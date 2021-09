De ser ingeniero de telecomunicaciones a convertirse en uno de los cantantes más conocidos del indie en España, Mikel Izal (Pamplona, 1982) cambió su vida de forma radical para adentrarse en el mundo que realmente le hacía feliz, y vaya si le salió bien... Tanto es así, que muchos señalan a IZAL como el relevo de los grandes grupos independientes, lo que hace pronosticar que aún les queda mucho recorrido por delante. Este otoño presentarán su quinto disco, llamado 'Hogar', pero antes de que llegue ese momento, siguen inmersos en la gira “El Pequeño Gran Final del Viaje”, que comenzaron en junio y que pondrá punto y final a la gira que empezaron en 2020 para despedir al álbum "Autoterapia". Este jueves estarán en Santander, dentro del ciclo de conciertos 'La Plaza', pero antes de pisar Cantabria, el cantante y compositor de la banda, Mikel Izal, ha hablado con elDiario.es sobre política, salud mental, y música, mucha música.

Suele decir que para usted es imprescindible estar bien para escribir, a pesar de que vaya a escribir sobre algo triste. ¿Las mejores composiciones no se hacen desde la decadencia más absoluta?

Puede que algunas de las composiciones traten sobre esa decadencia o sobre traumas importantes -aunque hay grandísimas canciones muy luminosas- pero en mi caso, si estoy bajo de ánimo no soy capaz de sentarme a crear música. Para ese proceso por lo general, siempre hay excepciones, tengo que tener energía, estar en una buena época.

Le voy a hacer una pregunta en las que tiene que escoger con qué se queda y decirme por qué: ¿Discográfica o autoedición?

La primera es fácil: autoedición. Pero tengo que matizar que nunca hemos trabajado con discográficas así que hablo sin conocimiento de causa. Lo que tengo claro es que la manera autogestionada en la que hemos nacido y crecido ha sido muy enriquecedora y libre.

Y si le doy a escoger entre superconciertos de 20.000 personas o 'Pequeñas gran giras' como la que les ocupa, ¿con qué se quedaría?

En cuanto a conciertos o pequeñas giras, cada formato tiene sus ventajas y sus inconvenientes, la cercanía del público y cierta ligereza de los inicios, cuando nada importaba tanto, pero tener delante a 20.000 personas cantando a pleno pulmón lo que tú escribiste en la intimidad de tu casa… es muy potente.

Relacionada con esta última pregunta, ¿cree que se pierde cierta esencia cuando música independiente como la suya llega a tantas personas? No solo en conciertos, sino en la escucha en general. ¿O el objetivo siempre debe ser llegar al mayor número posible de público?

¿Esencia? ¿Se modifica la esencia de una canción a posteriori dependiendo del número de personas que la escuchen? Mi objetivo jamás ha sido llegar al mayor número posible de público, ha sido emocionarme cada vez que escribía una canción. Y el proceso no ha cambiado en absoluto en estos años. Diría más… me siento cada vez más libre, con la necesidad de asumir más riesgos para no aburrirme de mí mismo. Y después, siempre después, ojalá alguien más aparte de mí mismo, se emocione con lo que hago, así podré seguir haciéndolo.

Ha mostrado en algunas ocasiones su animadversión hacia las redes sociales, de las que ha dicho que le parecen literalmente una mierda. ¿Cree que no compensa el escaparate que ofrecen?

Me parece que vivimos en un mundo lleno de ruido, del todo vale en la búsqueda del like, y esto lo alimentan, y mucho, las redes sociales. Pero también tienen un lado amable de intercambio, de conectividad. No todo es malo.

¿Qué nos pasa a las personas para tener tanta necesidad de criticar? ¿Es el inconformismo de tenerlo todo? ¿Envidia, quizá?

Siempre he creído que volcamos nuestras frustraciones en la crítica destructiva, intentando proyectar en el de al lado lo que nosotros consideramos un fracaso personal. Pero estoy seguro de que así no se llena el hueco, así solo se genera más frustración.

Han colaborado en varios proyectos benéficos. ¿Cree que la implicación entre los artistas y las causas sociales debe existir?

Debe existir entre los seres humanos y las causas sociales. El artista, el "famoso", a veces tiene más exposición pero creo que esto es cosa de todos. Cada cual con sus posibilidades.

No lo he visto posicionarse políticamente, como ocurre con tantos otros artistas. ¿Es por miedo a la crítica, por falta de interés o porque sus canciones ya muestran suficientemente sus ideales?

Si te refieres a que intento no hacerme fotos con el político de turno -alguna encerrona ya he sufrido- o hacer apología de un partido concreto, en eso no me verás porque la experiencia me va demostrando que es muy probable que esa foto o aquel apoyo que diste de corazón, te acabe decepcionando. Así está el nivelón de la clase política a día de hoy, o así lo siento yo. Sanidad pública, acceso de todos y todas a la enseñanza, buen uso del dinero público para generar una sociedad con menos desigualdades y en la que el dinero con el que naces no marque tanto tu camino y tus posibilidades. Eso es en lo que creo.

¿Se ha planteado alguna vez componer una canción en euskera? ¿Cree que tendría aceptación o que sería criticado?

Si alguien critica una canción en cualquier idioma ya ha perdido el debate antes de empezarlo. Por mi parte no tengo, ni de lejos, el nivel suficiente de euskera para expresarme con el mimo con el que me gustaría hacerlo al dedicarle una canción a un idioma que me trae tan buenos recuerdos y que me lleva tanto a mi casa.

La escritura es una forma ordenada de pensar. No empecé a pensar cuando me puse a escribir, empecé a escribir cuando me puse a pensar

Si 'Autoterapia' lo calificó como el disco de su vida, ¿qué es 'Hogar'? Hábleme del nuevo álbum.

Un álbum habla por si solo, el resto es retórica. Las canciones a poder ser hay que escucharlas, no hablar demasiado de ellas. Ojalá emocionen como nos han emocionado a nosotros al grabarlas.

Últimamente multitud de artistas han destacado la importancia de la salud mental. Usted ha reconocido con 'Meiuqèr' que pasó por un momento de bloqueo. ¿Cree que el hecho de que su trabajo le obligue a profundizar tanto en sus emociones le expone a padecer más depresiones o ansiedad que a cualquier persona?

Me cuido la mente igual que el cuerpo, aunque a veces me salto algún entrenamiento, no voy a mentir... Creo que siempre he pensado demasiado, siempre he profundizado mucho en mi interior, creo que por eso escribo, no al revés. La escritura es una forma ordenada de pensar, no empecé a pensar cuando me puse a escribir, empecé a escribir cuando me puse a pensar.

Me suelo preguntar algo cuando entrevisto a artistas tan reconocidos como usted... ¿Hasta dónde quiere llegar con su música?

Hasta ser muy feliz.