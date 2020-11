El obispo de Ciudad Real asegura que él no hubiera actuado como el cura de Valdepeñas para pedir dinero a los feligreses

El obispo de Ciudad Real, Gerardo Melgar, ha afirmado que no comparte las formas del cura de Valdepeñas, Emilio Montes, que se han hecho famosas en un vídeo viral para pedir dinero a los feligreses para mantener la iglesia, según recoge EFE. Así lo señaló en una rueda de prensa, en la que fue preguntado por la 'regañina' del párroco durante una homilía, al considerar que no se habían ingresado suficientes donaciones para hacer frente al gasto de renovación de la iglesia. "No hubiese actuado así", señaló Melgar.

Igualmente, el obispo ciudadrealeño señaló que hablará con el párroco, aunque ahora "no es el momento oportuno" para ello, aunque también puntualizando que es tarea de los sacerdotes buscar ayuda para sostener la iglesia. Por otra parte, ha reconocido también el trabajo realizado en la parroquia de Valdepeñas, y en las anteriores, Alhambra y Carrizosa, donde su trabajo ha sido "muy bien valorado".

En la polémica homilía que se hizo viral, Emilio Montes Montes critica que "nadie me ha preguntado cuánto ha costado, pero es que nadie me ha preguntado tampoco cuánto falta por pagar”. "Se ve que eso no es importante", criticaba el sacerdote. "Pero 600.000 euros hemos puesto nosotros. ¿Cuánto falta por pagar? Pues 80.000 de ellos. 60.000 de ellos es un préstamo con Globalcaja y se pagan 300 euros al mes de préstamo, sólo faltarían 20, 24.000 que tendremos que juntar a lo largo de este año. Principalmente se ha pagado con las suscripciones de la gente, mucha gente está suscrita mediante el banco. Lo que más dan son 50, y los que menos, 6 euros", replicaba el sacerdote en la misa que se ha hecho viral, donde incluso llega a decir que hizo "trampas, haciéndose el tonto", para que la gente subiese el importe que dona a la congregación