Carmen Picazo, doble candidata de Ciudadanos: “Entre un puesto y otro, yo optaría por la Alcaldía de Albacete”

Carmen Picazo (Albacete, 1975) es doble candidata de Ciudadanos. Por un lado, a la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y, por el otro, a la Alcaldía de Albacete. Atiende a elDiarioclm.es en su despacho de las Cortes regionales en el día que se celebró el último Pleno de la legislatura, donde recordaba sus inicios en la política hace ya ocho años, cuando entró como concejala en el Ayuntamiento que ahora aspira a liderar.

Viene con energía tras el acto que celebró el partido junto a Inés Arrimadas en Ciudad Real, presentando la candidatura de Eva Masías a alcaldesa de la capital ciudadrealeña. “Es verdaderamente un animal político. Extraordinaria”. Y se preparaba también para recibir a la nueva líder nacional del partido Patricia Guasp, que presentará su candidatura en la región este domingo. “Nos han dado tantas veces por muertos y aquí seguimos”, recalca.

¿Cómo se enfrenta una campaña para una doble candidatura de este tipo?

La gente nos anima a seguir y yo noto muy buenas vibraciones. Eso te hace preparar una campaña con mucha ilusión. Sería un orgullo ser alcaldesa y es totalmente compatible con ser diputada.

Hablemos del caso de Albacete, que es uno de los ayuntamientos en los que se llegó a acuerdo en 2019 con el PSOE. Se decidió que usted fuese la candidata a la Alcaldía en medio de un escándalo político, el de las oposiciones a Policía Local. ¿Cómo se tomó esta decisión dentro del partido? Además, se anunció después de la candidatura a liderar la Junta de Comunidades.

Bueno, fueron casi a la vez. Creo que uno o dos días después. Y en cuanto a los exámenes de la Policía, recuerdo que se aprobó por unanimidad en Pleno que se iba a abrir una comisión de investigación, ha pasado ya un mes y medio o dos meses y siguen sin esclarecer los hechos.

En cuanto a la persona que iba a liderar la candidatura, ya lo explicamos en su momento. Siempre he dicho que estaría donde el partido creyese donde se pudiesen representar mejor los intereses de los albaceteños. Vicente [Casañ] ya aclaró que dejaba la vida política. Han sucedido muchas cosas en el Ayuntamiento de Albacete. Y han pasado otros hechos, como el de las luces de Navidad, que la verdad que son lamentables.

¿Cómo valora como coordinadora autonómica el papel de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Albacete tras el acuerdo con el PSOE? ¿Valió la pena el acuerdo?

Valió la pena. Se han hecho muchas cosas en Albacete, sin duda porque estaba Ciudadanos, y eso es evidente. La peatonalización estaba en el cajón hace mucho tiempo, era algo polémico en la ciudad y se ha puesto en marcha. En cada área de las concejalías que hemos llevado se ha notado un cambio a mejor y me siento orgullosa. Hemos demostrado que sabemos gestionar.

Yo soy de Albacete y la verdad es que es mi ciudad, para mí es el mejor lugar para vivir y trabajar para Albacete es un privilegio.

Antes ha hablado de que es compatible ser alcaldesa y diputada, pero no ha mencionado a la Junta. De entrada, no es compatible ser presidenta de la Junta de Comunidades con ser alcaldesa.

No, en el caso de una Presidencia, no. No se ha dado nunca el caso, aunque, bueno, habría que verlo. Pero vamos, entre un puesto y otro, yo optaría por la Alcaldía de Albacete.

Desde un plano más regional. Siempre ha criticado la ley electoral por su falta de “pluralidad” ¿Cree que hay alguna de que esta vez deje al partido fuera de las Cortes?

Sobre la ley electoral, cualquiera que vea la representación que han tenido estas Cortes durante los últimos 40 años y las compare con cualquier Asamblea española, verá que es una ley totalmente injusta que no representa el pluralismo que establece la Constitución española. Está el caso de La Rioja, que con unos 200.000 habitantes en La Rioja tiene 33 diputados, igual que en Castilla-La Mancha con dos millones de habitantes. No se trata de que haya más o menos diputados, se trata de que exista esa pluralidad. Hay castellanomanchegos que simplemente no están representados y es una anomalía democrática.

No nos viene bien, evidentemente. Pero no bajamos los brazos. Hace cuatro años también nos quejábamos, lo que queremos es el pluralismo, no hay que tener miedo a que haya opiniones diversas porque es lo natural y lo normal porque es lo que debería pasar en las Cortes y no pasa. Ya está.

