Mariano Carmona no descarta presentarse a la reelección en el próximo Congreso de UGT en Cantabria

El secretario general del UGT en Cantabria, Mariano Carmona, no descarta presentarse a una tercera reelección en el cargo en el 15 Congreso Regional del sindicato, que se celebrará los días 14 y 15 de febrero de 2025 en Santander.

Carmona ha asegurado que en la ejecutiva que lidera “tenemos ideas y proyectos” y es por ello por lo que no ha descartado optar de nuevo a la reelección, según ha dicho este viernes antes de inaugurar el Comité Regional celebrado en la nueva sede del sindicato en Santoña.

Precisamente, en el Comité Regional, el último del actual mandato de la ejecutiva que lidera Carmona, se ha aprobado la resolución para la celebración del 15º Congreso Regional de UGT en Cantabria los días 14 y 15 de febrero de 2025.

El máximo órgano entre congresos del sindicato ha avalado el calendario electoral que UGT iniciará en Cantabria el 13 de septiembre con un congreso extraordinario para elegir a los delegados que representarán a la región en el congreso confederal o nacional programado del 27 al 29 de noviembre en Barcelona.

El secretario general de UGT ha asegurado, antes de inaugurarse el Comité Regional, que el sindicato afronta este proceso electoral entre finales de este año y 2025 con “absoluta normalidad”.

Carmona, que fue elegido en el cargo por primera vez en 2016, ha afirmado que, “cuando termine este Comité Regional, me reuniré con la Ejecutiva y con las de las distintas federaciones para decidir si presento la candidatura porque tenemos ideas y proyectos” y ha insistido en que “sea quien sea el candidato todo se afrontará desde la normalidad”.

El responsable autonómico de UGT ha hecho un balance positivo del actual mandato y a nivel estatal ha destacado que “estos últimos cuatro años ha sido una de las épocas históricas y más fructíferas del diálogo social con acuerdos importantes para mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras”.

En este sentido, Carmona ha destacado especialmente la subida del Salario Mínimo Interprofesional “que tanto demandó en su momento UGT con su campaña Ponte a Mil”, la reforma laboral “que nos ha llevado a máximos históricos de empleos y con contrato indefinido” o el acuerdo de la reforma de las pensiones.

“Quedan cosas por hacer, como la reducción de la jornada de tiempo de trabajo y mejorar el control horario, pero la verdad es que ha sido un período muy positivo en el diálogo social”, ha añadido el sindicalista.

En relación al diálogo social en Cantabria, el secretario general de UGT ha afirmado que “con el Gobierno regional tenemos una viña por partir porque, aunque también es cierto que lleva un año de legislatura, hay muchas cuestiones importantes por hacer como el Observatorio de la Contratación, un plan de empleo para los jóvenes y otro para mayores de 45 años o mejorar las ferias de empleo que, bajo mi punto de vista y falta de un criterio más jurídico, no cumplen con la legalidad vigente”.

En referencia a esta última declaración, Carmona ha señalado que “el Servicio Cántabro de Empleo está precisamente para supervisar las ofertas de empleo que se hacen, que en muchos casos corresponden a categorías profesionales inexistentes”.

Además de confirmar las fechas del congreso regional, el máximo órgano entre congresos de UGT ha aprobado por unanimidad tres resoluciones relativas a la apuesta por la industria y su empleo, la defensa de los derechos de las personas LGTBI y el apoyo al pueblo palestino ante la violencia y el genocidio perpetrado por Israel.

En la primera resolución mencionada, planteada por la Federación de Industria, Construcción y Agro (UGT-FICA), el máximo órgano entre congresos apuesta por la industria “como actividad que mayor solidez confiere a la economía de Cantabria” y manifiesta la necesidad de “mantener los puestos de trabajo en las diferentes empresas que están en proceso de venta o con problemas puntuales”.

“En ningún caso, estas situaciones pueden significar pérdida de puestos de trabajo o un empeoramiento de las condiciones de trabajo”, subraya la resolución, que reivindica “continuar con la hoja de ruta para impulsar la política industrial que quedó interrumpida por las elecciones, incidiendo también en materializar un Pacto de Estado por la Industria y una Ley de Industria”.

“No se trata únicamente de salvar la industria sino de proyectar un futuro industrial con capacidad para enfrentarse a los nuevos retos”, concluye la resolución aprobada por el Comité Regional de UGT en Cantabria.

Por los derechos LGTBI y el pueblo palestino Junto a la citada resolución, el Comité Regional de UGT ha aprobado otra en defensa de los derechos de las personas LGTBI, que recalca que “la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género, así como la expresión de género, no solo es un delito contra los Derechos Humanos, sino que las consecuencias negativas que acarrea inciden, tanto para las personas afectadas como sobre la sociedad en su conjunto”.

La resolución recuerda los últimos datos del segundo estudio sobre las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales en el Empleo que realiza UGT desde el año pasado y que confirman que “la mitad de las personas LGTBI, a pesar de ser visibles en todos sus entornos, no lo son en sus puestos laborales, manifestando la necesidad de llevar a cabo medidas en las empresas para eliminar la discriminación LGTBI presente en las mismas”.

“Estos datos revelan la necesidad de abordar la discriminación LGTBI en el ámbito laboral, no para tratar de obligar a nadie a visibilizarse si no lo desea, si no de garantizar el derecho para quien sí quiera hacerlo que pueda llevarlo a cabo con total libertad e igualdad”, agrega la resolución propuesta por el Área LGTBI de UGT en Cantabria.

Por último, el Comité Regional de UGT ha aprobado la resolución titulada “Por el apoyo al pueblo palestino ante la violencia y genocidio perpetrado por Israel”.

“Condenamos enérgicamente las acciones genocidas y las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos que el Estado de Israel lleva ejerciendo contra el pueblo palestino desde hace 76 años, llevando a cabo crímenes de guerra y contra la humanidad” precisa la resolución.

La resolución destaca el deseo de que “los palestinos y a las palestinas vivas y libres pero sabemos que solo tendrán realmente garantizada la vida y solo podrán decidir libremente su futuro cuando la comunidad internacional deje de apoyar los crímenes de Israel y su ocupación ilegal de Palestina”.