El Parlamento cántabro reclama un Plan Regional de Ordenación del Territorio pero no apoya la suspensión de licencias eólicas hasta entonces

Estando todos de acuerdo en lo esencial, los grupos parlamentarios cántabros no se ponen de acuerdo en los detalles. Los partidos con representación parlamentaria están a favor de que Cantabria se dote con la mayor urgencia de un Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) que establezca zonas posibles y zonas vedadas para el desarrollo de proyectos de parques eólicos. Sin embargo, no coinciden en cómo llevarlo a cabo, en concreto, si han de suspenderse las licencias de nuevos proyectos mientras no hay un plan marco.

Una propuesta del Grupo Mixto Vox para dotar a Cantabria de un instrumento transitorio de protección frente a los proyectos de instalación de parques eólicos, es decir, la suspensión de licencias a la espera de que se apruebe el definitivo PROT, y también a la espera de que entre en vigor el Plan Energético de Cantabria (Plenercan) 2021-2030, fue rechazado por la Cámara con los votos en bloque de los grupos que sustentan al Gobierno PRC-PSOE. En la misma sesión de este lunes, la Cámara ha aprobado por unanimidad, y a propuesta de Ciudadanos, que esta legislatura se disponga del PROT.

Según el portavoz proponente, Cristóbal Palacio (Vox), "sería de juzgado de guardia dar licencias para parques eólicos un mes antes de que el PROT las pueda anular. Hay que agilizar la aprobación del PROT y mientras suspender licencias. Votamos si queremos pelotazo eólico o una organización racional de nuestro territorio y sus recursos".

Para los socialistas, representados por el diputado Javier García Oliva, lo urgente en sí es aprobar el PROT, sin medianías. Acto seguido, se requiere hacer una evaluación ambiental de todas las posibilidades de proyectos eólicos que tengan cabida en dicho Plan y, solo después, ir analizando cada proyecto que se presente a trámite. "Mientras tanto, cualquier parque que se apruebe sería una temeridad", ha sentenciado.

El portavoz regionalista, Pedro Hernando, se ha alegrado por el "interés" de los partidos de sacar adelante el PROT y ha aceptado su "mano tendida" porque si termina la legislatura habiendo aprobado la nueva ley del suelo, el PROT, el Plan de Sostenibilidad Energética y las inversiones previstas con los fondos europeos en ejecución, esta legislatura "no quedaría para la historia como la legislatura de la COVID, quedaría para la historia como la legislatura para la Cantabria del futuro".

El Grupo de Ciudadanos ha opinado que reactivar el PROT debe ser una "prioridad" para el Gobierno porque, como ha dicho el portavoz Félix Álvarez, permitirá evitar polémicas como la generada por Garma Blanca y será "base" para ordenar y cohesionar el territorio.

Actualmente, el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) está tramitando el parque eólico de Garma Blanca, de 51 megavatios, proyecto que ha levantado una reacción social contraria en los municipios afectados de la comarca pasiega. No es el único proyecto en ciernes.

Roberto Media, portavoz del Partido Popular, se ha mostrado también partidario de evaluar la capacidad de Cantabria en su conjunto y de los proyectos eólicos no individualmente sino en lotes. "Garma Blanca no viene solo y no se puede someter impacto ambiental de forma fragmentada. Decimos 'no' al parque de Garma Blanca, no por ideología sino porque su impacto va a ser brutal", ha dicho en la tribuna.

Todos los portavoces, en definitiva, se han mostrado a favor de las energías renovables y en impulsarlas protegiendo el paisaje y el territorio, por lo que han apostado por hacerlo basándose en lo que marque el futuro PROT.