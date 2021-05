UGT denuncia que el personal de la UC no ha sido vacunado aún y no está incluido como grupo prioritario

La Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha denunciado este sábado que el personal de la Universidad de Cantabria (UC) no ha sido vacunado todavía contra la COVID, al no haber sido incluido en el grupo prioritario de vacunación, pese a que su actividad se desarrolla de manera presencial y la franja de edad de los estudiantes (20-49 años) es "la de mayor número de contagios".

Para la secretaria de Seguridad y Salud Laboral de FeSP-UGT en Cantabria, María de la Torre, "no tiene el más mínimo sentido que los profesionales de la Universidad de Cantabria no hayan sido vacunados y se les deje fuera de los grupos prioritarios, y más, cuando existe un plan de vacunación para sus colegas de la enseñanza no universitaria", ha apuntado UGT en un comunicado.

De la Torre ha señalado que ya se ha traslado esta denuncia --que el sindicato viene realizando desde hace semanas-- al vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga, a la que, según la secretaria, "ha hecho caso omiso, poniendo en grave peligro la salud de los trabajadores y trabajadoras de la Universidad de Cantabria, de sus estudiantes y de la ciudadanía en general".

"Las autoridades educativas obligan al personal de la UC a desarrollar sus funciones de manera totalmente presencial y solo una pequeña parte de la plantilla lo puede de hacer de forma mixta, lo que agrava aún más la situación y la dejadez de quienes tenían que haberles incluido en los colectivos prioritarios de vacunación", ha criticado la sindicalista.

Finalmente, ha insistido en que los trabajadores de la UC son personal "de primera línea de exposición al virus", entre otros motivos porque desarrollan su labor diaria junto "al grupo de mayor riesgo de contagios de toda la población"