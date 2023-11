Castilla-La Mancha ante el embate jurídico de Origen España: “Campo y Alma está reconocida por Europa”

Tranquilidad total del Gobierno de Castilla-La Mancha ante la noticia publicada en elDiario.es, en su edición de Galicia, sobre una posible amenaza para la marca de calidad ‘Campo y Alma’ que ampara productos de Castilla-La Mancha, por la intención de la Asociación Española de Denominaciones de Origen (Origen España) de consultar a sus equipos jurídicos sobre la legalidad de 14 sellos de calidad autonómicos entre los que se encuentra el de Castilla-La Mancha.

Así lo ha señalado la directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas de la región, Elena Escobar, en declaraciones a AgroalimentariaCLM porque “en Campo y Alma la vinculación calidad y origen se cumple y está reconocido por la autoridad europea”.

Esta marca, abunda, solo ampara a “productos certificados, es decir, todo producto para poder ser etiquetado con Campo y Alma tiene que ser un producto previamente certificado por una Denominación de Origen (DO) o de Indicación Geográfica Protegida (IGP). Desde Castilla-La Mancha hemos hecho las cosas bien, como hay que hacerlas”, asegura.

El Gobierno regional aprobó la marca de calidad colectiva respetando la normativa comunitaria para estas figuras. Así, Elena Escobar reseña que se siguieron los pasos que marca la directiva 2015/1535 del Parlamento Europeo, “que establece que este tipo de marcas deben ser notificadas y autorizadas por la Comisión Europea”.

Así, el 13 de abril de 2018, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se notificó el proyecto de 'Campo y Alma' a la Comisión Europea. “Recibimos la autorización favorable para la marca en abril de 2019, y una vez recibida esta comunicación favorable comenzamos con el registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas, quedando registrado en junio de 2021. Posteriormente, el 30 de julio de 2021 se publica ya en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la orden por la que se da a conocer el reglamente de uso de la marca de calidad y se establece el modelo de autorización”.

La obligatoriedad de que estas marcas respeten la normativa europea es uno de los puntos que podría poner en aprietos a algunas de estas marcas que se van a revisar ahora desde Origen España, por la posibilidad de que marcas como Galicia Calidade, Asturias Paraíso Natural o M Producto Certificado (Madrid) no hubieran notificado sus proyectos al Parlamento Europeo siguiendo la obligación que marca la directiva 2015/1535.

Origen España estudia posible “competencia desleal”

Además, Origen España estudia la posibilidad de que esas marcas regionales estuvieran ejerciendo “competencia desleal” contra las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas protegidas que avala directamente la Unión Europea.

En este sentido, Elena Escoba señala que en el caso de 'Campo y Alma' no se ejerce competencia desleal puesto que “es una marca que ampara productos con DO o IGP, con lo cual que competencia desleal no puede existir. Todo lo contrario, creo que nos podrían poner como ejemplo de cómo se hace una marca de calidad: se hace con el sector, con un proyecto colectivo y con todos los requerimientos legales posibles”.

E incluso no le parece mal que “desde la asociación que ampara todas las figuras de calidad de España se intente vigilar el correcto cumplimento de la legislación”.

220 operadores y 2000 productos

Según los datos actualizados que ha ofrecido la directora general de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, actualmente son 220 los operadores que están utilizando esta marca en la comunidad autónoma, lo que supone una estimación de más de 2.000 productos ya etiquetados con 'Campo y Alma'“.

Escobar ha asegurado que está siendo “una herramienta muy útil para los operadores y así nos lo hacen saber”, ya que este es un “proyecto colectivo”. “Debido a esto se ha multiplicado por diez la venta de productos de DO e IGP de Castilla-La Mancha en algunos de los puntos de venta donde está presente”, ya que el Gobierno autonómico ha establecido acuerdos de colaboración con distribuidores y grandes superficies para hacer visible la marca de calidad de Castilla-La Mancha.

-----------------

Queremos seguir haciendo periodismo independiente

Necesitamos tu apoyo para seguir elaborando contenidos de calidad y practicando periodismo a pesar de todo.

Puedes darte de alta como socio o socia. Si ya lo eres, entra en tu panel personal y puedes destinar una cuota específica a tu edición más cercana, la que te acerca a Castilla–La Mancha. Tenemos un vídeo en nuestro canal de Youtube que explica cómo hacerlo.

Hazte socio, hazte socia y colabora con tu edición local.