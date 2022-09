La consejera de Economía y Hacienda de Cantabria niega tensiones en el bipartito por la política fiscal

La consejera de Economía y Hacienda de Cantabria ha asegurado este viernes que la política fiscal no genera tensiones entre los socios del Gobierno PRC-PSOE. “Para nada, pero de ningún tipo”, ha asegurado Ana Belén Álvarez (PSOE) a preguntas de la prensa sobre si las diferencias en materia impositiva de regionalistas y socialistas han producido “tensiones” en el Ejecutivo.

Una pregunta que le “llama la atención” porque “para nada” existen, ha afirmado la consejera al cierre de una semana en la que el presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha anunciado que está valorando incluir en el programa electoral de su partido de cara a los comicios de 2023 la supresión del Impuesto de Patrimonio, y en la que el vicepresidente y secretario general del PSC-PSOE, Pablo Zuloaga, ha señalado que los Presupuestos de Cantabria para el próximo año no contemplan esta supresión.

Un gravamen al que se ha referido Álvarez al ser cuestionada por el nuevo impuesto a las grandes fortunas anunciado por el Gobierno de España, sobre el que no se ha pronunciado concretamente. Tras denunciar el “mercadeo” de “impuestos sí, impuestos no” que se produce antes de cualquier convocatoria electoral, un debate “recurrente” que en su opinión se debería tener lugar a comienzos de legislatura y no al final, la consejera ha recordado que los servicios públicos se pagan con impuestos. “Los gobiernos no se quedan con el dinero, ninguno, sea del partido que sea”, ha subrayado.

La titular de Economía ha concretado que el Impuesto de Patrimonio de 2020 recaudó en Cantabria 15,6 millones, una cantidad que, por ejemplo, supone la ayuda a domicilio y la teleasistenica de 5.000 dependientes. Otro ejemplo es que, el año pasado, las ayudas de inicio de actividad de autónomos y de mantenimiento de empleo autónomo y las ayudas al alquiler ascendieron a 16 millones de euros y llegaron a 8.000 personas.

Mientras, el Impuesto de Patrimonio “supone que 2.900 personas, el 0,5% de la población, han pagado de media 5.000 euros”. “Hablar a meses de elecciones... Yo este tema le quiero al inicio de la legislatura, no en un mercadeo: hablaremos de la sostenibilidad fiscal, de los servicios públicos, de hacia dónde queremos ir; pero no un mercado de compraventa de un voto”, ha dicho.

Por otra parte, Álvarez ha vuelto a descartar que Cantabria vaya a deflactar el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), tal como pide el Partido Popular, porque “es ir a todo lo contrario a lo que nos dicen las instituciones referentes”, como el Banco Central Europeo, que apuesta por contener la demanda.

“Si ponemos más dinero en circulación, la inflación va a seguir creciendo; si no se contiene la inflación van a seguir subiendo los tipos de interés”, ha advertido la consejera. Además, ha indicado que la deflactación del IRPF para unos ingresos de 20.000 euros suponen 80 euros al año y para ingresos de 60.000 euros, más de 300, con lo que tendrán más capacidad de gasto quienes tengan ingresos superiores.

“Si tú tienes más capacidad de gasto, la inflación va a seguir aumentando. ¿Y quién se verá perjudicado? El que tiene menos ingresos, porque el pan le cuesta lo mismo al que gana 20 que 60”, ha concluido Álvarez a preguntas de la prensa tras mantener una reunión con la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, para analizar el impacto de los fondos europeos en Cantabria.