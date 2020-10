Un Parlamento dividido aprueba la propuesta del PRC de introducir la figura del decreto-ley en la reforma del Estatuto de Cantabria

Finalmente no ha habido consenso. Un Parlamento dividido ha aprobado este lunes la propuesta del PRC de introducir vía enmienda la figura del decreto-ley en la reforma del Estatuto de Autonomía de Cantabria que se está tramitando en el Congreso.

La proposición no de ley (PNL) presentada por el grupo regionalista solo ha obtenido el apoyo de Ciudadanos, y ha contado con el voto en contra de PP y Vox, y la abstención del PSOE. De esta forma, los grupos que sostienen al Ejecutivo cántabro no se han puesto de acuerdo y han votado de manera distinta en este caso, aunque la abstención socialista, que había presentado una enmienda retirada posteriormente, ha permitido que salga adelante.

Las discrepancias entre los grupos para aprobarla han sido principalmente dos: por un lado, la necesidad o no de que Cantabria disponga de este instrumento con el que cuentan la mayoría de las comunidades y, por otro, la vía para hacerlo posible, es decir, incluyendo, según recoge la iniciativa del PRC, una enmienda a la reforma del Estatuto para suprimir los aforamientos que está en trámite en la Cámara Baja.

El portavoz regionalista, Pedro Hernando, ha defendido la necesidad de que Cantabria pueda hacer uso de la figura del decreto-ley "en caso de extraordinaria y urgente necesidad", como puede ser la pandemia actual. "Es un instrumento jurídico perfectamente asumido en el ámbito autonómico", ha expresado, citando una ristra de comunidades que disponen de él.

"No se trata de dar un poder al Gobierno sin control, sino de hacerlo en los términos que recoge la Constitución", ha argumentado, dejando claro que hacerlo por la vía de la reforma del estatuto supondría "tener que esperar tres o cuatro años". "El proceso de enmienda termina este miércoles", ha recordado.

Así todo, el PRC no ha conseguido el apoyo de su socio en el Gobierno, y la diputada socialista Paz de la Cuesta ha expresado "sus dudas sobre la utilidad y necesidad de los decretos leyes en Cantabria". Y es que ha apelado continuamente al "diálogo y al consenso" para reformar el Estatuto, algo que es "de gran trascendencia" para la región.

"Esta PNL plantea una fórmula que podría ser aceptable, pero nosotros preferimos el procedimiento normal", ha argumentado. "Reformar el estatuto requiere diálogo, pero esta PNL no ha alcanzado los estándares necesarios", ha sentenciado.

Y precisamente el portavoz del PP, Íñigo Fernández, ha recogido el guante del argumentario de la diputada socialista mostrándose de acuerdo en la necesidad de alcanzar un consenso para sacar adelante esta propuesta, de manera que ha pedido al PRC que la retire con el compromiso de que si así lo hacían se sentarían a tratar el tema "mañana mismo y las veces que haga falta".

Retirar la propuesta

"Apelo al consenso del que hablaba la anterior diputada", ha subrayado, pese a que él cree que Cantabria no necesita la figura del decreto-ley, apoyándose en las medidas aprobadas por unanimidad durante la pandemia, como la reciente relativa al ocio nocturno que salió adelante el pasado jueves de manera exprés.

"Si se retira nos sentaremos a hablar, si no votaremos 'no' aquí y en Madrid", ha advertido el portavoz popular, criticando que "mediante enmienda del grupo mixto del Congreso se modifiquen asuntos que aquí no han sido objeto ni de conversaciones".

Por su parte, Diego Marañón (Cs) ha compartido la necesidad de que Cantabria pueda utilizar los decretos-ley en determinadas situaciones pese a que el Parlamento "ha estado a la altura y cuando ha sido necesario ha aprobado iniciativas necesarias de manera urgente".

El portavoz naranja ha enumerado también una serie de "ejercicios de responsabilidad de todos los partidos" a lo largo de los últimos meses, una realidad, según ha dicho, que no siempre se da. "Muchas veces no se llegan a acuerdos, ni mucho menos por unanimidad", ha remarcado, para justificar que debe existir esta herramienta jurídica en la comunidad.

Finalmente, el diputado del grupo mixto-Vox también se ha posicionado en contra apuntando a una "técnica cuestionable" la impulsada por el PRC, llevando a cabo esa modificación "por la puerta de atrás".

Tras la argumentación de todos los grupos, Hernando (PRC) ha criticado las "incongruencias jurídicas de los partidos nacionales", que en su opinión, "no quieren para Cantabria instrumentos a los que recurren constantemente en las comunidades autónomas donde gobiernan".