No es Madrid para viejos

La Comunidad de Madrid de Ayuso envió a las residencias de mayores la orden de no trasladar enfermos de coronavirus a los hospitales, especialmente si tenían alguna deficiencia física o mental. Condenado a morir no sólo por ser viejo, también por ser dependiente. Los ancianos que no se enteran, a esos no los mandes. Ahora que no están sus familias para defenderles, a quién le importa. No cabe mayor crueldad, mayor miseria. El PP contrario a la eutanasia y que persiguió al doctor Montes durante años por procurar una muerte digna a sus pacientes, redactó una circular para dejarles morir indignamente porque la Sanidad que privatizaron estaba desbordada.

Ayuso negó primero que ese protocolo existiera y el Consejero de Sanidad dice ahora que era un "borrador" enviado "por error", pero no hubo contraorden, el error se aplicó y casi 2000 personas murieron esos días en las residencias sin atención hospitalaria. El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, ya advirtió de que el protocolo no era ético y posiblemente no fuera legal. La respuesta de la presidenta madrileña fue retirarle la competencia de las residencias. Ahora le acusan de deslealtad hacia el gobierno y de ser el responsable en esas fechas. Todos lo eran.

De la responsabilidad penal se ocupará el Supremo al que la jueza ha remitido la denuncia presentada por 25 familias contra Ayuso y sus consejeros de Sanidad y Justicia. De la responsabilidad política no cabe duda. Es poco creíble que fuera un error porque lleva la firma electrónica de un alto cargo de Salud y hay un consejero que criticó que se aplicara. Llaman errores involuntarios a las decisiones premeditadas cuando la prensa las publica y el público las critica. Ni por error debería escribirse que las personas mayores dependientes deben ser privadas de ayuda. La sola idea es inhumana.

Murieron sin cuidados que aliviaran su dolor porque las residencias no tienen ni morfina. Murieron sin una oportunidad de salvarse porque no fueron enviados a los hospitales por la omisión de socorro del gobierno de la presidenta. Tuvo que intervenir el Ejército para sacar los cadáveres de tantos que eran. "No se trasladaba a nadie. Éramos viejos y no importaba que muriéramos", relata un residente a Eldiario.es. Mientras Ayuso presumía de gestión y disfrutaba de su habitación de lujo, los muertos se acumulaban en las habitaciones de sus residencias. Mientras posaba como viuda de España, la muerte pasaba muy cerca sin rozarla.

Madrid es la residencia de los servicios públicos. El PP lleva décadas dejando morir a la Sanidad pública y abandonando los centros de mayores en manos privadas. La pandemia es sólo la punta del iceberg que ha terminado de romper un barco que llevan hundiendo durante años. Faltan medios en hospitales y asilos, los primeros se colapsaron tan pronto que no había hueco para los enfermos de los segundos ni recursos para atenderlos. Cuando la salud es un negocio, los pacientes son un gasto y la muerte, un ahorro.

La derecha ataca obsesivamente al 8M para ocultar que es el neoliberalismo, no el feminismo, el verdadero culpable del desastre sanitario. El ruido de las cacerolas intenta tapar el ruido del sistema público que han derruido y el de las víctimas que mueren dentro. Si quiere protestar por la mala gestión de la epidemia, acuérdese de quienes les dejaron a usted y a los suyos indefensos ante el peligro.