Ahora que se presentan más candidaturas a la Junta, por ejemplo entra el movimiento de la España Vaciada, ¿cree que el hecho de que haya más opciones tenga algún efecto en esto que comentamos?

Con esta ley será difícil que tengan acceso también. El reglamento dice que hace falta un 5% [de los votos] para poder entrar, pero de hecho se necesita más del doble para poder entrar, con lo cual pues… Es una opción política más que tendrán los ciudadanos, y está ahí y que al bipartidismo le gusta.

Precisamente en este momento preelectoral ha habido varios movimientos dentro del partido. El último de ellos, el de Julio Comendador que ha abandonado el partido de una manera muy criticada y ya se han anunciado posibles medidas en su contra. Pero por otro lado, hay militantes que han dado el paso adelante en lugares como Puertollano para “salvar” el partido. ¿Cómo valora la situación actual de Ciudadanos? ¿Qué opina de esta espantada que ha habido?

Yo no hablaría de espantada, no. Hay personas que creen en Ciudadanos y siguen trabajando por el proyecto, y eso es lo importante. Se han vendido titulares como esta espantada de la que hablas que no ha existido. Para ser de Ciudadanos hay que ser valiente, uno no se levanta un lunes y es de Ciudadanos y el miércoles es de otra cosa. No sé, una especie de mesías ungido que necesita la política.

Yo creo en un proyecto liberal que en Castilla-La Mancha es Ciudadanos. Muchas personas creemos y confiamos en él. Es el único que puede beneficiar y traer cosas buenas a los castellanomanchegos. Cada uno es libre de optar por la opción política que quiera, pero claro dentro de unas medidas. Uno no se levanta un lunes de ciudadanos y el martes de cualquier otra opción.

¿Avisó al partido antes o se anunció esta candidatura de un momento para otro?

Si te refieres a Julio Comendador, no avisó con anterioridad, no.

¿Se enteraron por la prensa?

Nosotros teníamos nuestras dudas e hicimos lo que teníamos que hacer internamente.

Estas posibles medidas legales por posible mal uso de fondos públicos, ¿siguen en marcha?

Se están estudiando, sí.

Este tipo de situaciones no son nuevas para el partido.

Yo respeto que cada uno tome sus decisiones, se puede dejar la política cuando se desee. Pero mientras se esté dentro del proyecto de Ciudadanos, lo digno y honrado es trabajar por este proyecto.

En el caso de Puertollano, ¿qué opina de que haya militantes como Teresa que salió sola a decir que estaba dispuesta a salvar el partido en la ciudad?

Bueno, sola no salió. Salió en una entrevista, sí, ella fue la persona que hizo la entrevista. Pero muchas personas apuestan por el proyecto de Ciudadanos, en Puertollano y en otras localidades. Igual no salen agrupaciones, pero son personas que trabajan en los ideales y por mejorar la vida de sus vecinos, muchas personas y pequeños alcaldes que se han dejado la piel, y es algo de reconocer. Debe reconocerse sean de ciudadanos o de otros partidos quien trabaja convencido por unos principios y dejándose la piel por su municipio es digno de mérito.

Gente que cree en el proyecto tan firmemente como creo yo

En una entrevista decía Julio Comendador que él desconocía todavía la postura del partido sobre el río Tajo.

¿Ah sí? Nosotros defendemos el río Tajo. Lo podemos defender en Madrid, Toledo o Albacete. Hemos hablado mil veces de caudal ecológico, de que hay que respetar lo que dice la Unión Europea y hemos hablado de muchos problemas que vienen del río Tajo, pero también de otras cuencas en Castilla-La Mancha y que pasan por Murcia o Alicante. Tenemos siete cuencas en la región. Mira, el río Júcar pasa por Albacete y se puede defender desde Toledo, desde el Congreso y eso es porque tenemos una postura única al respecto.

Ciudad Real es ahora mismo la localidad más importante que lidera el partido en la región. Acaba de venir Inés Arrimadas a apoyar la candidatura de Eva Masías. ¿Cómo cree que se puede volver a repetir los resultados que llevaron a Ciudadanos a esta posición en la capital ciudadrealeña?

Siendo decisivos. Contando con la confianza que tuvimos en su día tuvimos. E incluso más, porque tenemos una gestión que respalda el trabajo de Eva. Y sentirse arropados por la sociedad civil en el acto [con Inés Arrimadas]. Notar su fuerza y la de Sara Jiménez que también estuvo en el acto y convencerse más de que este es el proyecto que necesitan nuestros vecinos hemos demostrado que sabemos gestionar.

