Revilla será candidato de nuevo si los médicos le dicen que está “en condiciones de afrontar como hasta ahora” su trabajo

El secretario general del PRC y presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, volverá a optar a la reelección al frente del partido y de la comunidad autónoma si los médicos le dicen que está “en condiciones óptimas” y de “afrontar como hasta ahora” su trabajo en el Ejecutivo.

El PRC celebrará el 20 de noviembre su Congreso Regional, en el que designará al candidato a la Presidencia

“Si me dicen que estoy en condiciones de afrontar como hasta ahora, siempre con la duda de que las enfermedades son imprevisibles y que pueden evolucionar a peor, me voy a presentar. Y si no, no me presento. Renunciaré y hasta aquí he llegado”.

Así lo ha manifestado este jueves en declaraciones a los periodistas ante el santuario de La Bien Aparecida, patrona de Cantabria que se conmemora esta jornada, en la que se ha conocido que el Congreso Regional del PRC para elegir a su jefe de filas y candidato en las elecciones de mayo del año que viene se celebrará el próximo 20 de noviembre.

Revilla, que hace unos días dijo que desvelaría su futuro político en la primera quincena de octubre, ha expresado a los medios que su continuidad al frente del partido que fundó y de la comunidad “no depende de la Virgen”, sino de su “riñón”, que es el padecimiento que según ha dicho tiene desde los “veintitrés años”, cuando le dio un “cólico”.

Por eso, ha explicado, es “el Servicio de Nefrología” el que le va a decir si sigue o no: “Eso no se lo encargo yo a la Virgen, se lo encargo a los médicos de Valdecilla”, ha apostillado.

En este sentido, ha indicado que le van a “mirar” como “hace cuatro años”, ha recordado, para señalar que se va a someter a un chequeo general -“ya tengo hora”, ha dicho- para que “me digan si estoy en condiciones de afrontar un trabajo tan exigente, tan duro como este”, que según ha apuntado supone “levantarse a las siete”, “acostarse a las diez” y “no parar”.

“Yo no valgo para media jornada: lo mío tiene que ser desde la mañana que salgo, a las siete de la mañana, y entro de noche también”, ha abundado.

Y además, su labor implica -ha agregado- “tener la cabeza en su sitio” y “no andar tan torpe” como para necesitar “silla de ruedas” o “bastón” para andar, ha comentado.

“Eso es lo que me tienen que decir: si estoy en condiciones de hacer eso, voy”, ha insistido Revilla, que ha avanzado que en caso de que se presente a la reelección explicará por qué lo hace, pues además de estas cuestiones “físicas” también hay algunos “retos” pendientes que le gustaría “ver concluidos”.