“Ni un despido más de bombero forestal”: concentración contra el “empleo low cost” en la empresa pública Geacam

El conflicto por la “precarización” del trabajo entre el personal interino o fijo-discontinuo en la empresa pública Geacam sigue adelante. Todos los sindicatos, CCOO, UGT, STAS, CSIF, USO y BRIF, se han concentrado en las puertas de la consejería de Desarrollo Sostenible de la región para señalar las condiciones “low cost” a las que se ve abocado parte del personal en la empresa pública encargado, entre otras funciones, de la prevención y extinción de incendios. “Ni un despido más de bombero forestal”, pedían, a la vez que coreaban que “interinos puteados” y “consejera embustera”.

De esta forma respondían a las declaraciones de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, que aseguró que “no le consta que haya despidos” en la empresa pública. “Lo que me consta es que hay una planificación en materia de extinción de incendios anual donde se refuerza el equipo humano que ya pertenece a la empresa pública con contratos fijos discontinuos que habilita a la empresa a contar con un número de personas en este caso algo más de 300 personas para un momento puntual y concreto”, afirmó. Gómez también declaraba que el personal sin contrato fijo “vuelve a la bolsa de trabajo predefinida por parte de la empresa” y que “cuenta con ventajas desde el punto de vista social y desde el punto de vista de Seguridad Social que les acreditan, cosa que no sucedía con anterioridad en esta empresa”.

Manuel Amores presidente del comité de Intercentros en la empresa pública recordó que no se “amplían los contratos”, aunque el sindicato ha hablado públicamente de “despidos inesperados”, de quienes han “venido haciendo labores de extinción durante la campaña” y que “de golpe y porrazo” les dijeron que se fueran a su casa. “Adiós muy buenas y se les vuelve a tratar como siempre, como simples kleenex, que vienen, se les utiliza, trabajan y a la calle”, lamentó. Desde el sindicato han afirmado igualmente que las movilizaciones seguirán el “tiempo que haga falta”. “Si no hacemos prevención los montes no estarán preparados para poder atacar los incendios de buena manera”, resaltó.

El delegado en Toledo de UGT, Iván García, recalcó que las condiciones laborales del personal que no goza de condición de fijo son “muy precarias” y con lo que se les ofrece, de ciento veinte días al año, es “imposible” poder mantener una familia. Esto, ha señalado, ha provocado una “importante fuga” de personal a otras regiones, en las que se goza de “mayor estabilidad laboral”.

Los sindicatos han leído también un manifiesto conjunto “en nombre de los que seguimos contratados y de los que hemos sido echados a la calle” en el que han reclamado que se han tenido que echarse a la calle “tras haber dado todo durante la campaña” y tras haber “recibido falsas esperanzas”. “El personal eventual, un año más, hemos vuelto a demostrar nuestra profesionalidad y nuestra entrega”, recalca el documento. “Entregamos toda nuestra ilusión y energía para este trabajo que como se suele decir es más que un trabajo, es ya parte de nuestras vidas”, relatan en nombre del personal de la empresa pública.

“Nuestra ilusión era solo esa... Poder trabajar”, aseguran. Y de este modo, señalan que “la desesperanza nos lleva a darnos por vencidos y a buscar la estabilidad y tranquilidad en otros sitios”. En este sentido, han advertido a la Junta de Comunidades de que están “jugando con la vida de muchas personas” y que además, se está volviendo al modelo de los años 80'. “Invirtiendo cantidades ingentes de recursos en formar profesionales para luego darles la espalda y obligarles a marcharse. Estamos tirando dinero a la basura”, recalcaron.

De este modo, su exigencia es que el Gobierno regional “rectifique” y ponga los medios para “conseguir mantener el potencial humano que tiene” y mantener a los profesionales, para que no ser vayan a otras regiones. “Exigimos que no malgaste el dinero público, creando profesionales que luego se van para tener que formar a otros. Solicitamos que todo el personal tenga contratos permanentes”, concluyeron.