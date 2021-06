Colectivos vecinales y organizaciones sociales se movilizarán este sábado en Reinosa en contra de los polígonos eólicos

A principios de mes, el polígono eólico del Escudo recibía el visto bueno del Ministerio, y a él le han seguido otra serie de proyectos autonómicos con más de 200 aerogeneradores, todo ello aún sin la aprobación del 'Plan de Ordenación del Territorio' diez años después del inicio de su tramitación. Ante esta situación, colectivos vecinales de Campoo, Pas, Miera, Pisueña, Trasmiera, Luena o Asón-Agüera confluirán este sábado a las 12.00 horas en la Plaza Mayor de Reinosa para manifestar su rechazo al modelo de renovables "impuesto", bajo el lema "Así no: nuestros pueblos, para vivir".

Plataformas en contra de los megaproyectos eólicos recaudan 50.000 euros para "defender la Cordillera Cantábrica de los abusos de las energéticas"

Saber más

A los vecinos se han sumado plataformas como Arca, Cantabria No Se Vende, Nuevo Modelo Energético Nodo Cantabria o Madres por el Clima, así como el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria (STEC) y partidos como Podemos, Izquierda Unida, Equo Verde, Cantabristas y la Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT).

“Como ya ocurriera con el fracking, nos venden estos macroproyectos en nombre del progreso, como el maná que va a salvar nuestros valles de la pobreza y la despoblación, pero lo cierto es que supondría su sentencia definitiva de muerte, desvalorizando los terrenos, empeorando la calidad de vida y dejándonos sin el inmenso valor natural y paisajístico que atesoran”, lamentan desde la plataforma Cantabria No Se Vende (CNSV).

Este polígono eólico del Escudo afecta al territorio de los municipios de Campoo de Yuso, Luena, San Miguel de Aguayo y Molledo, y prevé la instalación de un complejo industrial con 36 aerogeneradores junto a una zona natural catalogada de “especial conservación” (ZEC) y otra “de especial protección para las aves” (ZEPA), en las que, según afirma la asociación, "el PROT que mantienen en el cajón pretendía generar un corredor natural, uniendo así los Collados del Asón con el Saja-Nansa y Liébana". Además, en esa zona se encuentra el mayor escenario arqueológico de las Guerras Cántabras, así como turberas de alto valor medioambiental incluidas en el Catálogo de Paisajes Relevantes de Cantabria.

"Por si no fuera poco", indican, el Gobierno de Cantabria ha planteado de golpe "una avalancha de proyectos de polígonos eólicos con más de 200 aerogeneradores en total, y una altura que multiplica por cuatro el edificio más alto de Cantabria", lo que ha provocado que sea mucho más complicada "la labor social de presentación de alegaciones, lo que evidencia el modelo transicional que pretenden imponer, que ni es democrático, ni es ecológico, ni es justo”.

Sin embargo, este colectivo insiste en que "absolutamente todos" los expedientes del "caos eólico" que tramitan el Gobierno central y regional son "nulos de pleno derecho, jurídicamente indefendibles", por lo que no se suma a la petición de "moratorias", que opina que "engañan con pan hoy y hambre mañana, ni se pone tras pancartas de 'aquí, allí o así no', se limita a decir que, sin un debate energético en el que ella participe, sin empezar la casa por los cimientos, no", sentencia.

Pero otro punto se suma a este proyecto, y es el "tráfico de influencias" de la Asociación Eólica con el Gobierno autonómico y autoridades locales que denuncian desde CNSV. Según sostienen en un comunicado, en plena oleada de tramitaciones eólicas que "amenazan" el rural cántabro, la Asociación Eólica de Cantabria ha organizado en Soba su asamblea general con presencia de autoridades y participación de los directores generales de Industria, Energía y Minas y Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio climático. Así, critican el "trato desigual" que el Ejecutivo regional tiene con los vecinos afectados y las empresas responsables del "caos eólico", y ha presentado una queja formal ante las direcciones del Gobierno participantes en el acto.

Y es que no es solamente el caso de Cantabria, sino que se unen también Galicia, Asturias, Zamora, León, Palencia, Burgos, Euskadi, Navarra y La Rioja, que concentran ya más de 8.000 molinos eólicos y esperan que próximamente comiencen a implantarse un número aún mayor debido al auge de este tipo de energías y a las buenas características de la Cordillera Cantábrica para su utilización. Esa previsión es la que ha llevado a las plataformas contrarias a los megaproyectos a realizar un crowdfunding para crear el 'Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica' y así poder continuar su lucha "y defender este santuario natural de los abusos de las grandes corporaciones energéticas".

Las entidades promotoras, formadas por los colectivos más representativos de cada provincia, y en el caso de Cantabria con la Plataforma para la Defensa de los Valles Pasiegos a la cabeza, arrancaron esta campaña el pasado 22 de abril y la cerraron el 6 de junio con un resultado superior al esperado, lograron reunir casi 50.000 euros de recaudación y un 122% del dinero previsto en el reto que se habían marcado.

Mientras todos los colectivos se han unido para luchar contra estos megaproyectos eólicos, las empresas eólicas proponen centrar el debate público en cómo convertir el desarrollo eólico en desarrollo rural para Cantabria. Así ha enfocado la problemática Agustín Valcarce, presidente de la Asociación Eólica de Cantabria (AEC), que considerada que "los fondos que aportan las empresas promotoras a los ayuntamientos y juntas vecinales pueden servir para proyectos contra el despoblamiento y la promoción de la Cantabria interior".

La asociación eólica considera que una vez que la Administración está dirimiendo qué proyectos son viables y cuáles no, "el debate ciudadano debería centrarse en cómo aprovechar de la mejor manera para el territorio" los fondos que generan los parques eólicos en concepto de impuestos municipales y alquileres de montes públicos.