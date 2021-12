Los altibajos de la pandemia y los otros 10 temas más leídos en 2021 en elDiario.es Cantabria

Finalizó 2020, año en el que estalló la pandemia de la COVID-19, con la llegada de las primeras vacunas que ofrecían un horizonte esperanzador de cara a 2021. En ese momento todas las expectativas para el año entrante estaban puestas en acabar con el virus que se había cobrado miles de vidas, saturado hospitales y sistemas sanitarios, y trastocado la economía mundial, el empleo y las relaciones sociales.

Las vacunas eran la llave para recuperar la vida como la entendíamos antes de la COVID, y acelerar la campaña de vacunación se convirtió en objetivo prioritario de los diferentes gobiernos y administraciones públicas. Entonces surgieron polémicas sobre el orden en que debían administrarse las dosis que iban llegando, al principio a cuentagotas, y sobre los sectores de la población que debían recibirla antes. Los más vulnerables y profesionales sanitarios fueron primero, y hubo casos en los que se dejó atrás a esenciales, como el de los investigadores cántabros del virus que la necesitaban para tratar con él y que la recibieron tras la información de elDiario.es.

Paralelamente a ello, la COVID-19 siguió presente, y en Cantabria, como en el resto de España, se fueron aplicando restricciones en función de la evolución de su incidencia. Los distintos altibajos que experimentó la pandemia con sus consecuentes imposiciones y levantamiento de medidas suscitaron, como no podía ser de otra forma, interés entre los lectores de elDiario.es.

Los anuncios de toques de queda, cierres perimetrales, reducción de aforos y clausura de ocio nocturno e interiores de hostelería, así como las aperturas y relajación de restricciones, están entre las noticias más leídas del periódico este año. Y aun ahora, en plena sexta ola con niveles de contagios disparados tras la aparición de la variante ómicron, las informaciones relativas a las medidas impuestas también suscitan atracción entre la audiencia.

Así todo, la realidad es bien distinta a la de hace un año. Con más del 90% de la población vacunada con dos dosis, incluso con una tercera en el caso de las personas con mayor riesgo, el número de muertes y de pacientes graves no tiene nada que ver con el que había antes de inocular las vacunas.

Y aunque a lo largo de 2021 buena parte de la actualidad informativa la ha copado la COVID-19, también ha habido otros temas y entrevistas que han logrado protagonismo entre los lectores y lectoras de elDiario.es Cantabria. Estos son los 10 más leídos:

A principios de año, este medio desveló que un argayo ponía en peligro la cueva de El Juyo, en Igollo de Camargo, una de las joyas de la prehistoria en Cantabria que actualmente se encuentra cerrada al público. El Gobierno de Cantabria anunció una investigación sobre la posible responsabilidad de la Junta Vecinal en lo ocurrido, al haber realizado obras en la zona "sin autorización ni licencia". A día de hoy, más de 10 meses después, esa investigación no se ha cerrado y el informe técnico de los posibles daños de la cueva sigue sin ver la luz, pese a que la Dirección General de Patrimonio preveía esclarecer los hechos a finales de junio.

La ubicación de una vivienda particular en un castillo declarado Bien de Interés Cultural hace nueve años, tal y como desveló elDiario.es, ha sido uno de los temas más leídos que, además, trascendió al plano político. El castillo de Corbanera en Santander depara una situación surrealista, como es la de un fortín neomedieval, declarado monumento y 'colonizado' por construcciones no solo en el exterior, sino también en el interior hasta el punto de que su acceso está cerrado por un particular.

El Puerto de Santander ha instalado concertinas en parte importante del vallado que rodea su perímetro para evitar que polizones albaneses se cuelen en los ferries con destino a Reino Unido. La información revelada por elDiario.es provocó agitación entre organizaciones sociales contrarias a esta medida porque atenta contra los derechos humanos. A raíz de la publicación de la noticia, el presidente del Puerto, la delegada del Gobierno y el presidente de Cantabria se han tenido que pronunciar sobre ello, y el colectivo Pasaje Seguro llevó más de 40.000 firmas al Parlamento autonómico reclamando su retirada, que aún no se ha producido pese a que en otros puntos de España con fronteras más conflictivas, como Ceuta y Melilla, se ha prescindido de este recurso tan agresivo.

La entrevista a Enrique Villarreal, más conocido como El Drogas, antes de su actuación en el Festival Sónica de Castro Urdiales, está entre las más leídas de este año. El veterano artista, además de hablar de sus actuaciones, se posicionó abiertamente sobre la situación política en España y, en concreto, sobre el papel de la izquierda, poniendo el foco en la influencia que sigue teniendo el expresidente Felipe González.

El retorno a la primera línea política del que fuera mano derecha de Miguel Ángel Revilla hasta sus imputaciones judiciales fue la noticia más destacada de comienzos de año. Francisco Javier López Marcano, tras quedar libre de causas, volvió al Consejo de Gobierno en sustitución de hasta el entonces consejero de Turismo, Francisco Martín. El perfil de este veterano político junto al rompecabezas de la sucesión de Revilla, aún más complejo tras el retorno de Marcano, fueron dos informaciones que copan los primeros puestos del ranking de más leídas de 2021, a lo que hay que añadir la entrevista reciente al propio presidente y secretario general del PRC.

Ciudadanos se está desintegrando en todos los territorios en los que dio su apoyo al PP para gobernar. El último, en Castilla y León, tras la destitución por parte del presidente popular del vicepresidente y todos los consejeros de Cs, y la convocatoria de elecciones. Pero es que antes de eso, en el mes de junio, el portavoz del equipo de gobierno de Santander, Javier Ceruti (Cs), apuntó en una entrevista con elDiario.es que el pacto llevado a cabo en la capital cántabra fue "un suicidio político". Sus palabras hicieron de esta entrevista una de las más leídas y comentadas del año.

El veterano actor José Sacristán concedió una entrevista a elDiario.es previa a su triple actuación en el mes de febrero en el Palacio de Festivales de Cantabria. Además de profundizar en la obra 'Señora de rojo sobre fondo gris', el intérprete, como suele ser habitual, mostró su opinión sobre el contexto político y dejó afirmaciones llamativas que despertaron el interés de la audiencia.

El proyecto de instalación de parques eólicos en diferentes puntos de Cantabria ha sido uno de los asuntos más polémicos de 2021. Las informaciones sobre sus características y sobre los movimientos vecinales en contra de esta medida por el impacto paisajístico y medioambiental que supondrían han estado entre las más leídas, así como las explicaciones de Gobierno y diputados al respecto. Sobre esto último destaca la entrevista realizada al portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando, en la que defendió que Cantabria "no puede quedar al margen del desarrollo eólico".

La entrevista a Miguel Saro, concejal de Unidas por Santander y único representante de Izquierda Unida en el Consistorio, se ha colado sobre la bocina entre lo más leído de 2021. El edil de IU afirmó abiertamente hace unos días que está seguro de que en la capital cántabra "ha habido gente que ha robado". Asimismo, reveló que en 2023 dirá adiós a la política municipal tras dos legislaturas: "Creo que es hora de que alguien tome el relevo".

Joachim Reuter se vio retenido en el otoño de 1984 en el corte de carretera que protagonizaron trabajadores y trabajadoras de esta empresa en El Pontarrón de Guriezo, a los que sugirió que se hicieran con los medios de producción. Al final del proceso, la compañía que gestionó la "reconversión" despidió al 63% de la plantilla. Esta información realizada por el colectivo Desmemoriados, que colabora con elDiario.es con una publicación mensual, cierra el top 10 de informaciones más leídas en 2021.