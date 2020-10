Apartada del equipo de redes sociales de la Policía Local de Albacete la persona que publicó un mensaje en el que se frivolizaba sobre el acoso

El Ayuntamiento de Albacete ha destituido a la persona que se ocupaba de las redes sociales de la Policía Local en Instagram después de que un usuario plantease una pregunta que ha sido considerada como "una frivolidad sobre el acoso".

La pregunta en cuestión se pedía consejo sobre qué hacer ante un supuesto caso de acoso: "¿Qué puedo hacer si mi ex me acosa, me envía fotos de mí caminando por las calles etc?". Como respuesta el perfil de la policía albaceteña escribió: "Posar".

El mensaje ya ha sido borrado de la red social y la Policía Local ha publicado un mensaje de disculpa en varios de sus perfiles sociales.

Lamentamos y queremos pedir disculpas a toda persona o colectivo que se haya podido sentir ofendido,por el desafortunado mensaje publicado en nuestra cuenta de Instagram.

En ese mensaje un chico nos hacía una pregunta, buscando ironía en la respuesta,un error por nuestra parte. — PolicíaLocalAlbacete (@PoliciaAlbacete) 30 de octubre de 2020

Mientras, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Albacete ha expresado "su indignación" por la publicación y dice lamentar "profundamente que se pueda ver afectada tanto la excelente labor que realiza el Cuerpo, como la que desempeña su equipo de redes sociales, en la tarea de mantener informada a la población, prevenirla y aconsejarla".

No obstante, añade un comunicado remitido a la prensa, "el equipo de Gobierno concede una importancia esencial a las políticas de igualdad, siempre presentes, tanto en la acción de gobierno, como en las políticas municipales que se impulsan".

Aboga por "una doctrina de tolerancia cero, pues el acoso no puede ser banalizado en ninguna de sus manifestaciones" y por eso explica se ha tomado la decisión de apartar del equipo de redes de la Policía Local a la persona que publicó la respuesta en cuestión y se estudien posibles medidas disciplinarias.

"Ni la Policía Local de Albacete ni el equipo de Gobierno Municipal toleran que se frivolice sobre el acoso, sobre el que solo cabe denunciar", concluye el Consistorio albaceteño.