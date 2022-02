Más de 2.000 personas diagnosticadas de cáncer viven solas en Castilla-La Mancha

La Asociación Española Contra el Cáncer ha publicado el primer informe sobre la inequidad del cáncer en España con el objetivo de señalar las desigualdades que agrava el cáncer. La Asociación ha recordado que no todas las personas son iguales frente al cáncer y, ante esa situación, el presidente de la Asociación, Ramón Reyes ha señalado que “las desigualdades tienen un impacto directo en las oportunidades de las personas para hacer frente al cáncer".

"No todas las personas tienen acceso a entornos saludables para prevenirlo desde la infancia ni a medidas preventivas para detectarlo precozmente; no todas las personas que son diagnosticadas de cáncer y sus familiares tienen garantizada una atención integral y continuada; y no todos los cánceres se investigan en la misma medida, lo que significa que hay pacientes que pueden tener menores posibilidades de supervivencia", explicó Reyes.

La asociación trabaja en dos planos: con la sociedad y potenciando la colaboración con administraciones públicas y otras entidades "con el objetivo de que todas las personas sean iguales frente al cáncer, que es uno de los problemas sociosanitarios más importantes en nuestro país”.

Situación en Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha la incidencia es de 12.319 de casos nuevos de cáncer en 2021. Además, se estima que 2.118 personas diagnosticadas cada año, viven solas en esta Comunidad Autónoma. A ellos, se suman 2.750 nuevos diagnósticos en personas mayores de 65 años. En cuanto a los tipo de cánceres, en los que se encuentran una mayor proporción de pacientes diagnosticados en Castilla - La Mancha son Colorrectal (14,37 %), Próstata (12,38 %), Mama (11,58 %), Pulmón (10,36 %) y Otros de piel (8,12 %).

En la región, la proporción de consumidores habituales de alcohol es inferior a la media nacional llegando a un 31,9%. Por sexo, se observa un consumo ligeramente inferior a la media nacional en el caso de los varones (46,0%) y por debajo de la media del país en el caso de las mujeres (17,8%). En esta Comunidad Autónoma solo el 26,8% de personas (entre 50-69) se han realizado una prueba de sangre en heces los últimos 2 años, señalan desde la organización.