Piensa que en el caso de Eva [Masías] o Marian [Boadella]. No habían gestionado en Gobierno. Y lo han hecho muy bien. Muchos venimos de la sociedad civil, de gestionar empresas, despachos. Tenemos esa mentalidad emprendedora, de conseguir cosas que se notan a la hora de gestionar. Lo que no podemos hacer es oír los cantos de sirena. A ver, desde mi punto de vista.

Desde el bipartidismo nos tienen demasiado acostumbrados a tener proyectos en los cajones. Pero hay que ser valientes y ambiciosos, conocer nuestro objetivo que es mejorar la vida de la gente y de las familias, de las clases medias. De los que pagan impuestos y no se les da nada a cambio. Es más, se les exige más. Es que hemos llegado a un punto en el que es cada vez más difícil conciliar, en que todo sube, la cesta de la compra, la hipoteca, hay muchos gastos.

Cualquier mujer, profesional, liberal o autónomo, llega a casa por la tarde y ya los niños, pues la cena y poquito más. Tenemos que plantearnos qué queremos de verdad. Y en esto estamos muy decididos. No me vale con que el Gobierno diga que si se dice todos, todas o todes, porque no soluciona el problema de la conciliación o la cesta de la compra.

En el caso de Ciudad Real, ¿qué proyectos cree que han sido lo más destacables?

Por ejemplo, las parcelas del Polígono de las SEPES. Es algo que llevaba 20 años en un cajón y parece que estamos acostumbrados a oír proyectos y anuncios durante años. Pero ha llegado Ciudadanos y se ha puesto en marcha.

También formación, que es lo que piden los empresarios, una determinada formación en determinados trabajos más cualificados. No había camareros y se están firmando y trabajando. Son proyectos que cubren las necesidades de la gente. Y en eso es lo que hay que estar en la política municipal. Primero hay que escuchar, hacer un ejercicio de escucha activa de mucha gente y ver qué se necesita para mejorar las ciudades y pensar en las ciudades adonde queremos ir. Este es un proyecto que no es a corto plazo, de cuatro años. Son proyectos de ciudades a largo plazo. Pensando en el legado que vamos a dejar a nuestros hijos. Podemos dejar muchos archivos y seguir como siempre o pelear por lo que queremos.

¿Tienen datos de encuestas en Ciudad Real?

Tenemos buenos datos

Hemos hablado de dos proyectos municipales del partido. Tras estos cuatros años, ¿se plantearían volver a repetir esta experiencia con el PSOE en Albacete, Ciudad Real o Guadalajara, donde también hay personas del partido?

Efectivamente, quería puntualizar que en Guadalajara hemos gobernado muy bien y quiero ensalzar su labor porque lo que hacen es una auténtica maravilla; las nuevas tecnologías y otros proyectos que estaban paralizados sobre digitalización, energías renovables, edificios inteligentes… Sobre proyectos que de verdad se van a poner, que se han desbloqueado muchas cosas para ponerlo en marcha. Esto es gracias a nuestros concejales.

Con estas actuaciones en el Ayuntamiento de Albacete será complicado un acuerdo, porque no comparto la manera de hacer política del alcalde.

¿Volvería entonces a compartir gobierno o llegar a estos acuerdos con el PSOE?

Vamos a ser decisivos en los ayuntamientos. A la hora de plantear pactos, si hubiera que hacerlo, vamos a poner encima de la mesa estos proyectos. Queremos trabajar por la ciudad y poner en marcha medidas liberales, porque creemos que son las más adecuadas para estos proyectos. Esto es lo que vamos a poner encima de la mesa. No se trata de mirar a la derecha o a la izquierda.

Somos liberales, los únicos de Castilla-La Mancha. No se trata de pactar con PSOE o PP. También te digo, con estas actuaciones en el Ayuntamiento de Albacete será complicado, porque no comparto la manera de hacer política del alcalde.

¿Se ha reunido recientemente con Emilio Sáez?

En los últimos meses, no.

Han pasado cuatro años muy intensos desde que Ciudadanos irrumpió en la política regional. ¿Cómo valora esta legislatura? ¿Qué se ha quedado pendiente? ¿Está contenta con la gestión del partido o cree que se podría haber hecho más?

Creo que hemos trabajado bien y muy bien, que hemos hecho muy buen trabajo y estoy orgullosa de medidas como que vamos debatir sobre salud mental y no es la primera vez. Aquí parece que no se habla demasiado. Ni tampoco de conciliación, de clases medias ni de las personas asfixiadas. Sí, hemos hablado de impuestos como si fuesen rebajas.

