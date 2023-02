La patronal de Castilla-La Mancha: “Aquí los fondos Next Generation no han llegado”

“No se han cumplido las expectativas. Desde luego aquí no han llegado y si lo han hecho, ha sido a proyectos públicos” que en Castilla-La Mancha se están desarrollando a través del Plan Avanza. Así de tajante se mostraba este viernes el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM) sobre el impacto de los fondos europeos de recuperación Next Generation-EU en la región.

Ángel Nicolás ha realizado el tradicional balance del año recién terminado en una comparecencia ante la prensa en Toledo y ha acusado al Gobierno de España de “falta de gestión” en torno a las millonarias ayudas europeas.

Ha explicado que la organización empresarial regional mantuvo una reunión tanto con el presidente regional, Emiliano García-Page como con varios de sus consejeros. “Se nos trasladó la necesidad de que presentáramos proyectos o manifestaciones de interés para ir captando fondos. Se hizo el trabajo, con más de 400 presentadas. Sorpresivamente el Gobierno central decidió que las comunidades autónomas no tendrían competencia en el reparto y se los reservó directamente Moncloa”, aseguraba. Y en este punto criticaba que “falta gestión” y que “si no haces, mejor no recibas fondos”

“No sabemos dónde están estos proyectos. Ni sabemos en qué fase están, si han entrado, si se han registrado o no, si tienen posibilidades de subvención...”, lamentaba, para asegurar que “en Castilla-La Mancha siempre hemos sido modelo en gestión de fondos europeos”. Además dice no entender “esta avaricia de tenerlo todo concentrado que ha provocado que no sepamos dónde están los fondos”.

Ha hecho una excepción al referirse al 'Kit Digital', un programa de ayudas del Gobierno de España gestionado por Red.es, entidad adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital por medio de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Está dotado con un presupuesto de 3.067 millones de euros y financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation-EU, en el marco de la agenda España Digital 2025 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025.

“Están funcionando bien, se están ejecutando bien y están ayudando a las pymes. Así hay que hacer las cosas. Lo gestiona red.es, una empresa pública que funciona muy bien. Es un agente fundamental”, decía Nicolás.

El secretario general de la organización empresarial Marion Fernández ha explicado que “de cada diez euros distribuidos, solo se ha recibido uno” y a aludido a la encuesta realizada a nivel nacional por KPMG que pone de manifiesto que “solo el 10% de pymes están pensando en pedirlos”. No llegan o si lo hacen, decía, es de forma “muy residual”. También citaba otra encuesta de CEPYME que refleja que solo han llegado a un porcentaje de pymes entre el 2 y el 4%.

Ha criticado también los “retrasos” en las convocatorias que están “mal diseñadas”, así como los “cortos” plazos para presentar solicitudes cuya tramitación es, además, “farragosa”.