Familias de Guadalajara critican que la adjudicación de plazas para alumnos de 11 años les deje lejos de su barrio: “No es justo”

Varias familias que residen en el barrio de Aguas Vivas de Guadalajara han iniciado un proceso de recogida de firmas contra el proceso de matriculación de sus hijos e hijas en el primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Denuncian que en el proceso de escolarización se les hayan asignado provisionalmente institutos “fuera de su zona y lejos de su residencia” y que, en algunos casos, “ni siquiera tengan todavía centro, aun habiendo incluido hasta cuatro Institutos en su lista de preferencias”.

Las familias han trasladado su “preocupación” por el hecho de que a sus hijas e hijas se les asignen institutos fuera de su zona “con ausencia de transporte, dificultades de conciliación o desarraigo social respecto a sus actuales compañeros”, entre otras cuestiones. “Tengo a un hijo estudiando en un centro del barrio y ahora mi hija se ha quedado sin centro asignado”, relata uno de los padres.

Lamentan que desde la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes la única alternativa haya sido la de pedirles “paciencia”, ya que el proceso no quedará definitivamente cerrado hasta finales de este mes de junio.

Ángel Fernández-Montes, delegado provincial en Guadalajara explica, en declaraciones a elDiarioclm.es que “las familias nos han remitido un escrito que afecta a 23 alumnos”, de los que siete todavía no tienen centro educativo asignado y al resto, aclara, “no se les ha asignado ningún centro que no hubieran solicitado los padres”.

Recuerda que las familias pueden pedir hasta seis centros educativos distintos. “Si no les ha tocado la primera o la segunda opción, el sistema de baremación, siguiendo el orden de puntuación, es el que asigna las plazas. No es la primera vez que pasa”.

Sin embargo, las familias no entienden por qué “se dota de prioridad a la educación no obligatoria sobre la que sí lo es, mandando fuera de su zona y lejos de su domicilio a niños y niñas de 11 y 12 años de edad”. Uno de los padres asegura en declaraciones a elDiarioclm.es que “no es justo” y lamenta que haya espacio para albergar a los alumnos de grados medios, que no son obligatorios, pero que no se priorice a los alumnos de escolarización obligatoria.

Rechazan que desde Educación se argumente que su única obligación es facilitar una plaza dentro de la ciudad. “Es evidente que nos encontramos ante una falta de planificación por parte de la Delegación de Educación pues el problema no es actual, sino que se viene repitiendo todos los años”, dicen las familias, pero desde el Gobierno regional lo rechazan. “Hombre siete alumnos de la planificación de una provincia entera… La planificación está muy bien hecha y como ciudadano lo que le pediría a la Administración es que gestione los recursos de forma eficaz”, contrapone el responsable de Educación en Guadalajara. “Hay que respetar el trabajo de muchos funcionarios que trabajan mucho y muy bien”.

Una reunión mantenida el pasado 8 de junio entre las familias y personal de la Delegación de Educación en Guadalajara no ha permitido solucionarlo. Los padres afean que al encuentro no asistiese el delegado provincial quien, aseguran, “ha preferido no dar explicaciones en persona a las familias y remitir a su personal técnico, a quiénes, por otra parte, las familias agradecemos su atención”.

Además, critican que no se contemple la apertura de nuevas líneas en los institutos más demandados de la zona (el IES Aguas Vías y el IES José Luis Sampedro“. ”Es una solución que sí se ha llevado a cabo en cursos pasados“, pero que ahora ”no se encuentra sobre la mesa“ y rechazan la ”excusa“ que ofrece Educación basada en la ”falta de espacio“. Sobre este particular, los representantes de las familias han mostrado su ”sorpresa“ porque, recuerdan, ”se han puesto en marcha programas de grado medio de Formación Profesional“, en estos centros.

“El número de plazas es el que hay. No hay más. No es tan fácil abrir nuevas líneas. Los centros tienen plazas limitadas y fluctúan de un año para otro”. Pone como ejemplo el caso del IES José Luis Sampedro. “Tenía una línea más de las previstas en origen, pero se ha abierto solo cuando ha sido posible. Y no podemos abrir líneas porque algunos padres quieran cuando ya tenemos a todo el mundo colocado en institutos que han pedido”. Y, en todo caso, recuerda que “la adjudicación es provisional porque no ha acabado el curso y no sabemos que alumnos van a seguir y cuáles repetirán”.

Ángel Fernández-Montes zanja: “Guadalajara es una ciudad muy pequeña en la que nos movemos andando sin dificultad”, pero las familias, dice uno de los padres, se sienten “desamparadas”.