“El problema de los grandes incendios es la falta de inversión en los montes de todo el arco mediterráneo”

La calidad del agua, el funcionamiento de las grandes industrias y prácticamente toda la economía de los países del arco mediterráneo tienen su origen en el capital natural aportado por las masas forestales, desde los montes. Son los denominados servicios ecosistémicos y actualmente, según denuncia el Gobierno de Castilla-La Mancha, no disponen de financiación ni inversión suficiente para su adecuada gestión. Eso permitiría abordar el origen de los grandes incendios que asolan el país este verano y desde esta comunidad autónoma quieren promover ese mensaje, respaldado desde la Unión Europea.

Así lo ha detallado el director general de Medio Natural y Biodiversidad de Castilla-La Mancha, Félix Romero, con motivo de la aprobación del nuevo Real Decreto para hacer frente a los incendios y a su prevención, aprobado por el Gobierno central. Según ha explicado a elDiarioclm.es, las medidas del decreto responden a una necesidad global marcada por el cambio climático y la despoblación, que han hecho que las masas forestales sean “menos resilientes”.

El Ejecutivo autonómico opina que estas medidas supondrán dar impulso a una mejor actuación de las comunidades autónomas con el Estado en la lucha contra los incendios, y destaca que muchas de las acciones incluidas ya están puestas en marcha en la región los 365 días del año. Asimismo, respecto a limitar el uso de maquinaria y establecer restricciones en periodos de riesgo extremo, avala que el Gobierno “tenga un papel más activo en este sentido”.

No obstante, en esta comunidad autónoma, la Consejería de Desarrollo Sostenible lleva tiempo trabajando en apuntar al origen de esta escalada de incendios. “Al final, los grandes incendios han venido para quedarse y están especialmente vinculados a la gran masa forestal que tenemos, en un contexto en el que el cambio climático va a dejar cada vez más horas de calor”.

El modelo económico es posible porque existe un medio rural

Al hilo de ello, Félix Romero precisa que la financiación que existe en todos los países del arco mediterráneo no es suficiente para garantizar un modelo de gestión activa en los montes. Asegura que esa inversión pasa por que la sociedad, las administraciones y las empresas entiendan que el modelo económico de las grandes ciudades es posible porque “existe un medio rural, un capital natural, unos servicios ecosistémicos que lo hacen posible”.

“Ese componente es fundamental si queremos un verdadero modelo de gestión forestal: financiar la gestión de los montes para que no tengamos enormes superficies abandonadas”. Está convencido de que por muchos medios aéreos y terrestres que existan -que “por supuesto son necesarios”- mientras no se resuelva el problema de financiación del capital natural y no se invierta en el territorio de las autonomías que generan esos servicios, no se solucionará el problema.

“Si no avanzamos en esa línea de generar entre todos un retorno económico de los montes, si no contabilizamos en las cuentas del Estado esos servicios, vamos a tener sistemáticamente tragedias como las que estamos viviendo este verano. El problema de los grandes incendios radica en la falta de inversión que existe en los montes, y no es un problema de una región, pasa en todo el arco mediterráneo por haber abandonado el medio rural”, argumenta.

Un presupuesto acorde al capital natural

En este sentido, el director general de Medio Natural pide que no solo se contabilice cuánta gente está empadronada en los pueblos a la hora de realizar transferencias autonómicass de presupuesto, sino también cuánto capital natural aporta el medio rural para la calidad de vida de las ciudades y para el funcionamiento de la economía.

En su opinión, no tiene sentido que un país que tiene más de un 55% de superficie forestal no la utilice de forma estratégica y solo se acuerde de los montes cuando hay incendios. “Si lo olvidamos y el año que viene hay una mejor condición climática, creeremos que lo hemos solucionado, pero dentro de unos años, volveremos otra vez a lo mismo”, avisa.

Con ese concepto de los servicios que aportan los ecosistemas trabaja ya Castilla-La Mancha. El próximo mes de octubre se celebrará en Guadalajara el I Foro Internacional de la Alianza por los Servicios de los Ecosistemas, una iniciativa pionera en España y Europa. El pasado mes de marzo, Emiliano García-Page firmó esta alianza con los alcaldes y alcaldesas de las cinco capitales de provincia. Cada una de ellas ha aportado un euro por habitante para el denominado Fondo de Externalidades que contribuirá a reconocer el valor de los beneficios ambientales que bosques y montes aportan a la ciudadanía.