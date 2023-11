El Fuerte de San Francisco de Guadalajara, como Ciudad del Cine

Hace pocos días, en el blog periodístico El Hexágono, publiqué un artículo en el que me mostraba partidario de que el complejo del Fuerte de San Francisco de Guadalajara se destinara a equipamiento cultural. Quien tenga interés puede leerlo allí, por lo que no viene al caso traer su contenido a esta carta. Sin embargo, no encuentro en la prensa local opiniones críticas sobre el asunto, mientras sí parecen asentarse las que siguen los deseos de la Junta de Castilla-La Mancha, y es por ello por lo que creo necesario añadir algunos comentarios sobre el tema.

Se argumenta que, de no hacerse en el Fuerte la Ciudad del Cine, esta se iría a otro municipio de la región, dando a entender tanto que no hay otras posibilidades en Guadalajara distintas del Fuerte, como que en otras localidades hay otros 'Fuertes' igual de demandados para los rodajes por las productoras, de los que, por cierto, nunca nos han hablado. La ubicación en otro municipio, sigue argumentándose, pondría en peligro una oportunidad de negocio para nuestra ciudad, pero de momento ni nos explican las cifras de negocio que prevén, ni la necesidad estricta de que sea en el Fuerte donde se haga.

Personalmente creo que lo que verdaderamente se pone en peligro con la decisión de llevar la Ciudad del Cine al 'Fuerte' es el desarrollo de equipamientos culturales de los que nuestra ciudad está muy necesitada y que iban a hacerse -al menos en parte- en el Fuerte, para lo que ya había un consenso previo detallado en un Proyecto de Singular Interés (PSI) aprobado en enero de 2010, y que ahora parece haberse olvidado. En el censo de población de enero de 2022, Guadalajara tenía 87.452 habitantes, más que Toledo o que Talavera y por supuesto más que Ciudad Real o Cuenca, dato que puede utilizarse para comparar los equipamientos culturales de todas ellas y ver en qué lugar quedamos.

Es cierto que la construcción o habilitación de equipamientos culturales es obligación de los municipios, y no de la Junta de Comunidades, pero también lo es que el consenso existente sobre el destino cultural del Fuerte contaba con la obligación de la Junta, impuesta judicialmente, de rehabilitar el conjunto. Y es el municipio quien tiene que decidir cómo hacerlo.

Al poner la Junta los fondos europeos al servicio de la industria del cine en el Fuerte, ya habría cumplido su obligación legal de rehabilitarlo, lo que constituye el objetivo no declarado de esta aparentemente imprescindible necesidad de hacer unos estudios de cine allí.

Han pasado unos meses desde el anuncio previo, en marzo pasado, y este está siendo un año agitado, con dos procesos electorales de por medio y una situación política difícil que satura los titulares. A pesar de ello, creo que el destino del Fuerte merece una reflexión detenida por parte de la ciudadanía, y los agentes del sector cultural, pues el Fuerte es de todos. Y se acaba el tiempo.