabemos qué podremos correr y qué no, y si será este año o el próximo. A día de hoy aún sigue en pie el UTMB, así que si se puede, espero estar en la línea de salida.