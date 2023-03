Julio Comendador, concejal y diputado provincial en Toledo abandona Ciudadanos y crea un nuevo partido

Ha hecho oficial el rumor de hace ya unas semanas. El concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Toledo y cara visible de la formación en la Diputación Provincial, Julio Comendador, deja el partido y apuesta por crear uno nuevo.

Lo anunciaba durante una rueda de prensa en la plaza del Ayuntamiento. Ya ha solicitado la baja de Ciudadanos y pondrá en marcha el proyecto que ha denominado 'Primero Toledo'. Lo contaba junto a varias de las personas que apoyarán que esta agrupación de electores -un conjunto de ciudadanos que se asocia temporalmente con el único fin de presentar una candidatura a unas determinadas elecciones-, pueda presentarse a los comicios del próximo 28 de mayo.

“Hemos decidido dar un paso al frente para priorizar Toledo frente a las consignas de partidos políticos”, ha manifestado Comendador, quien en las últimas tres elecciones municipales se ha presentado por otras tantas distintas fuerzas políticas: en 2015 lideró UCIN, en 2019 ocupó el tercer lugar en la candidatura de Ciudadanos y este 2023 encabezará esta agrupación que requiere de 1.500 firmas para poder ser una opción electoral real.

El actual concejal señala que 'Primero Toledo' es “un proyecto serio, estructurado, con mucho corazón y cabeza” que nace “mira por la ciudad frente a las decisiones por la espalda que los partidos políticos toman en Madrid”. En la agrupación, dice, hay personas “independientes” de distintos sectores de la sociedad que incluso “miran a la política con cierto recelo”.

“El reto nos apasiona. No nos ponemos ningún límite. Cuando la gente conozca el proyecto van a decir: 'anda, esto es lo que Toledo necesita'. Nadie ha conocido este modelo para las elecciones en Toledo, es un hito”, ha subrayado el edil, que apostará por las redes sociales y por recorrer los barrios de la ciudad para dar a conocer la iniciativa y conseguir las firmas necesarias para formalizar la agrupación una vez que se convoquen las elecciones.

Lista, pactos y programa

En cuanto a la lista de candidatos, Comendador solo ha dado a conocer un nombre: Laura García, escritora que ha publicado recientemente el libro 'Clausuras de Toledo', aunque no ha especificado si irá como número dos. Y respecto a posibles pactos tras los comicios, ha indicado que “ahora mismo” no ve “en minoría” a este proyecto. “Estamos convencidos de que vamos a tener un buen resultado y que serán los otros partidos quienes nos van a llamar”, ha dicho.

Respecto al programa electoral, ha indicado que cuentan con “unos mínimos” que se basan en su apuesta por “un Toledo sostenible”. “Siempre se dice que es la riqueza económica, el cuidado del medio ambiente y de las personas”, ha agregado Comendador, que hace hincapié en la defensa del río Tajo, con el que van a “poner toda la carne en el asador”, “la cultura y el patrimonio”. “No podemos seguir viviendo de rentas”, ha indicado.

Preguntado por la primera medida que tomaría si consigue gobernar en la ciudad, ha afirmado que llevaría a cabo una auditoría de cuentas. “Hay que poner números. Hay temazos que el interventor -del Ayuntamiento- pone en tela de juicio como el Patronato de Turismo, el de Deporte o el servicio de transporte urbano. Hay que poner todo eso encima de la mesa y cuando tengamos claros los números hay que saber dónde quitar y poner”,

“No ha influido” el hecho de no ser designado candidato a la Alcaldía

Respecto a su actual labor como concejal y diputado provincial, Comendador no ha aclarado si continuará en ambas instituciones una vez que ha solicitado la baja de la formación naranja. “Esperaré que me concedan la baja, que está en trámite, por coherencia. No quiero montar ningún lío. Lo dejo en manos de lo jurídico y voy a hablar con técnicos de la Diputación y del Ayuntamiento para hacerlo de la mejor manera sin montar espectáculo”, ha aseverado sobre la posibilidad de que participe como concejal no adscrito en el próximo pleno municipal de este mes de marzo.

Cuestionado por si la decisión de Ciudadanos de no apostar por él para encabezar la candidatura -lo hará el actual portavoz, Esteban Paños- ha influido en el nacimiento de este proyecto, apunta que “no ha influido” y ha indicado que tiene “mucho que agradecer al partido”. “Sabéis cómo está la situación del partido. He sido leal pero estamos en otros tiempos”, ha aseverado.