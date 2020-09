Veinte años de homenaje a los maquis: "Que no se detenga la lucha por la memoria histórica por la pandemia"

Una pequeña asociación lleva veinte años recordando la memoria de los guerrilleros de la Sierra conquense en la pequeña localidad de Santa María de Moya. La Gavilla Verde ha decidido que la pandemia no es una razón para detener esta tradición y por eso ha decidido que este año serán on-line. "La idea es que no se detenga la lucha por la memoria histórica por la pandemia. Ellos mismos nos enseñaron que no se podía dejar de pelear. Hay que cumplir con las normas, pero también luchar por su memoria, que se enfrentaron a peligros muy importantes para luchar por la libertad y la democracia de España. Por eso hay que reconocerlo y recordarlo", explica Jose Gorgues, presidente de la organización.

Debido a la pandemia de la COVID-19 no se podrá celebrar el tradicional homenaje al guerrillero, que se realiza en la explanada del monumento al guerrillero. "Se junta mucha gente, y es un riesgo. En la zona de la Serranía no ha habido ningún problema y no vamos a llegar nosotros con mucha gente y que alguien se traiga el virus, por eso queremos evitar las aglomeraciones y hemos decidido hacerlo online", explica Gorgues.

Y es que mantener la lucha por la memoria es un "compromiso" que La Gavilla Verde adquirió con quienes "ya no están" pero que comenzaron con las jornadas y pidieron que "mantuviéramos la lucha" que comenzó hace dos décadas en la serranía de Cuenca.

Programa para esta edición

La inauguración de las jornadas correrá a cargo de Ramiro Ribera, diputado de Valencia, Virgilio Antón, alcalde de Santa Cruz de Moya y José Gorgues, presidente de la Gavilla Verde, a las 16.30 horas el próximo 1 de octubre de 2020. A partir de las 17.00, comenzará la primera mesa, que tratará los nuevos enfoques del estudio histórico del final de la II República española y su relación con la guerrilla antifascista en España y en Europa. Los ponentes serán Raymon San Goroteo, Víctor Sánchez y Raúl Valls, moderados por Miguel Vives Hernández. En la segunda mesa se tratará la influencia del periodismo en la transmisión del conocimiento de la memoria histórica y del conocimiento de la guerrilla antifranquista, en la que participarán Carlos López, Conchi Cejudo y Paco Auñón, moderados por Pepita Sánchez.

En la segunda jornada habrá una mesa sobre 'Producción literaria de Cómics sobre Memoria Histórica, moderada por Yvan Fernández, y con la ponencia de Antonio Altarriba y Jaime Martín. La siguiente mesa tratará el proyecto de Tesis Doctoral sobre Líster de Diego Ruiz Panadero de la Universidad de Castilla-La Mancha. Juanbe Moreno moderará la quinta mesa, 'Proyectos y Novedades Bibliografícas sobre La Guerrilla', con Alejandro M. Gallo y Benjamín Malavía.

La sexta mesa tratará el proyecto de exhumación de la Fosa de Pajaroncillo de la mano de Paco Cantero, moderado por dolfo Pastor. En la mesa siete se tratarán las aportaciones de la Gavilla Verde al proyecto de modificación de la Ley de Memoria Histórica, de la mano de Ana Navarrete y Rafa Priego, moderados por Julio de la Parra. La última mesa tratará el Proyecto de puesta en valor de los vestigios de la Guerra Civil en la Serranía Baja de Cuenca. Desarrollo rural a través de la Memoria Histórica, con la participación de Anabel Blas y la moderación de José Gorgues.