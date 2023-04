El PSOE, sobre la querella del candidato del PP castellanomanchego: “Si todo es mentira, ¿por qué devuelve el dinero?”

El Gobierno de Castilla-La Mancha, el PSOE y el PP siguen a la gresca por los gastos irregulares de kilometraje del candidato ‘popular’ a la Presidencia, Paco Núñez. La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha asegurado que la querella que Núñez ha anunciado contra ella y otros dirigentes regionales del PSOE a cuenta de las dietas que podría haber cobrado de forma “indebida” es “una oportunidad para pedir explicaciones, que no se están dando”.

El candidato del PP a la Junta de Castilla-La Mancha atribuye sus gastos inflados de kilometraje a "un error administrativo"

“Habrá que explicar por qué los servicios del Grupo Parlamentario Popular, no de las Cortes, solicitaron durante tantos meses que se le pagaran dietas al señor Núñez cuando no le correspondían, además con el agravante de haber recibido kilometrajes de plenos a los que no asistió; con el agravante de haber puesto el lugar más lejano (para recibir dichas dietas) que es Almansa, localidad en la que todo el mundo sabe lleva cuatro años sin residir, y con el agravante de que en últimos meses está viviendo en Toledo”, ha subrayado la portavoz.

Asimismo, ha recordado que ya “todo el mundo sabe” que Núñez ha cobrado 14.500 euros durante cuatro años por un kilometraje que no le correspondía, porque el Grupo Parlamentario Popular tiene adscrito un coche oficial con conductor cuya gasolina se paga por parte del Grupo Parlamentario de las Cortes.

Ese kilometraje, ha recalcado, es “un cobro indebido” tramitado por el Grupo Parlamentario Popular. Y ha añadido que tendrá que ser la dirección de dicho grupo, la que explique por qué se solicito durante cuatro años “cobrar un kilometraje que no le correspondía, convirtiéndose en un sobresueldo añadido a un sueldo que ya tiene establecido por las Cortes”.

Es absolutamente inmoral y el hecho de devolver este dinero es el reconocimiento de que le han pillado y lo ha hecho mal

“Es absolutamente inmoral, y el hecho de devolver este dinero es el reconocimiento de que le han pillado y lo ha hecho mal”, ha defendido la portavoz del Ejecutivo castellanomanchego. “Estamos hablando de que algunos meses ha podido cobrar hasta 1.000 euros en kilometraje. Me pregunto: ¿si hubiera cobrado mil euros de menos, se hubiera dado cuenta o no? Cualquier español se habría dado cuenta, y si el señor Núñez es un espécimen raro, también debe de explicarlo”, ha terminado zanjando.

También el PSOE autonómico mantiene este tema candente. El secretario de Organización, Sergio Gutiérrez, ha preguntado a Paco Núñez si sigue manteniendo que no sabía que cobraba dietas, mostrando la firma en su declaración de bienes con más de 4.000 euros en concepto de locomoción. “Una de dos, si mantiene esa versión, le han falsificado la firma y tiene que ir directamente a los juzgados, pero para querellarse contra su propio partido. O es que nos ha mentido una vez más y lo que tiene que hacer es dimitir por tercera mentira consecutiva, por ser un mentiroso compulsivo”.

“¿Sigue manteniendo el candidato del PP que vive solo en Toledo desde enero de 2023? Porque le aviso de que tenemos una oportunidad de oro en su denuncia, en su querella, de llamar a testigos que puedan demostrar que presuntamente vive en Toledo desde hace más de un año y, por lo tanto, sus liquidaciones, esos cobros indebidos de dietas, posiblemente, pudieran ser o presuntamente pudieran tener una mentira tras otra mentira escondida”, ha añadido el dirigente socialista. .

A estas preguntas ha añadido también otra: por qué ha devuelto Núñez la totalidad de las dietas si considera que “todo lo que decíamos era mentira”. “¿Por qué lo devuelve? Y si lo devuelve, porque todo era verdad, ¿por qué se querella? ¿No será que con la querella lo que quiere ocultar, desviar la atención, es que nos ha mentido al conjunto de los ciudadanos, a las Cortes regionales y a su propio partido, al menos en dos ocasiones?”.

Finalmente, ha coincidido con la portavoz del Gobierno en que la querella será “una gran oportunidad” para “llamar a muchos testigos” del círculo del PP, de los administrativos, de los diputados y de la dirección del Grupo Parlamentario. “Círculos, posiblemente, vinculados a Paco Núñez que, en un juramento de tener que decir la verdad, nos gustaría que nos aclararan algunas cuestiones, sobre todo en las tres versiones contradictorias que ha tenido el dirigente del PP, pues que nos aclaren algunas cosas”, ha concluido.