IU responde a Podemos que sí apoyará a Page si se cambian las políticas “en beneficio de la mayoría social”

El coordinador regional de Izquierda Unida, Juan Ramón Crespo, ha asegurado que su formación apoyaría a Emiliano García-Page para que fuera presidente regional si éste se aviene a cambiar las políticas “en beneficio de la mayoría social” de Castilla-La Mancha, apoyo que retirarían en caso de incumplir lo pactado.

Crespo ha reaccionado de este modo tras ser preguntado durante la rueda de prensa que ha ofrecido este martes en Toledo por las palabras del candidato de Podemos a la Presidencia de Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, que ha avanzado que en caso de ser imprescindible como bisagra para dar el liderazgo del Ejecutivo a Emiliano García-Page, vetaría la opción del actual presidente e instaría al PSOE a designar a otro candidato si quiere contar con un hipotético necesario apoyo. García-Page por su parte ha contestado que es “ilógico que un dirigente de izquierdas esté dispuesto a que gobierne Vox”.

“Respeto lo que diga García-Gascón, pero lo que tenemos que ver son las políticas que se hacen. Yo sé que somos muy aburridos, y no damos titulares, pero lo importante no es que sea García-Page o Guijarro. Lo importante es la política que vaya a hacer ese presidente. Por lo tanto, lo que hay que negociar son las políticas”, ha insistido.

“No es cuestión de sillones”

“Lo que condiciona el apoyo serán las políticas, no una persona”, ha dicho Crespo, que preguntado si apoyaría al PSOE en caso de que el Gobierno regional no cambiara las políticas que IU rechaza, ha asegurado que su formación habla “de cambiar” y no de hacer “una política de seguidismo”.

“No es cuestión de sillones, ni de que nos metemos ahí si no influimos. IU entrará, y será la apuesta que haga a la confluencia, si hay cambios sustanciales en las políticas del Gobierno regional. Y si no se hacen esos cambios sustanciales, nos saldríamos del Gobierno y no mantendríamos el apoyo. Esto lo tenemos absolutamente claro, no haría falta consultarlo con nadie”.

Repreguntado sobre la posibilidad de que al margen de ese cambio de políticas IU apoyaría a García-Page como presidente, ha defendido que apoyaría al presidente que propusiera el partido más votado “si hay un cambio de políticas en beneficio de la mayoría social en la región”.

Dicho esto, ha insistido en que apoyarían a ese candidato “si hay políticas para recuperar los servicios privatizados, si la Atención Primaria, la educación o el transporte público son los adecuados, y cuando nuestra gente no se concentre en cuatro puntos de Castilla-La Mancha y se reparta en todo el territorio. Pero si eso se incumple, retiraríamos el apoyo”, ha terminado advirtiendo.