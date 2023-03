Ceruti cree que “lo lógico” era no abrir la biblioteca del Fernado Ateca y critica la gestión del personal municipal

El portavoz del equipo de Gobierno y de Cs en el Ayuntamiento de Santander, así como concejal de Cultura, Javier Ceruti, ha opinado este martes que “lo lógico” hubiera sido “no abrir la biblioteca del Centro Cultural Fernando Ateca de Monte porque no hay bibliotecario para atenderla” y desconoce cuándo lo hará porque depende de Personal, no de Cultura. En este sentido, ha criticado el “problema de gestión del personal” municipal, apuntando a la alcaldesa, Gema Igual (PP) como “máximo responsable” del mismo y de que varios servicios no cuenten con los trabajadores necesarios.

Según Ceruti, todos los servicios del Ayuntamiento, “especialmente los esenciales, tienen problemas de falta de personal”. “Los servicios solicitamos la cobertura de las plazas o su creación y la Concejalía de Personal dispone”, ha dicho.

“Cada vez que oigo que hay 1.300 empleados en el Ayuntamiento, echo las cuentas, descuento los servicios conocidos como Policía, Bomberos o conductores del TUS, y hay cientos que no sé dónde están”, ha censurado, apuntando que, por ejemplo, Intervención tiene un problema al menos desde principio de legislatura por la falta de dos técnicos que crea “un cuello de botella”; o que en Contratación se va jubilar una persona “esencial en el servicio, estamos con coberturas temporales pero tampoco se procede a la cobertura y cuando falten, habrá otro cuello de botella en toda la contratación del Ayuntamiento”.

En el caso de Cultura, la plantilla “está en cuadro, se ha reiterado y no hay manera de resolverlo”. De hecho, en el CDIS se han contratado vigilantes de seguridad externos porque no está cubierta la plaza.

En este sentido, a preguntas de la prensa sobre la inauguración de la biblioteca del Fernando Ateca, Ceruti ha explicado que la Concejalía de Cultura que él dirige pidió reiteradamente que se nombrara un bibliotecario y un vigilante para el centro, pero no se ha hecho, y ha recordado que, “por ley” la “jefa de Personal es la alcaldesa” y las concejalías pueden solicitar que se proporcione personal cuando hay vacantes, bajas o plazas no cubiertas por la Relación de Puestos de Trabajo.

Ha relatado que cuando Alcaldía dio la fecha de apertura del Fernando Ateca para el 3 de marzo, se avisó de que carecía de personal y de que la biblioteca “no estaba montada todavía”. “Se dijo que por lo menos se llevaran los libros y el servicio de bibliotecas consideró que llevar los libros y no colocarlos ordenadamente era duplicar el trabajo y lo que hizo fue detraer el personal de otras instalaciones del servicio de bibliotecas, que tuvieron que cerrar algunas la semana anterior, para la correcta instalación de los libros para que la biblioteca estuviera presentable, pero con la advertencia de que, sin personal, no se podía abrir”, ha indicado.

Ceruti ha recordado que la alcaldesa lo sabía y lo dijo en la apertura de la biblioteca, señalando que “se abría el centro pero la biblioteca no estaría disponible para el público de manera inmediata. Y estamos a la espera de que se nos conceda esa persona que nosotros no podemos conseguir de otra manera porque no podemos cerrar una biblioteca para abrir otra”, ha subrayado el edil, para quien, “cuando no tienes medios para hacerlo, lo lógico es no abrir”.

El concejal de Cultura no sabe cuándo se podrá abrir la biblioteca porque será cuando disponga de bibliotecario y “eso no depende de nosotros”. “Lo que dependía de nosotros, a costa del esfuerzo de tensionar la plantilla y perjudicar a los usuarios, que vieron cerrados sus centros algunos días, está hecho”, ha subrayado Ceruti, que espera que la biblioteca del Ateca pueda abrirse a corto plazo, pero ha insistido en que “no depende de nosotros”.

El edil considera “sorprendente” el sistema de contratación del Ayuntamiento, porque las vacantes no se convocan hasta que se producen efectivamente. “Aquí no se puede convocar una plaza hasta que se produce una jubilación, por ejemplo; aunque sepas que se va a jubilar dentro de ocho meses, no se mueve nada hasta que se jubila. Con lo que sabes que vas a estar un año con una plaza sin cubrir”, lo que no se produce en otras administraciones, ha asegurado, que utilizan los relevos.

Además, ha censurado que “nosotros (Cs) pedimos y no conseguimos, y vemos que otros procesos avanzan a otra velocidad”, si bien ha matizado que unos puestos cuentan con bolsas para cobertura temporal y otros no, o que existen procesos que exigen primero la creación de la plaza y luego sacarla a oposición.

Relación de puestos

El concejal espera que los problemas de gestión de personal mejoren con la autoría de gestión, que determinará procedimientos “y quién es necesario para esos procedimientos”, y la relación de puestos de trabajo.

En este sentido, la Junta de Gobierno ha aprobado este lunes la adjudicación del contrato de servicio para el rediseño de la estructura organizativa y para la elaboración de la relación, valoración y reglamentación de puestos de trabajo a Consultoría Integral de la Empresa y el Municipio, S.L. por un presupuesto de 140.971 euros para un plazo de duración de 12 meses.