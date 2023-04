El líder del PP de Castilla-La Mancha se querella contra dirigentes del PSOE en plena polémica por su cobro irregular de dietas

El presidente del PP de Castilla-La Mancha y candidato a la Presidencia del Gobierno autonómico, Paco Núñez, ha anunciado la interposición de una querella contra algunos de los máximos dirigentes del PSOE en la región, entre ellos el presidente de las Cortes, Pablo Bellido; la portavoz del Gobierno autonómico, Blanca Fernández; o el 'número dos' en el plano orgánico de los socialistas, Sergio Gutiérrez, demanda que justifica por “la gravedad de sus falsedades, mentiras y descalificaciones” a cuenta del cobro irregular de kilometrajes por parte del propio Núñez conocido la pasada semana.

Las Cortes de Castilla-La Mancha advierten al líder del PP: con coche oficial, no se pueden cobrar dietas de kilometraje

En una entrevista con Europa Press, Núñez ha desvelado además que, pese a que el error se ha detectado y se ha intentado subsanar, en su nómina del mes de abril ha vuelto a cobrar gastos de locomoción. “¿Tiene sentido que en la nómina de hoy me hayan pagado los gastos de locomoción otra vez, o es la demostración clara de que hay mala fe --en el PSOE--?”, se ha preguntado.

Con todo, ha anunciado que ha procedido a devolver 15.000 euros para subsanar este error, algo que ha tenido que hacer a “una cuenta de cobros indebidos” del Gobierno regional, ya que el Parlamento no le facilita “una cuenta para hacer ahí el pago”. “He devuelto la cantidad íntegra, y me he querellado contra los principales líderes del PSOE ante la gravedad de sus falsedades y descalificaciones. Yo creo en una política limpia, propositiva, donde gane el que tenga el proyecto más ambicioso”, ha afirmado.

Acusa al PSOE de estar “desesperado”

Considera Paco Núñez que el PSOE demuestra con sus acusaciones “estar desesperado al ver que pierde las elecciones”. Así, insiste en que el PP “detectó el error y pidió subsanarlo”, pero el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, “respondió diciendo que no procedía”.“Mi sorpresa ha sido mayúscula al ver tantas falsedades. Quieren generar escándalo donde no lo hay. No hay meses en los que cobrara mil euros, es falso que haya pedido documentos pidiendo kilometraje, y dicen que las Cortes pagan gasolina cuando es falso, ya que la pagan los diputados”, se ha defendido.