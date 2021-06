La Coordinadora de Pensiones se manifiesta este martes en Santander contra el maltrato a los mayores

La Coordinadora de Cantabria por unas Pensiones Públicas y Dignas ha convocado para este martes una manifestación en Santander con motivo del Día Mundial de Toma de Conciencia contra el Maltrato a los Mayores, que se celebra cada 15 de junio.

La movilización partirá a las 12 horas del Parlamento y continuará por Alcázar de Toledo, a la calle Burgos, Jesús de Monasterio y Calvo Sotelo, ha informado el sindicato STEC en un comunicado.

El objetivo es que la sociedad "se tome en serio" la necesidad de eliminar todos los maltratos hacia las personas mayores y vulnerables y recordar a los gobiernos autonómico y central, así como al Parlamento y a los ayuntamientos que "tienen en sus manos" la posibilidad aliviar el "sufrimiento" de las personas de edad avanzada.

Para los pensionistas, "no son pocas" las situaciones de maltrato y abuso que sufren las personas de avanzada edad, como pensiones "que no llegan para vivir", cortes de suministros básicos por no poder pagarlos, problemas de accesibilidad en la calle, víctimas de engaños o fraudes, fallecimientos sin haber recibido prestaciones por dependencia o privatizaciones de prestaciones sociales.

Así, proponen complementar las pensiones mínimas, eliminar los copagos, crear un bono social que garantice todos los suministros

básicos (agua, gas, electricidad y telefonía), eliminar el "negocio" de las residencias privadas y dotar "suficientemente" a la Ley de Dependencia y el derecho a la salud integral.