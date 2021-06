"La violencia machista asola nuestro país"

"Muchas veces son las que nos hemos tenido que reunir", lamentaban las asistentes al minuto de silencio convocado esta mañana en los Ayuntamientos por la FEMP tras conocerse el asesinato machista de la pequeña Olivia y de Rocío, en Sevilla, ambas menores y los dos casos más recientes de violencia machista en un "repunte" que se está viviendo en España. Milagros Tolón, alcaldesa de Toledo y vicepresidenta segunda de la FEMP, ha recalcado que se trataba de un acto de repulsa y de apoyo a familiares por la violencia machista de los últimos meses del año.

Esta violencia, afirmó, es "deplorable". "La sociedad no se puede quedar impasible ante lo que está sucediendo. Once mujeres muertas en la última semana. Es importante que las instituciones transmitamos un discurso a toda la sociedad civil, tenemos que trabajar para que no ocurra", afirmó. También reivindicó el papel de los Ayuntamientos, en especial la celebrar el aniversario de la FEMP, porque los ayuntamientos tenemos un papel "imprescindible" respecto también a erradicar la violencia. "Somos la administración más cercana. Somos los que tenemos que poner en marcha las políticas más cercanas", afirmó.

"No lancen más mensajes negacionistas"

Ana Gómez, vicepresidenta segunda de la Diputación, ha lamentado que el asesinato y secuestro de las niñas de Tenerife ha mostrado que "la violencia machista no tiene límites" y ha insistido también en el mensaje de unidad para todas las administraciones. La unión de todas las administraciones fue el mensaje común entre el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Comunidades. También, aunque sin nombrarlo, contra los mensajes negacionistas de Vox. "Es importante que los partidos no lancen más mensajes negacionistas", recalcó Blanca Fernández.

La consejera de Igualdad regional quiso mostrar la "mayor" de las condenas contra los crímenes machistas que "asolan nuestro país" y recordó que ya son más de mil mujeres las asesinadas desde que hay estadísticas que así lo registran. Junto a ellas, 39 menores. "Son los crímenes más execrables", afirmó Fernández. "La violencia machista asola nuestro país. Es un veneno que subyuga y domina a las mujeres", lamentó. Por eso, recordó los recursos y ayudas "de todo tipo" que se han puesto en marcha desde el Gobierno regional para luchar contra la misma. "Estamos para que puedan encontrar una segunda oportunidad en la vida".

También señaló que los hombres que "piensan que están por encima de las mujeres" son cada vez menos y por eso, apeló tanto a la ciudadanía como a los partidos para tener una "mano tendida" a las mujeres y para lograr una unidad institucional. Así, insistió en la necesidad de romper con los mensajes negacionistas porque "empoderan a los maltratadores y ningunea a las víctimas". "No puede ser que la cuestionada sea la víctima y que se responsabilice a la madre de la muerte de sus hijas", insistió.

Además explicó que se debe reflexionar de manera "muy seria" porque falta seguridad de las mujeres en "algún sentido": "habida cuenta de que un buen número de ellas no había denunciado". "Hay un problema, que las mujeres que sufren violencia sin pedir ayuda, es importante que se lance un mensaje fuerte", recalcó Fernández, que explicó que se debe introducir la igualdad de género en las escuelas. "Sólo si niños y niñas se reconocen como iguales conseguiremos que las siguientes generaciones venzan la pandemia que es peor que el coronavirus", concluyó.