Protestas por la reapertura del polémico 'hotel Jake' de Gamonal que los vecinos definen como “prostíbulo disfrazado”

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina, gobernado por PP y Vox, ha otorgado la preceptiva licencia para que el polémico 'Hotel Jake' , clausurado hace algo más de dos años, vuelva a estar en funcionamiento. Se encuentra en la Entidad de Ámbito Inferior al Municipio (EATIM) de Gamonal, que depende administrativamente de Talavera.

El Gobierno socialista de Tita García Élez lo cerró la legislatura pasada. Fue incluso precintado en febrero de 2022 por “deficiencias urbanísticas” relacionadas con las condiciones de accesibilidad y el sistema de protección contra incendios.

Se clausuró después de que los vecinos protagonizasen varias protestas porque en Gamonal lo de este 'hotel', dicen, es un eufemismo. Allí todos comentan que el local funciona como un club. Es, según los vecinos, “un prostíbulo disfrazado de hotel”.

Álvaro Jerónimo, alcalde de Gamonal, ha emitido un bando municipal en las últimas horas en el que informa de la reapertura del hotel a los vecinos que volverán a movilizarse para, dicen, “mostrar nuestro absoluto rechazo y en defensa de los intereses de nuestros vecinos y vecinas”

La reapertura del local es “una nefasta noticia”, señala el ayuntamiento en el comunicado dirigido a los vecinos. “Las razones que nos da es que se precintó cuando gobernaba Tita García Élez porque no cumplía determinadas normativas, pero ahora entre comillas, las cumple y según me traslada a mí el concejal de turno, no le queda más narices que firmarla”, señala el alcalde en declaraciones a elDiarioclm.es

“Como hemos demostrado en anteriores ocasiones, tenemos que estar más juntos que nunca porque esto es una cuestión de municipio que nos afecta a todos”, señalan desde un ayuntamiento que ya logró desactivar hace años la instalación de una macrogranja porcina. Es el mismo pueblo en el que se instalará Meta, el gran proyecto tecnológico de datos que permite el funcionamiento de Facebook, Instagram o Whatsapp.

Frente al 'hotel-prostíbulo', como lo denominan los vecinos cuyas movilizaciones arreciaban allá por 2021 y ahora volverán a repetirse, el ayuntamiento de Gamonal insta a “demostrar que somos un pueblo unido y que vamos a luchar por lo que creemos que es de justicia”. Álvaro Jerónimo explica que ha solicitado una reunión con el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio.

También ha hablado con Benedicto García González, concejal de Urbanismo. “Como somos una EATIM no tenemos competencias en Urbanismo. Él nos ha dicho que la reapertura está condicionada a que cumpla ciertos requisitos de Sanidad, que supuestamente va a cumplir”, apunta el alcalde.

El problema lo tenemos todos los vecinos al estar muy cerca de una guardería, un centro social que tiene mucha actividad. Ojalá fuese solo un hotel o un hostal como otro que tenemos en el pueblo que se dedica al hospedaje normal. Álvaro Jerónimo — Alcalde de Gamonal

Cuenta que en los dos últimos años se han visto “movimientos” en el establecimiento para, al parecer, subsanar las deficiencias que provocaron su clausura. “Ahora llevábamos un tiempo sin ver a nadie por allí, daba sensación de abandono y... bueno... de la noche a la mañana tenemos otra vez el problema que yo ya trasladé al alcalde y al concejal nada más llegar al ayuntamiento”, dice el edil de Gamonal.

“Les dije que teníamos que trabajar de la mano para que no se volviera a abrir y... mira, prometieron una cosa y la realidad es otra”, lamenta. Se muestra preocupado por lo que puede suponer para un pueblo que no supera los 1.100 habitantes. “Genera cierto tipo de movimiento que nos preocupa”.

Las reacciones se han sucedido en las últimas horas. El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha Sergio Gutiérrez se mostraba sorprendido a través de una publicación en la red social X (antes Twitter).

El alcalde de Gamonal cree que el proyecto “siempre ha estado latente y ahora vuelve. El problema lo tenemos todos los vecinos al estar muy cerca de una guardería y un centro social que tiene mucha actividad. Ojalá fuese solo un hotel o un hostal como otro que tenemos en el pueblo y que se dedica al hospedaje normal. Si fuera esa la actividad, encantados”.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en Talavera Flora Bellón dice no entender por qué se ha otorgado una licencia al establecimiento. “Todos conocen sus actividades y que lleva tiempo precintado”, advertía, y recordaba que dicha licencia “está todavía condicionada a que allí se hagan determinadas inspecciones en materia sanitaria. ¿Por qué tanta prisa?”, se ha preguntado.

El alcalde dice que será “inflexible” si “se percibe” que el hotel tiene otros usos

Mientras, y tras las críticas, el alcalde talaverano José Julián Gregorio, ha salido al paso asegurando que el ayuntamiento llevará a cabo “las acciones que sean necesarias” en caso de que “se perciba” que el hotel de Gamonal “se utilice para otros fines que no están aprobados”, dado que ese inmueble está registrado como hotel, “y vamos a ser inflexibles”.

Ha recordado que cuando se paralizó la actividad de este lugar “fue porque había una serie de deficiencias que debían subsanar”, algo que ocurrió en la anterior legislatura, bajo el Gobierno de la socialista Tita García Élez.

El ahora alcalde, sostiene que los propietarios del local han subsanado las deficiencias y desde el Ayuntamiento se les han requerido informes “durante casi un año” que también se han solicitado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Cuando los informes han sido favorables y los técnicos han dado el visto bueno a la reapertura como hotel que es como está registrado “no hemos tenido más remedio que hacerlo”, ha asegurado.

El alcalde ha enviado un mensaje de tranquilidad a los gamoninos en declaraciones a los medios de comunicación: “Vamos a estar muy pendientes para que ese inmueble se utilice con el fin que han registrado en la Junta de Comunidades, que ha sido como hotel y si hay otra actividad diferente, nosotros seremos los primeros en denunciarlo”.

También ha confirmado que ha hablado con el alcalde pedáneo, Álvaro Jerónimo con el que mantendrá una reunión “próximamente”.