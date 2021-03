La vacunación del profesorado castellanomanchego comenzará entre 18 y el 22 de marzo

Ya hay más concreción sobre las fechas en las que se iniciará la vacunación del profesorado y personal de centros educativos de Castilla-La Mancha. El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha precisado que será entre el 18 y el 22 de marzo, cuando finalice el grupo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Todos ellos se encuentran entre los grupos de vacunación con la marca AstraZeneca. Precisamente, mañana viernes, día 12 de marzo, arranca en el recinto Talavera Ferial la administración de vacunas a la Policía Local, mientras se están cerrando con los ayuntamientos de grandes municipios otros espacios para ello.

La vacunación del profesorado y personal no docente de centros educativos de la región comenzará "en una o dos semanas"

Tras la reunión del Consejo de Gobierno extraordinario que ha decidido las restricciones por COVID de cara a la Semana Santa, el consejero se ha referido también al ámbito de la vacunación para asegurar que ahora mismo la prioridad del Gobierno regional es “asegurar la segunda dosis de todas las vacunas”.

La idea, ha añadido es “ir combinando” policía local y docentes, para lo que se irán ocupando los espacios que se pongan a disposición pero también espacios sanitarios, “que en muchos son suficientes para llevarlo a cabo”. Ha insistido en que el calendario sigue en función de la llegada de vacunas. Por ahora, el Gobierno castellanomanchego tiene la comunicación del Ministerio de Sanidad de que en abril llegarán 4 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, casi el doble de lo previsto, lo que permitirá a esta comunidad autónoma cumplir con su objetivo de que a finales de ese mes estén vacunados todos los mayores de 80 años con la segunda dosis y todos los mayores de 70 años al menos con la primera.

Asimismo, el consejero ha informado de que durante la jornada de hoy está reunida la Ponencia de Vacunas y la Comisión de Salud Pública que decidirá los grupos de personas vulnerables que recibirán la vacuna después de los mayores de 80 años. Según ha recalcado, después de este grupo de mayor vulnerabilidad, las vacunaciones ya solo se realizarán por edad.

Vacuna de AstraZeneca

Preguntado sobre la posibilidad de administrar la vacuna de AstraZeneca a mayores de 55 años como se está realizando en otros países europeos, Fernández Sanz ha indicado que esta cuestión se abordó en el Consejo Interterritorial de ayer, pero que la posición de la mayoría de las autonomías es que “debemos ser coherentes” con lo dicho: mientras esa posibilidad no esté en su ficha técnica y no haya evidencia científica, no se debe utilizar más allá de esa edad.

Y sobre el hecho de que Dinamarca haya suspendido la vacunación con esta marca por posibles efectos de trombos, ha afirmado que en España no hay conocimiento de esas complicaciones. “Tenemos un sistema de alerta para ello. Con todas las vacunas hay una vigilancia extrema diaria para que si se produjese un efecto adverso, se puedan tomar medidas, pero no hay ninguna comunicación adversa en España sobre ninguna de las tres vacunas, lo que no quiere decir que en el futuro pueda haberla y se pueda tomar alguna medida. Pero a fecha de hoy no”, ha concluido.