Toda la oposición en Santander considera agotada una legislatura "fallida" y no ve más cambios en el horizonte que el declive de Ciudadanos

Toda la oposición en Santander, si en algo coincide es en que la vigente legislatura se encuentra agotada cuando apenas acaba de franquear el ecuador y quedan aún dos años para terminarla. Así lo piensan PSOE, PRC, Unidas por Santander y Vox, que solo esperan ver cómo Ciudadanos, el socio de gobierno de la alcaldesa Gema Igual (PP), continúa en su declive al socaire de los malos resultados electorales que va cosechando en el territorio español.

Para los socialistas, las "dos medias legislaturas" de la alcaldesa al frente de la Corporación, "es tiempo suficiente para valorar que no está a la altura de la ciudad ni de los santanderinos", subrayó el portavoz Daniel Fernández. Para este, hay un "riesgo de legislatura perdida", la actual, por "un matrimonio forzoso y mal avenido" -entre PP y Cs-; un "disco rayado que se hace insufrible para los vecinos que demasiado tienen con un Ayuntamiento que no responde a sus necesidades como para tener que aguantar cada semana los desacuerdos de su desgobierno, una relación tóxica, que no funciona y que tiene fecha de caducidad".

Por su parte, según ha valorado el portavoz regionalista, José María Fuentes-Pila, cuestionado por este medio "hasta la fecha la gestión de PP y Ciudadanos ha sido fallida". En cuanto al futuro, "nada esperamos de un equipo de gobierno [por PP y Cs] que se da la espalda, que se da de codazos y que con su actitud están insultando la inteligencia de los santanderinos y santanderinas". El regionalista cargó la tinta contra el portavoz de Cs, Javier Ceruti, a quien cuestiona su gestión en Cultura, Urbanismo e Innovación.

"Ciudadanos ha dejado claro que está más que amortizado en cuanto a capacidad de gestión -ha dicho-. El mundo cultural languidece más que nunca, es muy preocupante la política cultural ya que en realidad solo se centra en actuaciones puntuales sin tener una oferta cultural concreta que atienda a los agentes culturales y que dé a la ciudad un sello diferenciador en términos culturales", ha indicado.

Miguel Saro, portavoz de Unidas por Santander (UxS), ha criticado al equipo de gobierno PP-Cs, en su gestión, por su deficiencia; y políticamente, por aplicar el 'rodillo' y desoír los mandatos del pleno. Para UxS, esta legislatura "es un continuo de incumplimientos y promesas vacías. Desde la oposición, vemos cómo las mociones que presentamos para lograr un Santander mejor se aprueban y olvidan y las meten en un cajón de manera sistemática. Esto no es de extrañar, visto que desde el equipo de Gobierno no saben ni cumplir con sus propios presupuestos".

Punto especial de preocupación para UxS es la falta de ejecución presupuestaria: "El dinero comprometido para las diferentes áreas no se invierte, especialmente en materias tan importantes como atención social, movilidad o cultural. Una vez más, es la consecuencia de su incapaz de gestionar y su ausencia de ideas para Santander, ya que llevan años apostando por el mismo modelo agotado, sin plantear ninguna innovación ni progreso".

Guillermo Pérez-Cosío, portavoz de Vox, considera que el futuro supondrá el mantenimiento de la alcaldesa, pese a la pérdida de influencia de Ciudadanos. Todo ello, consecuencia de que el PSOE dejó solo al PRC en sus aspiraciones a tomar el relevo, según ha dicho el edil.

"De cara al futuro se intuye una pérdida cada vez mayor de influencia en el Gobierno del Grupo Ciudadanos motivada por sus crecientes dificultades electorales, pero en cambio no se advierte cambio alguno en la Alcaldía tras la fuga de Casares a Madrid y Quiñones a la delegación de Gobierno". Para Pérez-Cosío, "el único que sigue defendiendo el cambio es Fuentes-Pila (PRC) al que Casares con su marcha dejó 'colgado de la brocha' perdiendo por ello la posibilidad de haber dado estabilidad al Gobierno municipal desde el inicio de la legislatura y cuando ahora parece que ya sería tarde para hacerlo".

Ciudadanos, consultado por este medio, emplazó su valoración de legislatura a dentro de unos días, coincidiendo con el aniversario de la toma de posesión.