El PSOE lamenta el "bloqueo" a la comisión de basuras de Santander por los "vetos cruzados" de Cs y PRC

El PSOE de Santander ha lamentado el "bloqueo" a la comisión especial de investigación del contrato de las basuras, que no salió adelante ayer en el Pleno del Ayuntamiento por "los vetos cruzados" de Ciudadanos y PRC, que "han puesto sus intereses partidistas por encima de los de Santander", a juicio de los socialistas.

En nota de prensa, su portavoz, Daniel Fernández, cree que los santanderinos "hoy no pueden entender que no haya salido adelante la investigación pública del contrato de las basuras cuando una mayoría amplia se había mostrado reiteradamente en público a favor de la iniciativa del PSOE".

"El señor Ceruti había dicho incluso que apoyaría todas las iniciativas en este sentido, pero Ciudadanos ha vuelto a alinearse con el PP y con VOX", ha criticado Fernández, que ha subrayado que la abstención del partido naranja habría sido suficiente para sacar adelante la investigación pública. "Pero a la hora de la verdad Ceruti votó en contra", ha afeado.

Por el contrario, tanto PSOE como Unidas por Santander enmendaron y dieron una oportunidad a que saliera adelante la propuesta de Ciudadanos, "idéntica" a la de la oposición, pero en este caso fue el PRC el que "se puso de perfil" con su abstención, ha valorado Fernández.

De esta manera, los socialistas consideran que la comisión pública de investigación del contrato de las basuras queda "aplazada" por "tacticismo, lucha de egos, intereses partidistas o falta de voluntad", y a pesar de la búsqueda "incesante" de diálogo y consenso por parte del PSOE.

"El PSOE ha votado a favor de todas las propuestas para poner en marcha una comisión pública de investigación, independientemente de las siglas, porque lo que importa a los ciudadanos es que se sepa toda la verdad sobre el contrato de las basuras y los responsables de que Santander esté más sucia que nunca", ha enfatizado Fernández

"Una auténtica cacicada"

Por otra parte, el portavoz socialista ha celebrado la retirada del orden del día del punto que introdujo el PP para la creación de una comisión "a puerta cerrada y ultrasecreta", una "maniobra" que el PSOE considera "una auténtica cacicada" con la que la alcaldesa, Gema Igual (PP), pretende "amordazar a los santanderinos para evitar que salga a la luz la trama de las basuras".

"No podíamos permitir que el PP se investigue a sí mismo: la maniobra de Gema Igual era el sueño de Luis Bárcenas, porque quiere ser jueza instructora e investigada; quiere redactar su propia sentencia para salir absuelta, pero eso es más propio de una dictadura", ha opinado el portavoz socialista.

De hecho Fernández ha acusado al PP de "perpetuar la opacidad" en el Ayuntamiento de Santander, porque "tiene miedo" y "oculta algo", como a su juicio ha demostrado en el último Pleno al ser el único partido que no ha apoyado la modificación del Reglamento, que "está en la mesa del equipo de Gobierno desde el minuto uno de la legislatura". "No quieren transparencia, no tienen voluntad. No quieren luz y taquígrafos; quieren despachos a puerta cerrada y secretismo", ha denunciado.

Por último, Fernández ha añadido que el PSOE "seguirá adelante para que se conozca toda la verdad sobre el contrato de las basuras", porque los vecinos "tienen derecho a saber los motivos de la mala gestión continuada del dinero público que sale de los bolsillos de todos los santanderinos y el lamentable estado de suciedad de la ciudad". "Hay que investigar y depurar responsabilidades para que no vuelva a repetirse el destrozo y la crisis actual de los servicios públicos en Santander", ha concluido.