La Policía Nacional implanta en Santander el DNI Exprés, un “novedoso y ágil” sistema de expedición

La Policía Nacional ha implantado en Santander, en la comisiaria de la calle López Dóriga, el nuevo sistema de expedición del denominado 'DNI Exprés', un método “novedoso y ágil” para la realización del Documento Nacional de Identidad.

El nuevo sistema permite la asistencia simultánea a dos personas y evitar aportar fotografía en aquellos casos en los que no sea necesario modificar los datos del documento.

La delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, y la jefa superior de Policía, Carmen Martínez, han visitado este viernes las instalaciones de la comisaría del centro de Santander donde se ha puesto en funcionamiento el nuevo sistema.

“El nuevo módulo, que ya está en funcionamiento, permite la asistencia simultánea a dos personas por un único expedidor -manteniendo la privacidad de cada ciudadano- en la renovación del DNI, lo que agilizará la atención al público y reducirá los tiempos de espera”, ha explicado Gómez de Diego.

Además, ha apuntado que los ciudadanos que no necesitan modificar los datos ya no necesitarán aportar fotografía, puesto que esta se obtiene in situ.

“Además de facilitar y agilizar los trámites a los ciudadanos, esto supondrá un incremento en la seguridad de la expedición, evitando cualquier posibilidad de suplantación o usurpación de identidad, unido a que este sistema también permite la captura de otros datos biométricos del titular del DNI en el momento de su renovación, así como personalizar la contraseña de acceso a los certificados electrónicos almacenados en el chip del documento”, ha señalado la delegada.

Este nuevo sistema forma parte del Plan de Identidad Digital activado por la Policía Nacional en el marco de las medidas que está impulsado la Administración Pública para mejorar la eficacia y eficiencia de sus procedimientos administrativos, permitiendo un acceso, verificación y tratamiento de la información más accesible, ágil y seguro.

El Plan de Identidad Digital supone una renovación y ampliación de los Puestos de Actualización de Documentación, para activar y actualizar los certificados del DNI, cambio de contraseña y operaciones de consulta de datos y verificación del DNI electrónico.

La Jefatura Superior de Policía de Cantabria tiene asignado un Módulo de Expedición Múltiple, también llamado DNI Exprés, el cual está instalado en la Unidad de Documentación, situada a en calle José Ramón López Dóriga de Santander.

Este Módulo cuenta con dos cabinas, para uso simultáneo por dos personas que serán atendidas por un único funcionario, garantizándose la privacidad de los usuarios, lo que permitirá reducir los tiempos de espera.

Este nuevo servicio podrá ser utilizado por aquellos ciudadanos que vayan a renovar el DNI y cumplan los siguientes requisitos: portar físicamente el DNI, que la expedición no requiera ningún cambio de datos y que la lectura del chip sea accesible.

Los ciudadanos que cumplan los requisitos establecidos, ya no necesitarán aportar fotografía, puesto que ésta se obtiene in situ a través del propio Módulo.

La Policía Nacional ha expedido un total de 87.153 DNI en Cantabria durante el año 2023. En Santander se expidieron 51.440; en Torrelavega 22.761, en Castro Urdiales, 9.736; y el resto, 3.216, han sido expedidos a través de las unidades móviles.