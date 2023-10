La vicealcaldesa de Vox en Toledo dice ahora que llamó “locas” a las activistas del 8M en una “hipotética situación”

La vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares (Vox), ha señalado que el comentario que realizó recientemente en el que afirmaba que nunca se sumará a “ninguna plataforma radical de locas que se pongan a dar voces y vayan insultando a la gente”, hacía referencia a “una hipotética situación” y no estaba dirigido a la Plataforma 8M Toledo.

“Yo no califiqué a nadie en concreto, no insulté a nadie y no me referí a nadie concretamente, simplemente hablaba de una hipotética situación”, ha manifestado a preguntas de los medios por unas polémicas declaraciones que fueron reprochadas por los grupos municipales de PSOE e IU-Podemos.

En este sentido, asevera que “si alguien se ha sentido aludido” es que “hay gente que tiene la piel muy fina que insulta a otros”. “No era mi intención ni mucho menos insultar a nadie concretamente si no simplemente referirme a una hipotética situación en la que yo nunca participaré”, ha insistido. “Igual que por ejemplo yo nunca votaría a favor de una ley de amnistía, tampoco me pondría detrás de una pancarta donde hubiese personas que insultasen a otras”, ha apuntado la representante de la formación de extrema derecha.

Las declaraciones de Cañizares se dieron después de que la pasada semana dos concejalas del PP en el equipo de Gobierno denunciaran haber sido increpadas en una concentración de condena de la violencia machista convocada precisamente por la Plataforma 8M. El colectivo feminista explicó que las criticas surgieron después de pedirles a ambas ediles que no se colocaran al frente a la pancarta, a lo que dicen que “hicieron caso omiso”.

Posteriormente, los portavoces de los grupos municipales de PSOE e IU-Podemos, Noelia de la Cruz y Txema Fernández, arremetieron contra la vicealcaldesa por estas declaraciones. De la Cruz censuraba “esa forma de dirigirse a la plataforma” y Fernández consideró que sus palabras representan una “actitud fascistoide que estigmatiza el movimiento feminista de Toledo y a las mujeres que están siendo asesinadas”.

Aunque la Plataforma 8M no se ha pronunciado directamente tras las palabras de Cañizares, otros colectivos feministas de la región sí han trasladado su apoyo a las actividades toledanas en redes sociales.