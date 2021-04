Acompañar al quirófano, ponerles la vía dormidos y contarles todo con un cuento: un paso más hacia la humanización de la Sanidad pediátrica

Concepción Liante Sánchez y Catalina Segovia Herreros, supervisoras de enfermería de los Hospitales General Universitario y Perpetuo Socorro de Albacete, han puesto en marcha un proyecto que pretende dar un paso hacía la humanización de la Sanidad y desde uno se los sectores más sensibles, los paciente pediátricos.

'Una historia de piratas: navegando por el quirófano' se puso en marcha "porque dentro del servicio de quirófano existe una necesidad imperiosa de humanizar", relata Concepción Liante a Albacetecapital.com. "Los niños, teniendo en cuenta la infraestructura del Hospital y que no tenemos una sala de preparación, vienen de planta a quirófano, se separaban de sus padres en la puerta, venían nerviosos. Había una necesidad y había que cubrirla", afirma esta Enfermera.

Por eso empezaron con el cuento, para explicarles con lenguaje muy sencillo cómo va a ser su paso por quirófano desde que llegan: cómo les van a poner la pulsera de admisión, que les van a subir a planta, que luego van al quirófano, que es todo azul, que parece un mar, que tiene un pasillo muy largo, que les van a poner una mascarilla blandita... "todas esas cosas son importantes para ellos, el anticiparse", asegura la supervisora de enfermería del Hospital General de Albacete.

El libro, una vez que lo tuvieron redactado lo consensuaron con una Psicóloga infantil del servicio del Hospital Perpetuo Socorro de Albacete y les asesoró en cómo darle importancia a lo sensorial, explicar que en el quirófano hace frío, que hace también un poquito de aire...

En ese momento, se dieron cuenta de que era necesario apoyarlo con algún medio audiovisual, hicieron un vídeo con un recorrido real de lo que van a vivir el niño y sus padres desde que entran por la puerta hasta que salen de quirófano. Todo el recorrido real. Se hicieron dos vídeos, uno en el Perpetuo Socorro y otro en el Hospital General, porque se realizan intervenciones en los dos quirófanos. Ambos vídeos están en la primera página del cuento enlazados con un código QR.

Acompañar a los niños al quirófano, reducir el estrés de las familias

Este cuento se va a repartir en la consulta de Anestesia, cuando les realizan a los niños el preoperatorio, se va a dar a los padres y ya en la primera página ellos pueden ver explicado el proyecto y pueden acceder a los vídeos. También se les explica que si no hay ningún problema ni ninguna contraindicación médica pueden pasar con ellos al quirófano: "Les damos una indumentaria, un mono especial para ponerse encima de la ropa, y pueden pasar. Pasan con ellos y una vez que se inicia la anestesia inhalatoria y se les pone la mascarilla, los padres salen acompañados del celador", asegura Liante.

Con todo esto, "aparte de la información que les damos a los niños, también se la damos a los padres. Nosotros estamos muy acostumbrados a estar en un quirófano y a movernos por aquí, pero un padre o una madre que nunca haya estado en un hospital, que nunca haya pasado por una intervención, es un factor estresante muy grande, y el estrés de los padres es el estrés de los niños, va totalmente relacionado. Así que el objetivo es intentar disminuir el estrés de los niños a su paso por quirófano, pero también de los padres", asegura esta Enfermera.

El servicio de Anestesia también está trabajando en variaciones dentro de su protocolo con pacientes pediátricos. Es un proyecto interdisciplinar, hay muchos profesionales muy interrelacionados trabando conjuntamente. Desde la gente de consultas que les va a a entregar los cuentos y les va a contar el proyecto, la gente de admisión, la gente de la planta, dentro del quirófano la colaboración entre enfermería y anestesia, porque las vías no se podrían coger en quirófano si los anestesistas no les aplican la anestesia inhalatoria para ello: "Es un trabajo común importante. Hay muchos profesionales implicados y este proyecto sale adelante gracias a todos", cuenta Concepción.

Poner la vía en quirófano

Esta supervisora de Enfermería del Hospital General asegura que ya están los cuentos en las consultas y se empezarán a repartir. En los quirófanos ya tienen todo preparado para que los padres puedan pasar con sus hijos: "los sueros ya se están poniendo aquí en quirófano, antes la vía se canalizaba en la planta. No es lo mismo ponerles un suero en la planta, que siempre es mas molesto y más traumático para el niño, que ponerle el suero en quirófano bajo la anestesia inhalatoria. No hay color. Y con la tranquilidad que llegan ellos, no me han pinchado, no me han hecho pupa. Hay niños con los que habrá que seguir el procedimiento en planta, pero eso ya es por otros motivos clínicos".

Gracias a 'Una historia de piratas: navegando por quirófano', "vas a ver por dónde vas a entrar, por qué servicio tienes que ir, vas a ver la planta, vas a ver los dibujos de la planta que está preciosa con el legado que nos dejó Cepi (en referencia al Pediatra Antonio Cepillo, el Capitán Optimista), vas a ver el quirófano, y eso es una anticipación que vale mucho. toda información que se pueda dar a los niños ayuda a venir con mucha mas calma", resume Concepción Liante.

El siguiente paso, continuar con los adultos

El proyecto se presentó a la Dirección de Enfermería en 2018, pero "no ha sido sencillo, conforme íbamos avanzando se iba haciendo más grande. Hicimos también la adaptación del cuento con pictogramas. Vimos que hay niños con necesidades especiales y necesitábamos incluirlos en el proyecto, no se podían quedar fuera, se adaptó el vídeo subtitulado y signado... pero siempre hemos tenido en mente que después de esto hay que ponerse con los adultos. Es necesario. Del factor estresante del quirófano no se libra nadie".