Una macrofiesta juvenil y un caso importado del extranjero provocan dos nuevos brotes de COVID-19 en Cantabria

Cantabria ha registrado este fin de semana dos brotes de coronavirus y un total de 22 nuevos positivos, todos leves y que no han requerido de hospitalización. Una macrofiesta juvenil y varios casos importados del extranjero han sido los desencadenantes de estos dos focos que suman hasta el momento 16 contagiados, nueve en el primer escenario y siete en el segundo. Los otros seis positivos por COVID-19 hasta llegar a la cifra total de 22 son, según el Gobierno autonómico, "casos aislados que se dan a diario".

Tal y como ha informado este lunes el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), la fiesta que ha desatado uno de los dos brotes tuvo lugar en una casa privada a principios de la semana pasada en el municipio de Campoo de Suso, a la que acudieron 66 jóvenes de diversas localidades, entre ellas de Santander, de los cuales 57 han dado negativo, aunque se encuentran en cuarentena por prevención. Y es que en total son 197 las personas que actualmente están confinadas en Cantabria por recomendación de las autoridades sanitarias.

"Ahora estamos estudiando los contactos secundarios", ha señalado el titular de Sanidad sobre la macrofiesta, recalcando que todos los contactos primarios "están localizados y se les ha hecho la prueba PCR". Aunque Rodríguez ha dicho que cree que no habrá "muchos más positivos", teniendo en cuenta los resultados de los contactos primarios, no ha querido aventurar una previsión más concreta puesto que "todavía no conocemos todo sobre el comportamiento del virus". "Conviene esperar a ver los resultados de las PCR de los contactos secundarios", ha remarcado, detallando que la edad media de los nueve contagiados en la fiesta es de 21 años.

Y es que este tipo de reuniones juveniles, sumadas a las familiares y a los casos importados del extranjero, son los principales causantes de los contagios que se están dando en las últimas semanas en España, lo que está llevando al Ejecutivo autonómico a valorar la posibilidad de implantar alguna medida restrictiva adicional, sobre todo en relación al ocio nocturno.

Por otro lado, en lo que respecta al brote importado del extranjero, que cuenta con siete positivos y sobre el que el presidente Revilla ya dio detalles en un programa de televisión el sábado por la noche, el consejero ha manifestado que "está completamente controlado". Se trata, según ha dicho, de un hombre que llegó de Sudamérica a Madrid en avión y que posteriormente viajó a Cantabria en coche y que actualmente permanece aislado en Santander junto a seis familiares también positivos. "El resto de contactos referidos a ese foco han dado negativo por lo que ese foco lo podemos dar por controlado", ha reiterado Rodríguez, afirmando que hay dos personas de 35 años y el resto de 21.

En lo referente al trabajo de seguimiento de los casos positivos, el consejero ha subrayado que la región cuenta con un total de 87 rastreadores formados. "Este fin de semana teníamos dos de guardia, pero hemos aumentado por los brotes y han trabajado 12 personas", ha concluido el titular de Sanidad.

Los datos enviados al Ministerio de Sanidad hoy reflejan un total de 3.172 positivos totales desde el inicio de la pandemia, 2.397 diagnosticados mediante PCR y 775 a través de test de detección de anticuerpos. El número de personas que han superado la enfermedad se sitúa en 2.910, el 92% del total, y el de fallecidos se mantiene en 212. Además, Cantabria supera ya los 101.000 test de detección realizados (101.036), en tasa 17.381 por 100.000 habitantes.

Por otro lado, a preguntas de la prensa por las sanciones impuestas desde que entró en vigor la semana pasada el decreto del uso obligatorio de la mascarilla, el consejero ha avanzado que no cuenta aún con los datos pero que se podría hablar de "varias decenas de expedientes". Así, ha hecho hincapié en que "el virus sigue estando ahí" y en que "no debe disminuir la preocupación entre la población". En este sentido, ha mostrado su preocupación por el volumen de casos de los últimos días aunque ha insistido en que "la ventaja es que está todo estudiado".

"No crear alarma"

Por su parte, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, a preguntas de la prensa por el brote tras realizar unas declaraciones para informar de la reunión que ha mantenido con la Junta de Personal Docente, ha destacado que "no son contagios preocupantes" y que no suponen una razón "para crear ninguna alarma ni hacer una marcha atrás" porque "la economía tiene que seguir adelante".

Así, ha defendido que Cantabria "es una de las tres comunidades que mejor está" en cifras con respecto al virus y que, además, está teniendo un "gran verano" gracias a la presencia de turistas españoles. "Una situación como la que hemos vivido tres meses sería insoportable para los ciudadanos" y "provocaría una catástrofe económica de tal calibre que sería casi peor el remedio que la enfermedad", ha sentenciado.

También ha destacado la capacidad de la región para controlar y rastrear los casos --hay formados 87 rastreadores--, por lo que ha instado a llevar una "vida normal" cumpliendo con las medidas de seguridad. No obstante, ha pedido al Gobierno de España que no deje entrar en un avión a ninguna una persona que proceda de otro país sin haberse hecho una PCR, porque detectar el caso a su llegada "ya no tiene remedio". En este sentido, ha dicho que también le preocupa que se puedan importar casos de brotes de otras comunidades como Aragón y Cataluña "dada la movilidad que hay".