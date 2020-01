The Levitants presenta su álbum debut 'Enola' en la sala Black Bird de Santander

The Levitants llega a la sala Black Bird de Santander el sábado 4 de enero en a partir de las 20.30 horas. El trío compuesto por Sergio Isabel (voz y guitarra), Daniel Alconada (batería) y Juan Izquierdo (sintetizadores y coros) procede de Valladolid y aterriza en el panorama musical con una propuesta que redefine las bases del dark-rock, ya que no incluyen el bajo en ninguna de sus composiciones.

Su disco debut 'Enola' (2019) está precedido de cuatro singles -'Suicide', 'Red Lines', 'Kolmanskop' y 'From the Other Side'- y contiene el tema central 'Enola: romanticismo bajo hielo para una historia de fantasmas'. Sus canciones hablan de cuentas pendientes, de lo que pudo ser y no fue y de la desolación, dando lugar a unas letras melancólicas que reflejan la oscuridad poética que envuelve al grupo.

La banda surgió después de que Sergio saliese del seminario católico donde comenzó a tocar la guitarra con 14 años. El grupo tocó sus primeras notas en el garaje de Daniel, donde ensayaban cuando se presentaban a diversos concursos nacionales como Festimad Taste, Actual de Logroño o Demoexpress.

Su primer premio fue en el Norterock. Allí fueron descubiertos por Javier Vielba -Arizona Baby, El Meister, Corizonas-, con el que grabaron un primer disco 'Gravity for the Masses'. Desde entonces, The Levitants lanza hits para nutrir los festivales en los que actúa y como forma de rearme moral cuando tiene crisis personales.