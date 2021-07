El Gobierno de García-Page insiste: "Apoyamos a los ganaderos y discrepamos con el ministro Garzón"

El PP de Castilla-La Mancha presentó este jueves una propuesta de resolución en las Cortes de Castilla-La Mancha para reprobar al ministro de Consumo, Alberto Garzón, por la polémica campaña #MenosCarneMásVida iniciada el pasado 7 de julio. Los 'populares' lamentaban que se "acusaba" a la industria ganadera de provocar elevadas emisiones de gases de efecto invernadero y de "vincular el consumo excesivo de carne roja con el riesgo para la salud".

"No son las primeras propuestas del Gobierno que ponen en la diana a la industria agro-ganadera", han afirmado desde el PP que también ha pedido la retirada de la campaña y apoyar el consumo responsable de carne como elemento en una dieta sana y equilibrada, como la dieta mediterránea. Igualmente, han culpado al Ministro de Consumo de haber "despreciado" al sector agro-ganadero y utilizar los recursos públicos para "iniciar una campaña de desprestigio de la imagen y criminalización del mismo".

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha querido dejar clara su postura, en contra también de la campaña de Garzón. Cabe recordar que cuando el Ministerio de Consumo lanzó la campaña, el presidente de la Junta, Emiliano García-Page, llegó a hablar de "tontás". El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha asegurado en las Cortes regionales que si "algo hemos demostrado en el Gobierno de Emiliano García-Page es que apoyamos a nuestros ganaderos y que discrepamos con el ministro Garzón”.

También han culpado al PP de haber promovido el debate pero "de lo que menos han venido a algunos a hablar es de lo evidente, y solamente han venido a intentar tergiversar”. Además, ha señalado que "se puede confrontar ideas, incluso todas las ideas de una persona, pero eso es compatible con no reprobar personas”, y ha asegurado que “el espíritu democrático no solamente nos dice que podemos confrontar ideas, sino que tenemos derecho a ello; y es ese mismo espíritu democrático nos viene a decir que no debemos confrontar personas”.