Pero muchas veces, no se ha tocado ni hablado en estas Cortes de temas interesantes que deberían haber salido más. No sé si es que no hablan con la gente.

¿Hay alguna medida que se le haya quedado pendiente?

Nosotros hemos propuesto muchas medidas. En el Pacto de la reconstrucción se firmó la creación de una comisión de estudio, que está formalizada, que están los comparecientes pero que no se ha puesto en marcha.

¿Por qué no?

Tendrás que preguntárselo a ellos. Yo he insistido y me han contestado que ya ha pasado el momento, que ya no se habla de eso [de la crisis sanitaria de la COVID-19]. Pero yo no olvido.

Hay una valla publicitaria suya en Toledo, que apela a las inconformistas ¿Quienes son?

Son estas personas que están desencantadas con lo que ven cuando. que no se conforman con no tener impuestos más justos, o con estar exprimidos constantemente por todos los gobiernos. No se conforman con que les digan lo que tienen que ser o no, que quieren ser libres pensadores y quieren ese poder, pues eso, de hacer las cosas de otra manera. Es decir, cualquier persona pensará que los políticos tienen que buscar soluciones a los problemas, es la mejor herramienta. ¿No? Pues son todas las personas que ven que la región lleva 20, 30, 40 años siempre en los mismos puestos de vagón de salida y que no quieren conformarse. Podemos ser punteros. Pero si siempre hacemos lo mismo, va a ser muy complicado y no me valen los anuncios constantes.

¿Y qué ofrece el partido?

Políticas que trabajen por ellos y también ofrezco honestidad. Les ofrezco que puedan ser todo lo que quieran que pensando en el futuro de nuestros hijos tendremos mejor presente hoy. Podemos conseguirlo, pero sin ser cortoplacistas. Y mirar a la gente a los ojos y decir lo que se pueda hacer o no.

Ha hablado de que se tiene que reconectar con el electorado. ¿Cree que la gente está desconectada de la política?

Hay hartazgo y una desconexión tremenda y lo entiendo.

¿Cómo se puede reconectar?

Con ilusión. Pensando en los demás, en sus pueblos, municipios, donde se puede trabajar. no se trata de lo que debe dar la administración tenemos que pensar qué podemos hacer por nuestra vida para mejorar nuestros entornos.

¿Qué cree que se puede ofrecer a este electorado harto?

Esta ilusión. Se nos achacan muchos errores. Y hemos reconocido lo que hemos hecho mal, pero hay que mirar al futuro. Hemos sido muy castigados por unos por otros por esa opinión que se genera que no se sabe de dónde viene y hemos sido muy injustamente castigados. Pero yo veo cosas de otros partidos como ciudadana que no entiendo cómo no pasa nada, como son estos posibles casos de corrupción. Yo quiero votar con la ilusión de un proyecto que ofrezca libertades económicas e individuales.

¿Qué opina sobre la pre-campaña que ha hecho Emiliano García-Page?

Es el mismo político, en pre-campaña y durante estos cuatro años. Puede que haya más anuncios durante estas semanas, es cierto y es normal. Pero sigo opinando exactamente lo mismo: muchas promesas incumplidas.

¿Qué opina de Unidas Podemos y Vox?

Por la ley electoral entrará el que más votos tenga. Me gustaría que Ciudadanos entrase en las Cortes y que se modificase la ley electoral para que pudiese haber pluralismo y pudiéramos hablar de asambleas parlamentarias donde hubiese representación de los partidos más votados. Yo espero que Ciudadanos, que es un partido moderado y sería garantía de que se alejen los extremos en esta región, pudiese entrar. Ya sabemos que el señor García-Page ya gobernó con Podemos, aunque igual no dormía muy bien. Y el PP ha anunciado que estaba hablando o con interlocuciones con Vox. Ni el PP ni el PSOE están evitando estos extremos. Y Ciudadanos es la única receta para que estos extremos no entren en las Cortes.

Si no obtiene un buen resultado electoral, ¿dimitiría de sus cargos?

Yo no tengo ninguna querencia a ninguno de mis cargos. Son un orgullo, sí, es un orgullo y agradezco la confianza. Pero te aseguro que si eso ocurriese, yo no tendría ningún problema. Pero seguiría luchando por el proyecto liberal, como afiliada, como presidenta. Afiliada voy a seguir siendo. Lo tengo muy claro. Porque este proyecto que va a ser decisivo en muchos ayuntamientos, ya les gustaría a muchos que esto se hubiera acabado cuando auguraban que estábamos muertos. Pero mientras yo esté aquí, Ciudadanos no muere.