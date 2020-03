Cantabria suspende las clases desde el lunes como medida preventiva contra el coronavirus

Cantabria suspende las clases desde este lunes 16 de marzo y durante los próximos 14 días como medida preventiva contra la expansión del coronavirus. Así lo ha confirmado el Gobierno autonómico, que ha explicado que esta decisión afecta a todo el ámbito educativo de la comunidad, desde guarderías, colegios e institutos hasta la universidad, en el ámbito público y privado.

Además, también desde el 16 al 29 de marzo, con posibilidad de prórroga, se suspenden los servicios de comedor y transporte, así como los viajes y las actividades extraescolares.

Esta decisión se ha tomado en la reunión mantenida por la comisión de seguimiento del coronavirus y se ha hecho oficial tras el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado a continuación para aprobar nuevas medidas ante la crisis sanitaria por el avance del COVID-19.

La principal de ellas, la de la suspensión de las clases, se ha aplicado tras la rueda de prensa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que ha solicitado a todas las comunidades que la lleven a cabo. Y es que a pesar de que algunas ya lo habían hecho, sobre todo las más afectadas por el número de casos del COVID-19, el Consejo de Ministros, celebrado de manera extraordinaria por la alerta sanitaria, ha decidido establecer esta recomendación al resto de territorios, entre ellos Cantabria.

El titular de Sanidad, en una comparecencia esta mañana para actualizar el número de infectados en la comunidad, que se han reducido a diez, tras cuatro nuevos positivos y seis altas, aseguró que no había razones para cerrar colegios y universidad en este momento, realidad que ha cambiado tras la recomendación del Ejecutivo central. "Es una medida preventiva, lo que queremos evitar es que la situación empeore", ha asegurado Miguel Rodríguez en rueda de prensa por la tarde.

Así pues, desde el lunes los docentes deberán estar disponibles en sus domicilios y usarán las plataformas educativas para refuerzo educativo, no para ampliación. Y es que esta medida, que afecta a 94.000 alumnos más los universitarios, solo afecta a las actividades presenciales, no a todas.

Por tanto, este viernes todos los tutores con su alumnado y los equipos directivos podrán recabar datos sobre correos electrónicos y formas de teletrabajo para poder desempeñar su labor coordinadamente con el alumnado y las familias a través de Yedra y herramientas TIC.

Por su parte, los docentes interinos que estén en un nombramiento mientras dure este parón mantendrán su puesto hasta la finalización de esta situación. No obstante, la Consejería paraliza los llamamientos semanales. Y a los funcionarios en prácticas este periodo les computará como tiempo trabajado.

Otras medidas

El Consejo de Gobierno también ha aprobado otras medidas de carácter extraordinaro de prevención a propuesta de la comisión de seguimiento. Tal y como ha detallado el consejero de Sanidad, se trata de limitar los movimientos de los ciudadanos a los estrictamente necesarios, así como las reuniones de grupos, incluidos los velatorios.

Además, el Ejecutivo propone fomentar el teletrabajo, tanto en el ámbito público como en las empresas privadas y el establecimiento de planes de contingencia específicos en cada consejería para que sea posible mantener el servicio. Por último, el Gobierno recomienda priorizar los cuidados domiciliarios a las personas mayores o enfermas, y que las personas con enfermedades respiratorias graves se queden en casa en la medida de lo posible.

"Tenemos diez casos activos, pero queremos no estar en una peor situación y que se dé una propagación comunitaria no controlada", ha asegurado Rodríguez. "Son medidas que tal vez parezcan duras, pero que tratan de prevenir algo peor en el futuro", ha concluido.

En la rueda de prensa han intervenido primero el presidente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla, y el vicepresidente, Pablo Zuloaga, quienes han dado cuenta de la situación actual en la que se encuentra Cantabria respecto a esta alerta sanitaria mundial.

"Aluvión de gente"

Revilla ha vuelto a hacer hincapié en la importancia de "no entrar en pánico" porque si "la gente se pone muy nerviosa es peligroso". También ha celebrado que en Cantabria se hayan reducido el número de positivos, señalando que en esta semana "todos o buena parte de ellos se encuentren curados", lo cual "no quiere decir que en los próximos días no tengamos un repunte importante", aludiendo al "aluvión de gente que está llegando a Cantabria desde Madrid y el País Vasco".

Además, el presidente cántabro ha anunciado que este sábado trasladará a Pedro Sánchez, en la reunión con presidentes autonómicos, medidas que "primen la solidaridad sobre el criterio economicista". "Va a haber mucha gente parada, muchos EREs y ERTEs", ha vaticinado Revilla, subrayando que "Europa tiene que abrir la mano". "Así se lo voy a pedir la presidente", ha dicho.

"Más que las consecuencias sanitarias, están las consecuencias económicas, porque muchas familias se van a encontrar con problemas de trabajo y con falta de recursos", ha sentenciado Revilla, reclamando "plantear algo más grande en un país que tiene una dependencia muy grande del turismo y que va a necesitar ayuda".

Por su parte, Zuloaga ha mandado un mensaje de apoyo a los profesionales sanitarios y ha puesto en valor que "su buen trabajo nos ha permitido tener unos ratios de infectados por debajo de las comunidades limítrofes". "Está en nuestra mano que así siga siendo", ha dicho, tras anunciar que el Gobierno lanzará una campaña a través de los medios de comunicación, edificios públicos y transporte con las medidas que hay que adoptar para prevenir el contagio. "Pedimos que cambiemos algunos hábitos para mejorar nuestra convivencia", ha concluido.

