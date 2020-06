La culpa de todo la tiene el 8M

Ni los partidos de fútbol o eventos deportivos, ni los teatros, cines y salas de concierto, ni el metro y el autobús, tampoco los centros comerciales y mucho menos el mitin de Vox, la culpa de la pandemia en España la tiene el 8M. La culpa de todo la tienen las mujeres y su manifestación, más concretamente la de Madrid que es a la que acudió el Gobierno. Así matamos dos pájaros de un tiro, los rojos y las feminazis. Los enemigos de la patria, de la tierra del patriarcado.

La curva muestra que los contagios del 8 de marzo fueron menores que en días previos. Los científicos y la lógica señalan el transporte público, los eventos deportivos, los centros de trabajo y estudio como mayores focos de infección. Los expertos aquí y en la UE sólo recomendaba suspender actos multitudinarios con personas procedentes de zonas de riesgo, como se hizo. Ahora sabemos que la pandemia ya había estallado pero estaba oculta por el contagio asintomático. No fue una oscura operación gubernamental, es cómo se comporta el virus.

Es ridículo pensar que el Gobierno lo sabía y se provocó a sí mismo una tragedia, pero un nuevo informe forense en el juicio por el 8M de Madrid se abona a la tesis y concluye que "la hecatombe se veía venir", aunque que "a posteriori es más fácil decirlo". Bravo. El autor es Julio Lorenzo Rego y no es epidemiólogo, es psicoterapeuta. Y legionario de Cristo. No necesita pruebas, le basta la fe para condenar al Gobierno sociocomunista y a las feministas radicales. Yo le encargaría el siguiente informe a su hermana, famosa porque ofrecía "curar" la homosexualidad. Igual también cura la COVID.

Da igual que las evidencias científicas desbaraten la teoría de la conspiración, la derecha sigue atizándole al 8M no sólo para atacar al Gobierno y al feminismo, también para ocultar el desastre de las residencias madrileñas y los escándalos de la monarquía. No es casual que abran causa común contra la marcha feminista y el gobierno de izquierdas para que no hablemos de la privatización de la salud y los cuidados ni de la corrupción de la más patriarcal y privilegiada de las instituciones. No es casual que ataquen al movimiento que reivindica los derechos de las invisibles que hacen el trabajo sucio. El feminismo no mata, el feminismo ha salvado vidas y ha mantenido la vida en pie también en esta pandemia.

Lo que mata es el sistema explotador que denuncia el feminismo. Culpan al 8M del coronavirus porque el movimiento igualitario de las mujeres les está haciendo retroceder. La lucha por los derechos de las mujeres es la mayor amenaza a sus privilegios. La derecha y ultraderecha tienen obsesión con la "ideología de género" porque ha hecho transversal la crítica al neoliberalismo patriarcal. Lo que les inquieta es que se ha convertido, con el ecologismo, en una forma masiva de revolución antisistema.

El feminismo es un nuevo comunismo sin los estigmas del pasado y del fracaso. El violeta es el nuevo rojo. Le ladran porque cabalga. Su criminalización en España o el antirracismo en Estados Unidos demuestran que los movimientos igualitarios avanzan haciendo retroceder a los virus.

JUEVES A LAS 10H, EL 8M EN EL PUNTO DE MIRA: 8 MIRADAS DE 8 MUJERES

