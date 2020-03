Jonatan García abre en solitario 'Ansia viva'

Jonatan García nos confirma que justo antes del comienzo del confinamiento en casa por el Covid-19 acababa de abrir una nueva vía en la cara noroeste de la Aguja Daviu. El propio Jonatan nos lo relata....

“Ya tenía vista desde hacía mucho tiempo esa estética y corta línea, ya que he podido pasar por allí más de 50 veces. Sabía que quería escalarla en solitario, pero lo que no tenía claro era el momento adecuado.

Finalmente, el pasado 11 de marzo salí muy temprano de casa, con lo que pensé que ese era un buen día ya que también el tiempo me acompañaba. Llegué hasta el pie de vía con los esquís, y allí los guardé en la mochila y saqué mis crampones y piolet. Eché un vistazo rápido y vi que, aunque las condiciones no eran las mejores, sí que había probabilidades altas de disfrutar y me lancé a por ella.

Hice los primeros 25 metros y vi una estupenda repisa donde se podía colocar una reunión. Más o menos iba memorizando todo en mi cabeza, pero al ir solo tenía también otras cosas de qué preocuparme, con lo que algunos pasos no me dio tiempo a memorizar su grado. Tenía que seguir escalando el resto de largos que me quedaba hasta salir a la arista y sabía que la segunda parte de la ruta iba a ser bastante más dura.

Tenía prácticamente claros los metros y el grado de la vía en general, pero para asegurarme al día siguiente, el 12 más exactamente, volví junto a mi amigo Rubén. Éste, al ir de segundo, pudo dedicarle más tiempo a verificar concretamente los metros y grado de la ruta.

Al final creo que ha quedado una preciosa línea – que he bautizado como Ansia viva (55m, M4+)- a una montaña tan frecuentada como el Aneto, así ahora se puede disfrutar de un nuevo itinerario bello y juguetón.”

La vía está totalmente desequipada (cinta plana azul en la primera reunión) y el propio Jonatan confirma que el descenso se puede hacer por la normal del Aneto o por el corredor Estasen.