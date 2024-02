La cineasta toledana Mabel Lozano logra su segundo Goya denunciando la explotación sexual en 'Ava'

La cineasta Mabel Lozano, natural de Villaluenga de la Sagra, ha ganado su segundo Goya con 'Ava' tras ser premiada como el Mejor Cortometraje Documental, en el que aborda la explotación sexual de mujeres con discapacidad.

En su discurso tras recoger el galardón, Lozano ha clamado contra la prostitución recordando una frase del dramaturgo francés Víctor Hugo: “Se dice que la esclavitud ha desaparecido de la civilización europea, pero no es cierto. Todavía existe pero solo se aplica a las mujeres y se llama prostitución”.

“Esta frase podría haberse escrito esta misma mañana”, ha indicado la cineasta, que logró su primer Goya en 2021 con 'Biografía del cadáver de una mujer', otro cortometraje documental que denuncia la explotación sexual.

Mabel Lozano recibe el #Goya2024 a Mejor Cortometraje Documental por 'Ava':



En esta nueva cinta, cuyo rodaje llevó a cabo en Santander y distintas localizaciones de Cantabria, Lozano expone la historia de una adolescente que coge el metro para ir al instituto y que es interceptada, siendo víctima de la trata sexual al igual que otras mujeres y menores captadas por redes sociales para ser explotadas como esclavas sexuales en clubes, pisos y calle, debido a “su doble vulnerabilidad: mujer y discapacidad”.

Tras obtener el galardón, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, felicitó a la cineasta toledana en sus redes sociales: “Qué alegría por este merecido Premio Goya. Siempre a tu lado en tu lucha por los derechos de las mujeres a través del cine”, le indicó.

'La sociedad de la nieve', la gran triunfadora

La película de José Antonio Bayona 'La sociedad de la nieve' ha sido la gran triunfadora al alzarse con 12 premios, entre ellos Mejor dirección y Mejor película. En ella participan dos castellanomanchegos: Jesús García, natural de Argamasilla de Alba, y el actor Carlos Ruiz, de Manzanares, ambos de la provincia de Ciudad Real.

El premio al Mejor actor protagonista ha sido para David Verdaguer, por 'Saben aquell', y el de Mejor actriz protagonista ha recaído en Malena Alterio, por 'Que nadie duerma', una película en la que parte de su rodaje se llevó a cabo en Toledo y de cuyo preestreno disfrutó el Festival CiBRA.

También en 'Robot Dreams', Mejor Película de Animación en los Premios Goya 2024, así como también Mejor Música Original, Mejor Guion Adaptado y Mejor Montaje, participan otros dos toledanos: Julián Lominchar, de Corral de Almaguer y animador en esta película, y Carlos Valle, que formó parte del equipo de producción y es natural de Consuegra, ambos de la provincia de Toledo. Valle ya ha probado el éxito con su proyecto 'Nacer', cortometraje de animación nominado a los premios Goya en el año 2022 que dirigió su hermano Roberto

El talaverano Arturo Menor sin broche de oro

No tuvo la misma suerte esta 38 edición de los Premios Goya el talaverano Arturo Menor, que se quedó con la miel en los labios con su reconocido documental ‘Iberia, naturaleza infinita’.

Era uno de los cinco nominados, pero la cinta que narra la enfermedad de alzheimer que padece la actriz Carme Elías -''Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carme Elias'- se alzó con el galardón privando al talaverano de poner un broche de oro a su documental de naturaleza y ganar su primer Goya, tal y como recoge Ahora CLM.

Poco después de saberse el desenlace de esta categoría, el Ayuntamiento de Talavera ha transmitido su apoyo al cinesta talaverano por sus redes sociales: “Queremos felicitar al talaverano Arturo Menor, que con su largometraje 'Iberia, naturaleza infinita', ha conseguido posicionarse entre las cinco películas finalistas nominadas al Goya como mejor película documental”.

Almodóvar, a Vox: “El dinero que recibimos lo devolvemos con creces”

Entre las reivindicaciones de estos premios Goya, marcados por las protestas agrícolas de los últimos días que llegaron incluso a Valladolid, donde se celebró la gala, destaca la respuesta que dio el cineasta castellanomanchego Pedro Almodóvar a a Juan García-Gallardo, vicepresidente de Castilla y León.

El director se presentó con ironía como “uno de los señoritos que recogemos las subvenciones para después hacer películas muy malas que no interesan a nadie”, en respuesta a las declaraciones que hizo García-Gallardo: “Los señoritos no son los agricultores y los ganaderos, son los que quieren vivir de producir obras cinematográficas que luego no ve nadie a costa de millones y millones de euros que pagan con mucho esfuerzo los contribuyentes españoles”.