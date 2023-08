La alcaldesa de La Solana dice ahora que “hay otros lugares” para un minuto de silencio contra la violencia machista

La alcaldesa de La Solana (Ciudad Real) Luisa Márquez ha ofrecido una rueda de prensa este viernes tras su decisión de acabar con 12 años de minutos de silencio contra la violencia machista al inicio de los plenos municipales para ratificarse en su decisión. “El minuto de silencio dejará de celebrarse en los plenos porque no estaba institucionalizado y porque hay otros momentos y lugares para hacerlo” y sostiene que “siempre” luchará contra la lacra de la violencia de género.

El Gobierno de Castilla-La Mancha a la alcaldesa de La Solana: "Los minutos de silencio son un acto de solidaridad"

La polémica decisión se ha viralizado pero la alcaldesa 'popular' insiste en que “los gestos son importantes, pero más allá de visibilizar ese minuto de silencio en el pleno, no conseguimos nada”.

Y al respecto señala que “igualmente podrían silenciar las muertes de las mujeres que fallecen por cáncer, los que mueren de hambre o aquellos que se suicidan” y que “si todo esto lo llevamos al salón de plenos, no gobernamos, y las medidas que se pueden tomar allí son trascendentales para evitar la celebración de esos minutos de silencio”.

Ha agregado que desde el año 2021 se han celebrado muchos minutos de silencio y entonces se aprobó la suscripción de un convenio del Ayuntamiento con el Ministerio de Interior para la incorporación de la Policía Local al sistema de seguimiento integral en casos de violencia de género. “Esto se ha implantado dos años después y habría que analizar cuantas mujeres han fallecido”, ha destacado.

Por eso asegura que van a ser “escrupulosos” con la ley y con las medidas de prevención, entre ellas, incidir en la educación de los jóvenes con diferentes acciones, así como impulsar la colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, además de potenciar la adhesión de empresas locales por una sociedad sin violencia hacia las mujeres, entre otras medidas. “Toda la sociedad solanera debe estar implicada y trabajar contra esta lacra, y lo tenemos que hacer con colaboración y lealtad”, ha apuntado la alcaldesa.

Dice sentirse víctima: “He sufrido acoso que no hubiera sufrido un hombre”

Márquez también se ha referido al “alto precio” que ha tenido que pagar por convertirse en la primera alcaldesa de La Solana. “He sufrido un acoso que no creo que hubiera sufrido un hombre, he recibido amenazas veladas, he sido perseguida, hemos soportado memes, algo que no es justo que reciba mi familia”.

En cambio ha comentado que esos ataques “fortalecen” su compromiso con los solaneros, pero ha lamentado que vengan “de aquellos que hipócritamente defienden a la mujer y al trabajador”.

Culpa al PSOE de intentar “tapar la nefasta gestión”

En este sentido, ha arremetido contra la gestión del anterior gobierno, asegurando que han visto “numerosos reparos del Interventor que demuestran que contrataban a dedo y en algunos casos no había cobertura de la Seguridad Social”.

La alcaldesa ha señalado que con la polémica por la suspensión del minuto de silencio “que se está intentando cubrir con un tupido velo la nefasta gestión del PSOE en el Ayuntamiento de La Solana”, poniendo como ejemplos la zona Norte o el Polígono Industrial, así como comentarios “falsos” en redes sociales sobre la feria.

Ayer el PP de Castilla-La Mancha difundía una declaración institucional en nombre del equipo de Gobierno de esta localidad de Ciudad Real en el que atribuían la polémica a “la campaña malintencionada, sectaria y miserable del PSOE de La Solana” y no a su propia decisión.

Críticas de distintas asociaciones de mujeres del país

Diversas organizaciones de mujeres han calificado de “horroroso” y “lamentable” decisiones como la del Ayuntamiento de La Solana (Ciudad Real) de eliminar el minuto de silencio que la Corporación municipal guardaba al comienzo de cada pleno en memoria de las victimas de violencia de género.

Es un error político y social y una proyección a la desconsideración hacia todo lo que es una violencia, que precisamente se produce y se lleva a cabo por la pasividad, por el distanciamiento que tenemos como sociedad Miguel Lorente — exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género

“Estos signos dejan de visibilizar el reproche social de un hecho. Si una administración no lo visibiliza, simboliza la falta de compromiso que tiene ante la persecución de este tipo de delitos”, ha detallado en declaraciones a Europa Press la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Pino de la Nuez.

Además, ha añadido que esta situación conlleva a que hombres y mujeres “no convivan en paz”. “Es un tema que tienen que ser seguido, cuestionado y visibilizado para abordarlo de la mejor manera”, ha afirmado.

La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, ha definido como “lamentable” que un ayuntamiento haya suprimido el minuto ya que “representa a todas sus ciudadanas y ciudadanos”.

El exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, ha señalado que la supresión de esta medida es “un error político y social”. “Es una proyección a la desconsideración hacia todo lo que es una violencia, que precisamente se produce y se lleva a cabo por la pasividad, por el distanciamiento que tenemos como sociedad”, ha afirmado.