“Todo el mundo estamos intentando luchar por el medio rural, menos las entidades bancarias”

El Grupo de Acción Local (GAL) de la Sierra del Segura, que aglutina a los doce municipios de esta comarca, ha mostrado su malestar y preocupación ante el cierre de oficinas bancarias que está planteando Unicaja, tras la absorción de la antigua Liberbank.

Cortes Buendía, presidenta del GAL Sierra del Segura y alcaldesa de Yeste, manifiesta su “preocupación ante las noticias del cierre de oficinas de la antigua Liberbank en diferentes pueblos de la Sierra del Segura. Estas oficinas no las quieren mantener y por eso el rechazo de todos los alcaldes y alcaldesas de la comarca”, explica.

En principio los responsables de las oficinas bancarias ya comunicaban a los Ayuntamientos su decisión. “En junio estas oficinas se convertirán en agencias financieras. Ahora esperamos que haya gente que quiera quedarse con estas agencias”, indica Cortes.

Y, en este sentido, Buendía lamenta que “a pesar de seguir manteniendo el servicio en los pueblos, se perderá cercanía con la población, especialmente de los más vulnerables, las personas mayores”. Un colectivo que es mayoritario en estas localidades.

“Estamos en contra de estas medidas porque al final no es que no haya rentabilidad en las oficinas, sino que ellos miran la rentabilidad a nivel global. En este sentido no nos podemos permitir que se pierdan servicios en nuestros municipios. Está claro que las agencias no dan el mismo servicio”, explica la presidenta.

Cabe recordar que la Sierra del Segura, y sus doce municipios, está clasificada según la Ley 2/2021 de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha como una zona escasamente poblada. Se trata de territorios con menos de ocho habitantes por kilómetro cuadrado.

Que no desaparezcan los servicios básicos

En este sentido, Cortes Buendía indica “la pérdida paulatina de cada vez más servicios en los pueblos de la comarca, hace que cada vez nos encontremos con mayores problemas para mantener la población en los pueblos rurales”. Municipios con máxima despoblación que buscan que no desaparezcan estos servicios básicos para los vecinos y vecinas.

Otra localidad de la Sierra del Segura afectada por esta situación es Ayna que, como su alcalde, Juan Ángel Martínez indica hasta el 31 de marzo contaban con dos entidades financieras. “En estos momentos contamos con Eurocaja Rural que sigue con sus servicios en su horario normal y cuenta con un cajero. En cuanto al agente financiero de Liberbank no ha renovado su contrato y tenemos temporalmente cerrada la oficina”, explica.

La oficina de Liberbank en Ayna, a través de un cartel en la puerta de la sucursal, indica ese cierre “temporal” y de que se encuentran buscando una persona para cubrir el puesto. Una entidad que “trabajaba con muchos vecinos y vecinas, no sabemos qué pasará. No están siendo oficialmente transparentes en cuanto si va a desaparecer o no esa entidad. Por el momento la gente que no tiene una vinculación directa por lo que quedarse con Liberbank, está sacando el dinero y se está yendo a otras entidades”, dice el alcalde de Ayna.

También la presidenta argumenta que son localidades “con un alto grado de población mayor, que precisa de una atención cercana y personal, basada en la confianza, en un servicio tan importante como sacar dinero para los gastos del día a día. Se trata de personas que no se encuentran preparadas para el uso de los servicios de pago electrónico”, por lo que ha insistido en la preocupación del GAL Sierra del Segura en la desaparición de servicios bancarios.

Ha avanzado que, desde el Grupo de Acción Local de la Sierra, están luchando para que se siga prestando un servicio cercano en toda la comarca, especialmente con las personas mayores, así como el mantenimiento de todos los cajeros automáticos“.

En cambio, municipios como el de Paterna del Madera contaban con dos sucursales que acudían dos veces a la semana a prestar servicios, y “ahora llevamos dos años que solo vienen una vez al mes, dos horas”, explica María del Rosario Lorenzo, alcaldesa de Paterna del Madera.

El cierre total de este servicio básico en este municipio no afectaría, seguirían manteniendo ese día al mes. “No tenemos ninguna notificación de que vaya a desaparecer, sí que es verdad que llevo mucho tiempo solicitando un cajero. Todo para que los vecinos y vecinas puedan tener disposición de su dinero”, apunta María del Rosario. Una situación compleja al contar con poca población. Además, es una localidad que acoge mucho turismo y que se ve afectada por no tener ese servicio. Las poblaciones más cercanas para hacer uso de este servicio tienen que desplazarse 40 kilómetros hasta Alcaraz o 16 kilómetros hasta Bogarra.

La alcaldesa de Paterna del Madera denuncia que no se hace nada por la ‘España Vaciada’, esta situación de la Sierra Segura es “un paso gigante para atrás”.

En este mismo sentido, el alcalde de Ayna indica que es un problema muy importante lo que está pasando en la Sierra del Segura. Se habla de “despoblación y sin servicios como este que van desapareciendo, es difícil que asentemos población al no tener estos servicios básicos”.

La postura de la Diputación de Albacete

Santi Cabañero, presidente de la Diputación Provincial de Albacete reiteraba el total respaldo de la institución provincial a los alcaldes y las alcaldesas que vienen expresando su preocupación ante el cierre de oficinas de una entidad financiera en sus localidades.

Para el presidente provincial, se trata de “una muy mala noticia” y, si bien ha señalado que la Diputación, por desgracia, tiene pocas herramientas para actuar en este sentido, ha pedido que nadie dude de que, aquéllas que tenga, las va a intensificar.

Cabañero señalaba que “si al final lo que estamos asumiendo es que las administraciones públicas vamos a tener que mantener esos instrumentos para que haya servicios financieros en nuestros pueblos, pues entonces quizá por lo que tentemos que volver a apostar es por una banca pública”.

“Todo el mundo estamos intentando luchar por el medio rural, menos las entidades bancarias”, dice Buendía.